"TODO POR EL MEDIO AMBIENTE"

(Música)

(Timbre)

Bien, clase, vamos por el ecuador de nuestro proyecto

de reducción de energía, a ver cómo se os ha dado.

Bien, muy bien. Oh, es impresionante, Clyde.

-Gracias, señora Johnson. Nuestra casa usa energía solar

en vez de combustibles fósiles. -Maravilloso,

estáis haciendo un gran trabajo reduciendo las emisiones en casa.

Si seguís así, seremos los ganadores del desafío "Salvad a un oso polar"

y haremos que este chiquitín tenga nuestro nombre.

(TODOS) ¡Ay!

(Música tensión)

Oh, Lincoln, veo que no has progresado nada.

¿Qué dice el cartel? "Dale vida, toma medidas".

¿No te importan los osos polares? No, sí que me importan,

molan los osos polares. ¿Qué dices,

que odias los osos polares? ¿Eres antiecologista?

No, me encantan, son chulos. (TODOS) ¡Buh, Lincoln!

-Si nos haces perder, Lincoln, ya no te querremos aquí.

-Puedes ir tirando tu vida social por la ventana.

(ABUCHEAN)

(Música)

¿Cómo voy a reducir nuestro uso energético?

Tengo 10 hermanas. Ya sé, atacaremos por sorpresa

y les quitaremos de en medio.

¿Qué, quitar a mis hermanas de en medio?

No, hablaba del torneo de estrategia on line

de "Espadas y cíborgs". Hay que prepararse para ganar.

Ah, sí, tranquilo, estaré listo, pero ahora tengo que ocuparme

de otras cosas. Ya has oído a mi clase,

si mi medidor no pasa al verde, me marginarán de por vida.

Yo seguiré contigo. En secreto, claro. Al anochecer.

Ahora que lo digo, va a anochecer, me voy a casa

antes de que se vaya la luz.

(Alarma)

A lo mejor mi medidor ecológico está roto.

(Gases)

Qué va. ¿Y ahora qué hago? Con tantos hermanos,

nuestra huella ecológica es extramegagigantesca.

Usamos mucha electricidad.

(Música rock)

Bobby, estás tan guapo en todas estas pantallas...

(Batidora)

(RÍE)

Combustibles fósiles...

(Continúa la música)

Agua... (TARAREA)

(Continúa la música)

Aerosoles...

Residuos no biodegradables,

¿y he mencionado la electricidad?

(Continúa la música)

Tenemos que reducir nuestras emisiones,

con suerte, mis hermanas se apuntarán.

(PROTESTAN)

O no. Es hora de sacar la artillería.

(SOLLOZA) Y si no hacemos nuestra parte,

este pequeñín no sobrevivirá.

(LLORAN)

¿Pero qué podemos hacer? Gracias por preguntar.

No necesitas todos los cacharros. Sí, los necesito,

a Bobby y a mí nos gusta mirarnos desde ángulos diferentes.

Hola, Lincoln. Bonjour desde la France.

¿Quién es esa chica y porque te está sonriendo?

Cari, es la "Mona Lisa".

En vez de gastar tanta energía,

¿por qué no escribes una carta?

¿Pero tú crees que me he vuelto loca?

Oso polar. Ah, muy bien,

le voy a escribir una carta, y puede que le escriba otra

a esa ligona de Mona.

¿Y cómo hago para que se calienten mis reptiles?

Son de sangre fría, ¿lo sabes? Pero tú no lo eres.

(RÍE)

En vez de gastar tanta electricidad con el laboratorio,

¿por qué no usas energías renovables?

¡Lincoln, eres un genio! ¡Energía fresca va!

Este dará para 75 W o más.

(GRITA)

Leni, en vez de ducharte varias veces al día,

¿y si usas esta toallita para refrescarte?

¿Y atascar mis poros? De eso, nada.

¡Ah! O sea, vale.

¿Te importa? Me estoy duchando.

Luan, en vez de desperdiciar energía con tartas,

¿por qué no te ríes usando pieles de plátano?

¿Ese chiste viejo? Va a ser que no. ¡Ay!

La verdad, me pone la risa a flor de piel.

(RÍE)

(Alarma)

¡Vamos progresando!

(Música)

(Música rock)

(Música)

Ya casi está.

(Pitido)

¡Lo hemos logrado! (TODAS) ¡Bien, bravo!

¿Veis lo que podemos conseguir cuando todos cumplimos?

Solo nos queda mantener la casa verde

hasta que acabe la semana y ese oso polar se salvará.

Igual que mi vida social, claro. ¡En casa somos verdes!

(TODAS) ¡En casa somos verdes! ¡En casa somos verdes!

-"Lincoln, Lincoln, responde". Clyde, no debería

estar hablando con esto ahora, estamos reduciendo

nuestra huella ecológica. "Pero es la hora del torneo,

"Espadas y cíborgs". ¡Oh, es verdad!

Voy a por mi portátil. (TODAS)¡Es valioso ese oso!

¿Pero qué digo? No puedo usar el portátil,

la casa al fin se ha hecho verde y no lo puedo fastidiar.

"Bueno, siempre quedará el año que viene".

No, no, no, ya me apaño.

Un portátil no va a marcar tanta diferencia.

(Música tensión)

¡Porras, tengo que volver a estar en verde!

(Música)

¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de este?

Sí, ya lo hemos salvado. ¡Pues también tiene hermanos!

¿Eres antiecologista? ¿Odias a los hermanos?

Bueno... Empiezo a hacerlo.

¡Qué superfuerte! ¡Nuestro barrio sale en la tele!

¡Hola Lincoln! (ASUSTADO) ¡Ah!

¡Clyde! ¿Pero qué haces aquí? Una nube ha tapado el sol.

Mi casa se ha quedado sin energía. ¿Te importa que juegue aquí?

Acabo de hacer que vuelva al verde...

Lo siento, Lincoln... No quería darte ningún problema...

No, no, no, Clyde, no pasa nada. Iré a hacer unos ajustes.

Si está amarillo dale un descansillo.

Eh... ¿Y si no lo está? Si está marrón...

¡En otra ocasión! ¡Ah!

Eh, chicas, ¿podéis apagar un poco el aire?

Pero no queremos pasar calor. ¿Sabéis quién no quiere pasar calor?

Este pobre. (ENTERNECIDAS) ¡Ay!

Así no eres tan "abarico".

(RÍE) -Muy bueno, cielo. Vale. Me voy.

Oye, papá. ¿Por qué no tomas un poco el aire en vez de coger el coche?

Voy a recoger a tu madre al aeropuerto.

Pues esto te hará falta.

¿Qué hacéis vosotros aquí?

No podemos jugar a "Espadas y cíborgs" en casa.

Estamos casi en verde... Igual que yo.

O eso pensaba...

Bueno, si es un problema podemos irnos.

No, no, no, no. Haré unos ajustes.

Ah...

¡Ua! ¡Ay!

¡Qué guay! ¡Comida!

Vamos a llevarlo con el aire acondicionado

que nos encontramos.

-Pero si no puedes, Lincoln, solo tienes que decirlo.

No, no... Lo ajustaré.

(Música)

No hay lavadora si no hay nada que lavar.

(Continúa la música)

¿Qué más se puede ajustar?

¡Ahora estamos en verde!

¡Vamos allá!

Oye, ¿a qué huele?

¡Game over, Lincoln!

No es lo que parece...

¿Estamos haciendo todos estos sacrificios

y tú estás aquí jugando a la maquinita?

Muy bien... Entonces sí es lo que parece...

¿Y si tú no lo vas a dejar, por qué nosotras sí?

Pero... Pero... ¿Oso polar? Ay... ¡Uy, espera un segundo!

¡No puedes seguir haciendo eso!

¡Venga chicas, recuperemos nuestras cosas!

¡Y mi otra bebida!

Bueno, supongo que volverás a estar en rojo.

-Y harás que nuestra clase pierda el desafío del oso polar...

-Y nadie podrá vernos contigo.

-Y has fastidiado tu vida por completo.

¡Esperad, chicos, volved! ¡Puedo hacer ajustes!

La he liado...

Tranqui, Lincoln, yo seguiré quedando contigo.

En secreto, claro... No es eso, Clyde.

Me da igual que la clase me odie.

Lo que debería haberme importado es este pobre.

(ENTERNECIDO) Ay... Exacto.

Nuestra clase ha cumplido. Mis hermanas han cumplido.

Ahora me toca a mí cumplir.

(Música)

(Ruido)

(RÍE)

(TARAREA)

(RÍE MALVADA)

(RÍE) Ay, Bobby, ¿es una regalo? ¡Qué ganas de verlo!

(JADEA)

"¡Lincoln, dale más fuerte! ¡Estoy bajando una foto de Bobby!".

Un trabajo increíble. Hemos ganado el desafío del oso polar

y me he tomado la libertad de llamarle señorita Johnson.

(TODOS SE QUEJAN)

Demos un fuerte aplauso a Lincoln por esforzarse en ser ecológico

y por cumplir con su parte.

(Aplausos)

He salvado el oso polar y no soy un marginado social...

Aunque si nos ponemos literales... Mi vida social salió por la ventana.