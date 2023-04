Una casa de locos - Cambiar el bebé

"CAMBIAR EL BEBÉ"

(Música)

Hola, Lynn. ¿Quieres leer conmigo el último cómic de Ace Savvy?

Uno, eso me aburre. Dos, ponte algo de ropa.

Y, tres, ni hablar de eso.

Oye, Luan, ¿quieres ver una peli de ciencia-ficción conmigo?

"La ciencia-ficción aburre. Es hecho científico".

(RÍE) Estoy de acuerdo con don Coquito.

Lola, ¿quieres ver mi colección de monedas?

Me acaba de llegar una de Polonia. Se llama esloti.

Qué rollo. ¿Para qué tienes dinero que no puedes gastar?

Oye, Lucy, ¿quieres cazar fantasmas conmigo?

¿Por qué iba a querer cazar a mis amigos?

Oye, Lana, ¿quieres probar medio bocata

de mantequilla de cacahuete y chucrut?

Eh... Me como cosas feas, pero esto es una asquerosidad.

(VIDEOJUEGO) ¡Primera ronda! ¡A luchar!

Hola, Leni. ¿Quieres jugar a la consola?

Eso te va a comer el cerebro.

Además, tengo que ver mis revistas de moda.

Pensaréis que con tantas hermanas habría alguna a la que le gustaría

lo mismo que a mi...

Por desgracia no es así.

Ni siquiera tú, Lily. Sí, ahora me estás acompañando,

pero algún día harás otras cosas y no tendremos nada en común.

A menos...

(BALBUCEA)

¡Ya está! Todavía no haces otras cosas.

Eres como un montón de arcilla sin forma, pero si puedo moldearte...

por fin a alguien de esta casa le gustará lo que a mí.

Eh, Lincoln, ¿qué tiene dos pulgares

y muchas ganas de salir con su mejor amigo? Yo mismo.

Lo siento, Clyde, estoy haciendo algo importante.

Voy a cambiar el bebé.

¿Algo importante?

¿Qué es más importante que quedar conmigo?

Solo estamos tú y yo, Lily. Vamos a pasarlo de fábula juntos.

¿Lily?

Esto es todo aquello por lo que merece la pena vivir.

¡Mantita!

No, no, no.

Esto no te gusta. Te gusta esto. "Los meros del espacio".

Mi aventura intergaláctica submarina favorita.

(RÍE)

Mira esto. Es una maqueta de 500 piezas de la nave nodriza.

La he montado yo mismo.

Así que te gusta. Aquí tienes.

(IMITAN DISPAROS)

Lily, ¿sabes? Tienes que tener cuidado.

Uh... ¿Pum pum? No pasa nada.

Total, ya me quería pillar la maqueta de 600 piezas.

Coleccionar monedas es un hobby apasionante.

Coleccionas monedas de todo el mundo y te lo pasas bien durante horas

organizándolas con cuidado por país y denominación.

¿A quién le gusta un dinar? ¡A Lily!

Eh, Lily...

"Di-nar da", Lily.

Este es mi bocata favorito, Lily.

Manteca de cacahuete y chucrut. Aún no puedes comértelo, pero...

Te lo puedes beber.

(RÍE)

¡Salud!

(ERUCTAN)

(RÍEN)

Muy bien, Lily. Este es mi justiciero favorito: Ace Savvy.

Y esto es un móvil de Ace Savvy que he montado para ti.

Ahora mira el móvil. Amarás a Ace Savvy.

Amarás a Ace Savvy. Savvy...

¡Sí! ¡Esta es mi niña!

Aunque creo que deberíamos haber hecho esto antes de lo del bocata.

¡Yuju! ¡Vamos, Lily!

¡Qué ganas tengo de enseñarte más cosas que me molan!

No lo pillo.

Llevo todo el día observando a Lincoln

y sigo sin saber qué tiene Lily que no tenga yo.

Venga ya... Voy a averiguarlo.

(Música)

Muy bien hecho, Lily. (RÍE)

(Continúa la música)

¡Las manos arriba!

A ver si encontramos una peluca blanca.

¡Date prisa, Lily!

¡Increíble! ¡Eres la mejor amiga!

Mantita. Ya no te hace falta, Lily.

Sigo sin entender qué tiene de especial este bebé,

pero si es lo que quiere Lincoln...

¡Eh! ¡Que me estoy deprimiendo!

¿Qué estáis haciendo?

Como a vosotras no os gusta lo que a mí he enseñado a Lily a jugar.

Ya no os molestaré más. Todo el mundo gana.

(VIDEOJUEGO) KO. Gana Lily. ¡Lily!

Bueno. No exactamente.

Y Ace Savvy derrotó a la malvada condesa Carta. Fin.

Gracias por el mejor día de mi vida.

Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.

(Música)

Muy buenos días, Lily, tenemos muchas cosas por hacer.

(GRITA)

¡Va a batear la número dos: Lily Loud!

¿Eh?

Lynn, ¿pero qué haces?

Tío, no eres el único en esta familia que no tiene con quién hacer cosas.

Lily será mi compi de deporte.

Eh, esa es mi idea y me la devuelves.

Lily no es tuya. Quiere estar con su hermana.

-Presentamos a Lily Loud y a su increíble marioneta Lilil.

Dime, Lilil, ¿quién es tu cantante favorita?

-¿Lady? -Gaga.

-¿Cuál es tu plato árabe favorito? -Cuscús.

-Eh, no es una marioneta. Es mi segunda bateadora.

¡No! ¡Es mía!

(Barullo)

¡Es mía! ¡A mí se me ocurrió antes! (TODOS) ¿Lily?

(RÍE)

Esta es la bisabuela Harriet y este es Abraham Lincoln.

Eh, Lucy, ¿se puede saber qué haces?

Presento a Lily a mis amigos fantasmas.

Ya tiene un amigo que se llama Lincoln.

Vaya...

No te gusta el color negro. El naranja sí.

¡Porras!

Ahora Dylan solo puede elegir a una chica

con la que pasar el resto de su vida. Espero que sea Marisol.

(PEDORREA) Sí. Eso es verdad.

Será mucho más feliz con Tiffany. ¡Devuélvemela, Lori!

¿Por qué es tuya? Llevo esperando 17 años

a que a alguien de esta familia le guste lo mismo que a mí.

¡Socorro!

¡Por fin! ¡Menos mal!

Me he metido aquí para mostrarle a Lily mis revistas,

pero no puedo salir de esta prisión infantil.

(LLORA) Arriba. Sí, eso es.

Muy bien, Leni. Gugu.

(RÍE MALVADA)

¡Para! ¿Estás loca?

Por favor, Lincoln, nadie de esta familia

me deja hacer experimentos con ellos voluntariamente.

Lisa, es solo un bebé.

Le iba a dar una piruleta cuando acabara el experimento.

Escuchad, que nadie más se acerque a Lily. Es mi pequeña Lincoln.

(TODAS) Ah...

¿Qué? ¡Porras!

¡Gracias, gente!

¡Gu!

¡Guau! (TODOS) ¿Dónde está Lily?

-¿Más té, Lady Lilington? -No quiere tomar el té como una boba.

Quiere jugar con Izzy. -No es verdad.

-Sí es verdad. -No es verdad.

-Sí es verdad. Tías, devolvédmela.

Estábamos en plena improvisación. Ella es mi espécimen.

-Estábamos hablando con la bisabuela Harriet.

-Estábamos jugando un partido.

-Estábamos a punto de estrenar nuestro espectáculo.

Íbamos a ver mis revistas. Estábamos viendo la cita de Dylan.

Por cierto, Lori, la bisabuela Harriet

sabe que has regalado su broche y no... está... nada... contenta.

(LAS DOS) -¡Devolvednos a Lily!

(Barullo)

(TODAS) ¿A dónde te crees que vas?

(Música)

Ah, me la llevo.

No, va a ser que no.

Uy, perdona, Lin.

¡Perdona, títere!

¡Ja!

¡Lily es invisible!

Bu.

(Música)

Oh, no.

(Barullo)

(CHIFLA)

Mirad, todos queremos que Lily sea nuestro "miniyo", ¿verdad?

Entonces solo hay una forma de zanjar esto. Dejemos que elija Lily.

La persona hacia la que vaya será con quien quiera estar. ¿De acuerdo?

(Música)

Vamos, Lily, es Ace Savvy. Tienes madera para ser mi amiga.

-Baja y recta. -Izzy.

Mira la revista. Marisol.

Terrón de azúcar. Lily, al escenario.

Abe Lincoln. -Tengo más piruletas...

-¡Lincoln!

¿Quieres quedar con bebés?

Pues vale. (TODOS) -¡Ah!

Ey, mirad, Lily viene hacia mí. No, a mí.

¡A mí! ¡A mí!

(TODOS OFENDIDOS) ¿Ha elegido a Clyde?

-Tú y yo debemos hablar de algo, doña ladrona de amistades. Eres...

absolutamente encantadora.

Ay, normal que Lincoln quiera estar contigo.

Clyde, ¿por qué llevas un pañal? Como me has cambiado por Lily

pensé que esta era la única forma de recuperarte.

Eres mi mejor amigo. Yo nunca te cambiaría.

Mantita.

¡Su manta! Sí, claro. Ahora lo entiendo, chicas,

no podemos moldear a Lily.

Hagamos lo que hagamos siempre querrá las cosas que ella quiera.

Además, olvidé que ya tengo alguien

al que le gusta lo mismo que a mí. ¿Qué me dices, Clyde? ¿Hacemos algo?

Lo siento, Lincoln, Lily y yo hemos hecho planes.

Eh, Lily, ¿qué tiene cuatro pulgares y le gusta la leche?

(LOS DOS) ¡Nosotros!