# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"EL EFECTO MARIPOSA"

(Música)

Contemplad cómo el increíble Lincoln exhibe sus asombrosas habilidades

con el yoyó. Ahora, pasear el perro.

A ti no, Charles, me refería al yoyó.

Y ahora voy a rodear la Tierra.

Perdona, me seguía refiriendo al yoyó.

(Golpes)

(Cristales rotos)

El increíble Lincoln va a tomarse un descanso.

Vaya, debería decírselo a Lisa.

¿Qué has hecho? ¡Has destruido por completo

el trabajo de mi vida! ¡Te odio!

¡Para mí has dejado de existir!

Sí, mejor no se lo digo a Lisa. (GIME)

Oh, venga ya, Charles, cómo tienes conciencia

si haces tus necesidades en el sofá.

Además, si me marcho sin más, ¿qué es lo peor que podría pasar?

Retiraré las pruebas y así nadie sabrá nada.

(Música tensión)

(Música)

No entiendo qué ha podido fallar.

La ciencia es tan caprichosa...

Hola, Lori. ¿Siempre hemos tenido una superventana en el armario?

Pues no, hija, no, el experimento de Lisa abrió un boquete.

¿Esto qué es?

"Para mi chica cariñosa".

Leni, ¿por qué hay una foto de Bobby en tu lado del armario?

¡Oh, estaba ahí! Era una sorpresa de Bobby

para celebrar vuestros 88 días. Me pidió que la escondiera,

pero olvidé dónde la metí.

Ese aniversario fue hace ya 8 días, y Bobby me regaló calcetines.

¡No me lo puedo creer! ¿Has visto a Bobby a mis espaldas?

¡Ya no eres mi hermana! ¿Va todo bien

después de esa explosión tan inesperada y aleatoria

de la que no sé nada de nada? (GRITA) ¡Uy!

¡Ay! ¡Ay, ah, ah, ay!

¿Qué ha pasado? Se ha caído una estantería.

Por supuesto, todo el mundo sabe que un objeto que cae

a una velocidad de 9,8 m/s provocará una pérdida temporal

de conciencia. Yo lo sabía. La pregunta es:

¿Lo sabes tú? Esto lo he visto en una peli,

seguro que el golpe en la cabeza ha alterado el cerebro de Leni

y la ha hecho lista. Lincoln, eres incapaz de distinguir

entre un hecho científico y una basura hollywoodiense.

No lo entiendo. ¿Ves? La Leni de siempre.

No sabe ni entender el lenguaje sencillo.

No, lo que no entiendo es por qué multiplicaste los polinomios

ambas de resolver los exponentes no negativos.

¡Ah! Ahora, si me disculpáis,

voy a refutar las teorías de Newton. ¡Ciencia y saber!

Mi mundo ya no tiene sentido.

(GRUÑE)

¿No tienes sofás que ensuciar?

Charles, era una pregunta retórica.

(GRITA) ¡Ah!

¿Por qué entras dando porrazos? ¡Me acaban de echar

de mis equipos porque estoy suspendiendo!

¿Cómo que suspendes? ¿Lisa no era tu tutora?

Sí que lo era hasta que lo abandonó para irse a trabajar

de encargada de la gasolinera Flip. ¿Que hizo qué?

¡Mi vida no tiene sentido sin los deportes!

-Os presento a la nueva miss Monada.

¡Ah, mi nariz!

¡Ah, ahora soy un monstruo horripilante!

Venga, no es para tanto, Lola.

¡Se acabó mi vida como modelo! ¡Ah!

¡Ay, mis dientes! (LLORA)

Vale, lo arreglaré.

(Música)

Lisa, ¿por qué trabajas aquí?

Flip es el único que contrata a niñas sin experiencia.

No, me refiero a por qué te has puesto a trabajar.

Anda, vuelve, Lynn te necesita.

¿Por qué no le pides a doña sabionda que la ayude?

Hablando de la reina de Roma... ¿Gasolina o diésel?

No necesito carburante, he ganado el Premio Nobel

por inventar un coche que utiliza zumo de manzana.

Ah, qué buena noticia. Lleno, por favor.

Nos subiremos en el zumo-móvil de Leni,

iremos a casa y pasaremos página.

Qué va, me voy a Harvard. Au revoire, bye bye, au fidersen,

y aloha...

¡Ajá! Aloha significa hola.

Se utiliza para adiós también. Protones, solía saber eso.

-Eh, tú, doña charlitas, ¡a currar!

(Teléfono)

¿Diga? (LADRIDO)

¿Charles? (LADRIDO)

¿Que a qué? (LADRIDO)

Vale, ya voy para allá.

Mira qué te he traído para que te pongas en la cara.

¿Y ahora qué quieres? (GRITA)

Es decir, no te veo nada mal.

Buen intento, Lincoln, pero me largo de aquí.

No puedo quedarme donde no dejan de recordarme a mi antiguo ser.

(SOLLOZA) Con esa carita tan fina...

Pero, pero... (SE ESFUERZA)

Pues que me lo manden.

¡Espera, Lola!

Cuidado, Lincoln, te podrías hacer mucho daño.

¿Lana, qué haces metida ahí dentro?

He visto lo que le pasó a Lola, la vida resulta tan frágil

que no quiero correr riesgos.

Si eres la reina de los riesgos. Era la reina de los riesgos,

a partir de ahora me quedaré aquí, en un sitio seguro.

Tú sí que te lo montas bien, Geo.

Lana, eso lo dirás en broma. ¿Lana?

"Todo es tan drástico, Lana vive en plástico,

cuándo se nos torció?".

¿Luna? Fíjate, tronco,

he subido una canción que hice de nuestra familia,

yendo directa al... ¡Fua! ¡Otras 50 visitas!

¡Ah! ¿Mick Swagger?

Tus temas están dabuten, vente con mi grupo.

¡Luna se apunta!

¿También te vas tú? ¡Nuestra familia se desmorona!

¡Lo siento, tronco!

(Música tensión)

Clyde, aquí Lincoln, responde.

Tengo un código azul. ¿Código azul?

¿Has metido la pata, has mentido y se ha liado una gorda?

Afirmativo. ¿Puedes venir? Negativo, tengo un código verde.

¿Has ido al colegio en ropa interior?

No, eso es código naranja. Espera.

(Pitido)

¡Ay, porras!

¿Qué estás haciendo con Lori?

Es lo que quería decirte, código verde,

¡Lori ha roto con Bobby y soy su segundo plato!

Felices 8 minutos juntos, mi osito supercucachupimonísimo.

(GRAZNA)

¡Uah! ¿Qué le está pasando a mi familia?

Toc, toc. ¿Quién es?

No es un chiste, Lincoln. ¿Sabes lo que pasa en el mundo?

Toma, quédate a don Coquito,

me recuerda a los árboles que están talando en los bosques.

Espera, Luan, ¿y eso a qué viene?

Como desde que se fue Luna ya no tenía a nadie

para quien actuar, me puse a ver los informativos,

y lo que le visto me horroriza, así que voy a convertirme...

¡En activista!

No seas ridícula, eres una cómica.

¿Ves, a que tiene gracia?

(GRITA) ¿Qué narices es eso?

Las mascotas de Lana, las he liberado,

y ahora voy a curar esta bomba de relojería

a la que llamamos Tierra. Espera, Luan.

No lo dirás en serio. (GRITA)

Vuelve aquí, Izzy.

Izzy, ven con el tito Lincoln.

(TV) "Y en los titulares de esta noche,

la exestrella Luna Loud fue expulsada de la gira de Mick Swagger

por destruir su habitación de hotel".

¡Solo quería sentirme como en mi casa!

¡Luna! Noticia relacionada.

Luan Loud, la excómica convertida a activista,

se ha encadenado a una secuoya gigante.

-¡Eh, eh, ah, ah, este árbol no fue corta!

¡Luan!

Una noticia de última hora.

Que no sea de mis hermanas, por favor.

Tucker, estoy en la gasolinera Flip, donde dos desconocidas

acaban de robar jamón y una máquina de algodón de azúcar.

-No son desconocidas, son mis hermanas.

Su traición duele más que esta ignorancia.

-Las sospechosas están siendo perseguidas por la Policía.

(Sirenas)

(GRITA) ¿Pero qué demonios les pasa?

Nos preguntamos qué demonios les habrá pasado a estas niñas,

y por qué hay una niña trabajando en una gasolinera.

-¡Se acabó la entrevista! Espera, si vienen por aquí,

no olviden pasarse por la gasolinera Flip,

hogar de la "flip-monada". Ya se acabó la entrevista.

-Lo he visto todo. (GRITA)

Lucy, al menos, sigues siendo normal.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Ah, no eres normal!

Me ha mordido el vampiro murciélago de Lana,

al fin llegó el momento.

He perdido a 9, pero aún puedo salvar a una.

(Música tensión)

¿Lily?

(RÍE)

¡Lily!

(Música tensión)

¡Oh, no, los compuestos de lisa! ¿Pero qué he hecho?

¡Ñam, ñam!

¡No me comas, Lily! (GRITA)

Eso es lo peor que podría pasar. (LADRA)

Estoy de acuerdo, se lo voy a decir a Lisa.

¿Decirme qué? ¡Ah!

Estaba jugando con mi yoyó, se me salió de la mano

y se cargó tu experimento, y lo siento muchísimo,

repúdiame, porque lo merezco.

No lo entiendo. ¿No estás enfadada?

¿Qué? ¡Estoy eufórica! Has demostrado mi hipótesis.

Tus imprudencias eran la única variable

que necesitaba mi experimento sumamente controlado.

Aún lo entiendo menos. Digo que gracias por ser un manazas,

y por reconocer tus errores. ¿Qué más podía hacer?

No quería que trabajaras en una gasolinera,

que Lynn y Lola se volvieran delincuentes,

que Lana viviera en una burbuja, que, que...

Fascinante, parece que la exposición a mis compuestos

ha dañado su córtex cerebral.

Ah, me alegro de que se acabara esta pesadilla.

(Timbre)

(Música boda)

RECIÉN CASADOS

(GRITA) ¡Ah!

"TODO POR EL MEDIO AMBIENTE"

(Música)

(Timbre)

Bien, clase, vamos por el ecuador de nuestro proyecto

de reducción de energía, a ver cómo se os ha dado.

Bien, muy bien. Oh, es impresionante, Clyde.

-Gracias, señora Johnson. Nuestra casa usa energía solar

en vez de combustibles fósiles. -Maravilloso,

estáis haciendo un gran trabajo reduciendo las emisiones en casa.

Si seguís así, seremos los ganadores del desafío "Salvad a un oso polar"

y haremos que este chiquitín tenga nuestro nombre.

(TODOS) ¡Ay!

(Música tensión)

Oh, Lincoln, veo que no has progresado nada.

¿Qué dice el cartel? "Dale vida, toma medidas".

¿No te importan los osos polares? No, sí que me importan,

molan los osos polares. ¿Qué dices,

que odias los osos polares? ¿Eres antiecologista?

No, me encantan, son chulos. (TODOS) ¡Buh, Lincoln!

-Si nos haces perder, Lincoln, ya no te querremos aquí.

-Puedes ir tirando tu vida social por la ventana.

(ABUCHEAN)

(Música)

¿Cómo voy a reducir nuestro uso energético?

Tengo 10 hermanas. Ya sé, atacaremos por sorpresa

y les quitaremos de en medio.

¿Qué, quitar a mis hermanas de en medio?

No, hablaba del torneo de estrategia on line

de "Espadas y cíborgs". Hay que prepararse para ganar.

Ah, sí, tranquilo, estaré listo, pero ahora tengo que ocuparme

de otras cosas. Ya has oído a mi clase,

si mi medidor no pasa al verde, me marginarán de por vida.

Yo seguiré contigo. En secreto, claro. Al anochecer.

Ahora que lo digo, va a anochecer, me voy a casa

antes de que se vaya la luz.

(Alarma)

A lo mejor mi medidor ecológico está roto.

(Gases)

Qué va. ¿Y ahora qué hago? Con tantos hermanos,

nuestra huella ecológica es extramegagigantesca.

Usamos mucha electricidad.

(Música rock)

Bobby, estás tan guapo en todas estas pantallas...

(Batidora)

(RÍE)

Combustibles fósiles...

(Continúa la música)

Agua... (TARAREA)

(Continúa la música)

Aerosoles...

Residuos no biodegradables,

¿y he mencionado la electricidad?

(Continúa la música)

Tenemos que reducir nuestras emisiones,

con suerte, mis hermanas se apuntarán.

(PROTESTAN)

O no. Es hora de sacar la artillería.

(SOLLOZA) Y si no hacemos nuestra parte,

este pequeñín no sobrevivirá.

(LLORAN)

¿Pero qué podemos hacer? Gracias por preguntar.

No necesitas todos los cacharros. Sí, los necesito,

a Bobby y a mí nos gusta mirarnos desde ángulos diferentes.

Hola, Lincoln. Bonjour desde la France.

¿Quién es esa chica y porque te está sonriendo?

Cari, es la "Mona Lisa".

En vez de gastar tanta energía,

¿por qué no escribes una carta?

¿Pero tú crees que me he vuelto loca?

Oso polar. Ah, muy bien,

le voy a escribir una carta, y puede que le escriba otra

a esa ligona de Mona.

¿Y cómo hago para que se calienten mis reptiles?

Son de sangre fría, ¿lo sabes? Pero tú no lo eres.

(RÍE)

En vez de gastar tanta electricidad con el laboratorio,

¿por qué no usas energías renovables?

¡Lincoln, eres un genio! ¡Energía fresca va!

Este dará para 75 W o más.

(GRITA)

Leni, en vez de ducharte varias veces al día,

¿y si usas esta toallita para refrescarte?

¿Y atascar mis poros? De eso, nada.

¡Ah! O sea, vale.

¿Te importa? Me estoy duchando.

Luan, en vez de desperdiciar energía con tartas,

¿por qué no te ríes usando pieles de plátano?

¿Ese chiste viejo? Va a ser que no. ¡Ay!

La verdad, me pone la risa a flor de piel.

(RÍE)

(Alarma)

¡Vamos progresando!

(Música)

(Música rock)

(Música)

Ya casi está.

(Pitido)

¡Lo hemos logrado! (TODAS) ¡Bien, bravo!

¿Veis lo que podemos conseguir cuando todos cumplimos?

Solo nos queda mantener la casa verde

hasta que acabe la semana y ese oso polar se salvará.

Igual que mi vida social, claro. ¡En casa somos verdes!

(TODAS) ¡En casa somos verdes! ¡En casa somos verdes!

-"Lincoln, Lincoln, responde". Clyde, no debería

estar hablando con esto ahora, estamos reduciendo

nuestra huella ecológica. "Pero es la hora del torneo,

"Espadas y cíborgs". ¡Oh, es verdad!

Voy a por mi portátil. (TODAS)¡Es valioso ese oso!

¿Pero qué digo? No puedo usar el portátil,

la casa al fin se ha hecho verde y no lo puedo fastidiar.

"Bueno, siempre quedará el año que viene".

No, no, no, ya me apaño.

Un portátil no va a marcar tanta diferencia.

(Música tensión)

¡Porras, tengo que volver a estar en verde!

(Música)

¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de este?

Sí, ya lo hemos salvado. ¡Pues también tiene hermanos!

¿Eres antiecologista? ¿Odias a los hermanos?

Bueno... Empiezo a hacerlo.

¡Qué superfuerte! ¡Nuestro barrio sale en la tele!

¡Hola Lincoln! (ASUSTADO) ¡Ah!

¡Clyde! ¿Pero qué haces aquí? Una nube ha tapado el sol.

Mi casa se ha quedado sin energía. ¿Te importa que juegue aquí?

Acabo de hacer que vuelva al verde...

Lo siento, Lincoln... No quería darte ningún problema...

No, no, no, Clyde, no pasa nada. Iré a hacer unos ajustes.

Si está amarillo dale un descansillo.

Eh... ¿Y si no lo está? Si está marrón...

¡En otra ocasión! ¡Ah!

Eh, chicas, ¿podéis apagar un poco el aire?

Pero no queremos pasar calor. ¿Sabéis quién no quiere pasar calor?

Este pobre. (ENTERNECIDAS) ¡Ay!

Así no eres tan "abarico".

(RÍE) -Muy bueno, cielo. Vale. Me voy.

Oye, papá. ¿Por qué no tomas un poco el aire en vez de coger el coche?

Voy a recoger a tu madre al aeropuerto.

Pues esto te hará falta.

¿Qué hacéis vosotros aquí?

No podemos jugar a "Espadas y cíborgs" en casa.

Estamos casi en verde... Igual que yo.

O eso pensaba...

Bueno, si es un problema podemos irnos.

No, no, no, no. Haré unos ajustes.

Ah...

¡Ua! ¡Ay!

¡Qué guay! ¡Comida!

Vamos a llevarlo con el aire acondicionado

que nos encontramos.

-Pero si no puedes, Lincoln, solo tienes que decirlo.

No, no... Lo ajustaré.

(Música)

No hay lavadora si no hay nada que lavar.

(Continúa la música)

¿Qué más se puede ajustar?

¡Ahora estamos en verde!

¡Vamos allá!

Oye, ¿a qué huele?

¡Game over, Lincoln!

No es lo que parece...

¿Estamos haciendo todos estos sacrificios

y tú estás aquí jugando a la maquinita?

Muy bien... Entonces sí es lo que parece...

¿Y si tú no lo vas a dejar, por qué nosotras sí?

Pero... Pero... ¿Oso polar? Ay... ¡Uy, espera un segundo!

¡No puedes seguir haciendo eso!

¡Venga chicas, recuperemos nuestras cosas!

¡Y mi otra bebida!

Bueno, supongo que volverás a estar en rojo.

-Y harás que nuestra clase pierda el desafío del oso polar...

-Y nadie podrá vernos contigo.

-Y has fastidiado tu vida por completo.

¡Esperad, chicos, volved! ¡Puedo hacer ajustes!

La he liado...

Tranqui, Lincoln, yo seguiré quedando contigo.

En secreto, claro... No es eso, Clyde.

Me da igual que la clase me odie.

Lo que debería haberme importado es este pobre.

(ENTERNECIDO) Ay... Exacto.

Nuestra clase ha cumplido. Mis hermanas han cumplido.

Ahora me toca a mí cumplir.

(Música)

(Ruido)

(RÍE)

(TARAREA)

(RÍE MALVADA)

(RÍE) Ay, Bobby, ¿es una regalo? ¡Qué ganas de verlo!

(JADEA)

"¡Lincoln, dale más fuerte! ¡Estoy bajando una foto de Bobby!".

Un trabajo increíble. Hemos ganado el desafío del oso polar

y me he tomado la libertad de llamarle señorita Johnson.

(TODOS SE QUEJAN)

Demos un fuerte aplauso a Lincoln por esforzarse en ser ecológico

y por cumplir con su parte.

(Aplausos)

He salvado el oso polar y no soy un marginado social...

Aunque si nos ponemos literales... Mi vida social salió por la ventana.