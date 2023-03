# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"LA FOTO PERFECTA"

(Música animada)

Hay un truco fácil para dar el regalo perfecto

en el aniversario de tus padres: Conoce a tu público.

Y como a mis padres les encanta lo que les presento,

todos los años les hago la misma cosa:

Esta taza de café molona.

¿Una taza? Creía que era un pisapapeles.

¿Pisapapeles? Está claro que es un portalápices.

-Negativo. Es un busto de Immanuel Kant, el filósofo alemán.

-Pues a mí no me "en-Kant-a".

(RÍE)

-Ya ves que nadie sabe qué es esta cosa.

Es normal que papá y mamá tiren sus regalos en la buhardilla.

(TODAS) ¡Ah!

¿Qué?

Lola quiere hacerme rabiar.

Mis padres adoran mis pisapapeles.

Quiero decir, mis tazas.

¿Eso qué es?

(LEE) "No abrir".

Vale.

¡Ah!

¡Es cierto!

¡Mis padres odian mis regalos!

Si giras la cabeza y entornas los ojos,

casi se parece a la tía Shirley.

(Grito)

O a un hígado inflamado.

Cuando lo hace tan mal,

lo de meternos con él deja de tener gracia.

¡Que os estoy oyendo!

(TODAS) "¡Lo sabemos!".

El aniversario de mis padres es mañana.

¿Y ahora qué hago?

(Cámara)

(Cámara)

¡Oh! Creo que he revelado una idea.

(GRITA)

Ya sé cuál será el regalo perfecto para papá y mamá.

¡Tachán!

¿La cámara vieja de papá?

-Vaya, menuda cutrez.

No, la cámara no, una foto de todos nosotros.

¿Para qué usar eso si podemos tirar de un móvil?

Porque eso sería como pintar "La Mona Lisa" con rotuladores.

¡Vaya! Quizá este año no la pifies y no les rompes el corazón.

(IRÓNICO) Gracias por el voto de confianza.

¡Chicas, vámonos al jardín!

Vale, eso es. Leni, muévete a la izquierda.

A la otra izquierda. (LILY RÍE)

Perfecto.

Que alguien agarre a Lily.

Gracias. Bien.

Ahora pongo el temporizador y...

Venga, decid todas...

(TODOS) ¡Sí!

¿Cuándo va a saltar? Tengo un calambre en la mandíbula.

Dale un segundo. (A LA VEZ) ¡Sí!

¡Bah! Sabía que la liaría. Hagámonos unos selfis.

¡Chachi! ¡No, esperad!

¡Ay! ¿Y cuándo narices sale la foto?

Vamos, Luan, no puedes llevar eso en la foto.

¡Si son la "Marx" de chulas!

(RÍE) A esta foto le falta algo de música.

¡No, no, no, no! Las fotos no tienen...

¡Música!

¡Estás chafando la foto!

¡Deberías quitarte esa gorra horrible!

-¡Y tú quitarte esa cara asquerosa!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Lily! Pero ¿dónde está tu pañal?

(HABLAN A LA VEZ)

¡Chicas, por favor!

(Cámara)

Miradnos, somos la imagen de la locura.

No puedo dársela a mis padres.

Es peor que el busto de la tía...

¡Ah! Que mi taza de café.

Tengo que darles una foto mejor.

¡La foto perfecta!

Tenemos que hacerla otra vez.

Espejito mágico, dime una cosa, ¿quién es la más hermosa?

-¡En cuanto barrodzilla te pille, tú no lo serás!

(LANA GRUÑE) (LOLA GRITA)

(TOSE)

¡Eh! ¡Me has quitado todo el barro!

(RÍE) -¡Te han rematado!

Perfecto.

¡Eh! ¡Me has quitado el maquillaje!

Buenas noticias, chicas, vamos a hacer otra foto de familia.

(AMBAS) ¡Pero si ya hicimos una!

Nos os mováis. Y ni barro ni maquillaje.

(AMBAS) ¿Qué? Gracias por entenderlo.

Mira, me encanta la expresión natural,

pero necesito que esta foto sea perfecta,

de modo que necesito que no te quites el pañal.

(RÍE Y BALBUCEA)

Gracias por entenderlo.

¡Ay! ¡Caca!

(RÍE Y BALBUCEA) Dejemos esto por el momento.

Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo

es la media geométrica de los catetos, entonces...

Oye, Lisa, vamos a hacer otra foto de la familia.

¿Qué tal si te quitas las gafas y hacemos algo con tu pelo?

(Relincho)

O solo te quitas las gafas.

Pero, Lincoln, el astigmatismo...

(GRITA)

¡Estoy bien! Solo tengo una fractura minúscula.

He oído que nos hacemos otra foto. ¡Guay!

O sea, tendremos que esperar a que acabe el eclipse solar.

¡Qué tío! ¡Sabes hacer magia!

Como el del tiempo.

Creo que deberías llevar esto para la foto, Leni.

Te hacen parecer... Ah...

aún más lista de lo que ya eres.

¡Mola! Gracias.

(GRITA)

¡Estoy bien! ¡He aterrizado sobre Lisa!

Ahora ya sí que me he roto algo.

Vale. Quedaos aquí.

Pero...

Unas bolsas de hielo y vendas.

(AMBAS) ¡Vale! ¡Tíralas!

Venga, chicas, vamos a hacernos otra foto.

¿Hacer otra foto? ¡Ja! Ni hablar.

¿Lista, Lynn? ¡A por él!

(Música)

¡Buena, Lynn!

¡Quieta!

(Continúa la música)

¿Cuándo hemos puesto césped en el cuarto?

Vamos a hacernos otra foto.

¡Guay! Voy a pillar mi guitarra.

Y yo, mi nariz de pega con gafas.

Colegas, ¿dónde está mi guitarra?

¿Y dónde están mis gafas?

Eh... No vamos a llevar tonterías en esta foto.

Os las devolveré después de hacerla.

¿Cogiste nuestras cosas?

¡Entonces, no saldremos en la foto!

¡Uhm!

Sería una lástima que les pasara algo a vuestras cosas.

(Música)

Esta foto te ha cambiado, tronco.

Y por ese motivo no pienso salir en ella.

Y por ese motivo me he tomado la libertad de sustituirte.

¿Que has qué?

(Timbre)

Ah, Lori, creo que ya conoces a Carol Pingrey.

¿No te ganó en el concurso de belleza?

(Portazo)

¡Haz esa foto de una vez!

Vale. ¿Qué? ¿Todas contentas?

Como yo.

¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Ah!

(Crujido)

Ya no te vas a quitar el pañal.

¡Venga, mascotas, venid aquí!

Muy bien. Casi estamos. Faltan unos retoques.

(Música)

Abre la boca.

Tú también.

(AMBAS) ¡Estás rara!

Vale, suelta, chica.

(GRUÑE)

¡Ah!

¿Qué? El pelo.

¿Qué pasa con él?

¡Pero así no parezco yo, colega!

Ni yo parezco yo con estas gafas.

Confiad en mí, estáis todas estupendas.

Vale, Lucy, necesito que sonrías.

Creo que eso es imposible.

-Con esto es imposible ver nada.

He oído que cuando le haces una foto a alguien, le robas su alma.

¡Oh! Sí.

Piénsalo bien, tu alma atrapada y atormentada dentro de cámara

para toda la eternidad.

Suficiente.

Vale, creo que estamos listos.

¡Uhm! Aún le falta algo para que todo cuadre.

¡Ya lo tengo!

Esta sí que es una foto perfecta.

¿Qué le pasaba la otra?

Oh... Pues... Que... Era...

Parecíais demasiado...

¿Demasiado qué, Lincoln?

¿Vosotras?

(HABLAN A LA VEZ)

¿Qué quieres que te diga? -Nos parecemos a las vecinas.

¡Oh! Así que por eso has liado todo esto,

porque no te gusta cómo somos.

Bueno... Es que... Quiero decir... Esto...

Venga, chicas, pongamos una sonrisa perfecta

para la foto perfecta de Lincoln.

¡Porque, por todo lo que queráis, no tenemos que ser como somos!

(TODAS) ¡Sí! Lori, no quería...

Eh...

La verdad es que es perfecta.

(Cámara)

Muchas gracias, chicas, os agradezco mucho que...

¿Chicas? ¿Chicas?

Vaya, supongo que tenían cosas que hacer.

Se acabaron mis días regalando cosas cutres para el aniversario.

(Música)

Seguro que les va a encantar a mis padres.

Mirad, somos la imagen de la perfección.

Espejito mágico, dime una cosa, ¿quién es la más hermosa?

¡Ah! -En cuanto te pille

el monstruo de barro, tú no lo serás.

(LOLA GRITA) (LANA GRUÑE)

¡Ven aquí! (LOLA GRITA)

(LOLA GRITA) (LANA GRUÑE)

(LOLA RÍE) (LANA GRUÑE)

(LOLA GRITA)

(Música)

¡Eh, chicas, he enmarcado la foto!

(Música suave)

(RÍEN)

(HACE UNA PEDORRETA)

(RÍEN)

(RÍEN)

(TOCA)

El cálculo de la fórmula original...

Vale, el perímetro...

(RÍEN)

(RÍEN)

(Risas)

(RÍEN)

(Música)

(A LA VEZ) "¡Feliz aniversario!".

(MADRE) Gracias, chicas.

(PADRE) ¿Cuál es el primer regalo que abriremos?

¡En mío!

¡Bah! Venga, chicas, dejemos que Lincoln les dé su regalito perfecto.

Sí. Espero que sea lo bastante perfecto.

(MADRE) Oh, Lincoln, es el mejor regalo que hemos tenido.

(PADRE) Va a ir directo a la chimenea.

-¡Lincoln, so tonto, les has dado la foto equivocada!

Sí, sabía que meterías la pata.

No, les he dado la correcta.

La que muestra cómo sois de verdad.

Las mejores del mundo.

(TODAS) ¡Ay! ¡Gracias, Lincoln!

Por cierto,

podéis ir dejando vuestros regalos para papá y mamá aquí.

Porque al lado de mi regalo tan chulo van a quedar de pena.

(HABLAN A LA VEZ)

Son las mejores.

"BAJO PRESIÓN"

(Música animada)

Dentro de unas horas, este barro será perfecto para jugar.

-Eh, chicas, ¿sabéis por qué una cómica no puede hacer una colada?

¡Porque la mandan al final de la cola!

(RÍE)

¡Este tema mola mogollón!

¡Esto es "rock and roll me"!

Algunas estamos intentando escribir. (GRITA) ¡Lucy!

(Llanto de bebé)

(RÍE) No, yo te quiero más, tonto.

Ya llevamos seis semanas.

Vais a ser felices y comer perdices, o sea.

Hablando de comer. Lori, mi estudio indica

que hace tiempo que no has utilizado el baño.

¡Qué asco! ¡No quiero saber nada de ese asqueroso estudio de cacas!

(SUSPIRA) Los días de lluvia.

Perfectos para estar con la familia y leer cómics.

¡Qué asco! ¿Qué?

¿Por qué siempre tienes que leer cómics en calzoncillos?

Porque leer cómics vestido me parece incómodo y me distrae.

Y sabéis que me gusta estar cómodo cuando leo cómics.

Anda, quita. (GRITA)

¡Esa costumbre molesta! ¡Vas echando gérmenes del culo!

¿Que molesta?

No puedes quitar la vista del espejo durante cinco segundos.

¡Mentira!

Y, Lori, ¿tevas a morir si dejas de hablar con Bobby constantemente?

¡No hablo con Bobby constantemente! ¿Verdad, Bobby?

Y, Lisa, siempre estás con tus estudios raros sobre la caca.

Es un trabajo fascinante.

¿Lo veis? No aguantáis ni 10 minutos sin hacer vuestras cosas molestas.

Pues ya aguantamos más que tú. ¿Qué te juegas a que no?

¡No me digas!

¿Lo hacemos algo más interesante?

Si podemos dejar de hacer nuestras cosas

durante más tiempo que tú con las tuyas,

entonces dejarás de leer en calzoncillos...

¡para siempre!

(A LA VEZ) ¡Sí!

Espera.

Y si gano yo, ¿qué?

Si ganas, nunca volveremos a quejarnos de tus gérmenes del culo.

Vale. Pero si os gano,

también tendréis que comprarme esta belleza.

Algodón puro, tejido de 2000 hilos, elástico, sin compresión.

Serán mis calzoncillos de la victoria.

(CUCHICHEAN)

(CUCHICHEAN)

Vale. Genial.

Si yo tengo que leer cómics con la ropa puesta,

Lola no puede mirarse en un espejo,

Luna no puede decir palabras de rockera,

Lana no puede jugar con el barro,

Lori no puede hablar con Bobby. ¿Quién es Bobby?

Leni no puede decir "o sea". O sea, vale.

Lucy no puede presentarse asustando.

Lisa tiene que dejar de hacer sus estudios raros.

Perdóname, ciencia. Luan no puede contar chistes malos,

Lynn no puede convertir cualquier cosa en un deporte.

Y Lily no puede llorar. (TODAS) ¡Vale!

-¡Vístete, niño!

Muy bien. La apuesta empieza ahora.

Espera, o sea, no me entero con las reglas.

Leni, no... puedes... decir... "o sea".

Ah, vale. Vale.

La apuesta empieza ahora. O sea, esto lo ganó fijo.

(Bocina)

(TODAS) Ay...

-Buen comienzo. (TODOS ASUSTADOS) ¡Ay!

(Bocina)

Maldición. -¡Vamos, chicas!

¡Concentraos!

Dos menos. Casi ya puedo oler esos calzoncillos de la victoria.

Espera, lo diré de otra forma...

(Música)

¿Lo ves? No necesito un espejo para maquillarme.

¿Qué? ¿Estás cómodo, Lincoln? Sí.

Estaba... a punto de... ¡Ah!

Meterme en... mis cómics. Ah...

(Móvil)

Ay...

Vamos, controlarte, mujer.

-Vaya, hacer la colada no es deportivo.

-Ni cómico.

(Música)

(JADEA)

¡Lana, quieta!

(LLORIQUEA)

Tranquilas, chicas, vamos bien. No os preocupéis.

La señora se ha puesto elegante, chicas.

Pobre frágil homo sapiens.

(Móvil)

Déjeme que se lo coja. No lo hagas.

¡Perdón! ¡Para! ¡Suéltalo!

(Música tensión)

Baloncesto...

(TODAS) ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!

¡Dos puntos! ¡Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos,

dos puntos, dos puntos, dos puntos! ¡Sí!

(Bocina)

Adiós.

Ah...

A lo mejor son los pantalones.

Estos pican.

Muy prietos.

Son muy de dominguero.

Uy, estos son perfectos.

Nena, ¿por qué no me coges el teléfono?

Perdóname, amor mío.

Lincoln..., ¿por qué te has puesto mis leggings?

Eh, no dijisteis que tenía que llevar mis pantalones.

Además, estos son comodísimos.

Buena suerte. Esos son los que se suben bien arriba.

Claro, Lori. Tú lo que quieres es liarme.

Ay, sí se suben.

(RADIOS) "Hola a todos los coleguis. Os habla Jay Rock.

Voy a regalar entradas para ver a Mick Swagger

al rockero más rockero que me llame".

(Golpe cristal)

"Hola, estás en directo. A ver esa rockera".

(SUSURRA) Oye, tronco, quisiera las entradas.

"Lo siento, amiga, no te oigo".

¿Me oye? Que quisiera las entradas.

"Si no subes la voz no vas a ganar".

(GRITA) ¡Qué rulen las dichosas entradas, tronco!

¿La he pifiado?

(Bocina)

(Música)

Oh... He leído la misma viñeta 20 veces.

(Puerta)

¿Quién es? "Bobby".

¿Bobby qué?

Ni se te ocurra responder al chiste, Luan.

¡Tengo que dejarle entrar!

(PELEAN)

"¿Cuántas hermanas Loud hacen falta para abrir una puerta?".

-Luan, no le respondas.

¡Mira! ¡Regalan muestras de maquillaje!

Bobby...

¡Barro!

(RÍE)

(Bocina)

Felices seis semanas, Bobbibito, bobo mío.

(Bocina)

Gracias, nena. Habría venido antes,

pero había una gallina cruzando la calle.

¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¡Para ir a la otra acera!

¡Para huir del cocinero!

¡Para demostrar que no es una gallina!

(RÍE HISTÉRICA)

Ah... Ah... Qué alivio tan cómico.

(Bocina)

(FRUSTRADA) ¡Ah!

-Toma, nena, te he traído algo especial.

Oy...

Es el batido de nuestra primera cita.

Tiene seis semanas.

¡Me hago de todo! ¡Apartaos!

¡Oh! ¡El componente que le falta a mi estudio gastrointestinal!

(GRITA) ¡Ah!

Qué asco tan emocionante.

(Bocina)

Solo soy humana.

-¡Vaya panda de inútiles!

Y ya solo quedan dos.

Habrás ganado a estas aficionadas,

pero ahora te enfrentarás a una profesional de verdad.

No voy a rendirme. Por todas las cosas cómodas.

¡Ah! Tengo que hacer algo con estos pantalones.

Con esto sí que se puede leer.

Ya podéis empezar a juntar el dinero porque estoy a punto de ganar.

Entonces es hora de calentar el ambiente.

¡Uf! ¿Hace calor o soy yo?

(SORPRENDIDO) ¿36°?

Así que lo que quieres es guerra...

Lincoln, ¿qué estás haciendo?

Solo leer. Ah, y he pulido todas las superficies del salón.

Brillan tanto que reflejan tu cara.

¡Ah! No debo mirarme a mí,

a mi imagen tan guapa. ¡Ah!

También he encerado del suelo de la cocina. ¡Cómo refleja!

¡Ah!

¡Se acabó.

Ríndete, Lincoln. Sabes que los quieres. Huélelos.

Huele su algodón. Sabes que los quieres.

No voy a rendirme. Si vieras cómo tienes la cara te rendirías.

¿Qué? Chicas, ¿me pasa algo en la cara?

(HABLAN TODAS A LA VEZ)

¡Quiero un espejo!

(GRITA)

(ALIVIADA) Ah... Mejor...

(Bocina)

¡He ganado!

¡Los calzoncillos son míos! Vale, chicas, a pagar.

Hola, Lily.

¡Ah!

¡Lily!

Se ha pasado todo este rato sin llorar, así que...

(TODAS) ¡Lily gana!

Y yo he perdido.

Bueno, Lincoln, supongo que ahora

dejarás de leer en calzoncillos para siempre.

(Bocina)

(Música)

Cuánto he echado de menos este rostro tan bonito.

(Puerta)

¿Quién ha llamado? -"El repartidor".

-¿Y qué vas repartiendo? -"Vamos, niña, que está lloviendo".

-¿Ese es tu remate? A ver si repartimos mejor los chistes.

-Un paquete para Lincoln Loud.

¡Oh!

¡Mis calzoncillos!

No lo entiendo... No lo hemos encargado.

He sido yo. (TODAS) ¡Pero si perdió la apuesta!

-Venga, no seáis así. No podemos dejar de hacer nuestras cosas...

¿Por qué Lincoln debería hacerlo?

Deberíamos aceptar las costumbres de los demás,

aunque algunas costumbres sean muy muy asquerosas.

(HABLAN A LA VEZ) -De acuerdo.

Gracias.

Son demasiado bonitos para llevarlos, pero no tanto.

Ay, los días de lluvia.

No hay nada como hacer lo que más te gusta

rodeado por los que más quieres

y con unos calzoncillos de la victoria.

¡Vuelve aquí, gallina! ¿Por qué has cruzado la calle?

# Nunca falta diversión # porque somos un montón

# en la casa. # Casa.

# Siempre una complicación.

# Qué familia, # qué follón

# en la casa. # Casa.

# Esta vez, ¿qué será? # Ya veremos al final

# si se puede conseguir, # solo debo resistir.

# Todos estamos aquí

# intentando convivir # en la casa. #