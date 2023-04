Una casa de locos - A oscuras

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

(Música)

(TV) "¿Creéis en los fantasmas?".

Soy Hunter Spector, cazador de espectros.

Líder de Acción Rompefantasmas Grandes Gordos y Hediondos, ARGGH.

Y me adentraré en el lugar más aterrador de cualquier casa,

¡el sótano!

Los domingos a las 8:00 de la tarde,

si os lo perdéis, os quedáis a oscuras.

¡ARGGH!

Ya está aquí,

el final de la temporada del mejor programa del mundo.

Vale, seguro que acabáis de pensar: "Lincoln, tienes 10 hermanas,

es imposible que te dejen ver tu programa favorito".

Y lo cierto es que es verdad,

todos los domingos a las 8 estamos igual.

(Gritos)

Pero esta noche tengo un plan.

Cadete Lincoln llamando a Clyde, tío, ¿me recibes?

Aquí el cadete Clyde, te recibo alto y claro.

Qué emoción, por fin vamos a ver ARRGH juntos.

Quiero decir a la vez, porque tú en tu casa,

y yo en la mía. Como es un día memorable,

decidimos que lo mejor sería verlo cada uno por separado,

porque Clyde está coladito por mi hermana Lori,

y es un rollo. Vaya tía buena.

(WALKIE TALKIE) "Clyde, Clyde, ¿me recibes?".

Date prisa, Lincoln, que casi son las ocho.

Es hora de que la operación distraer a mis hermanas

para ser el primero en llegar a la tele

y ver el último episodio de ARRGH y de paso pensar en un nombre

más corto empiece ya.

(GRITAN) ¡Dibus, dibus, dibus!

¿Alguien ha dicho que es la hora del té?

(GRITA) ¡Gracias, Lincoln! -Eh, yo no quiero tomar el té

como una cursi, me voy a ver la tele.

¿Ni aunque invitemos a estas ranas? (GRITA) ¡Gracias, Lincoln!

Oye, Lu Ann. ¿Qué pasa? Bajaba a ver la tele.

Creo que preferirás grabar esta escena,

las gemelas se vuelven a pelear. (GRITAN)

-¡Esto se va a hacer viral, gracias, Lin!

Oye, Lisa, te he traído las cosas que querías,

ya no tienes que bajar. ¿Lactosa, proteínas,

cristales de cloruro, sacarosa y un óvulo de gallus?

Vale, ¿leche, harina, sal, azúcar y huevos?

Tú le llamas tomate y yo solanum lycopersicum. Gracias.

-Sí, 2 minutos para el partido, ¡uh!

Oye, Lin, fíjate, lo he llenado con helio

para los jugadores expertos que quieren más.

Yo quiero más.

¡Cógelo!

(Música)

¡Madre mía, Leni! ¿Qué, tengo una araña encima?

¡Quítamela, quítamela, quítamela!

Peor, un grano en la punta de tu nariz.

(RÍE)

¡Eh, colegui! El concierto de la tele

va a ser la caña, ¡sí!

O mejor, podría dar tu propio concierto

con esta linterna en tu cuarto. ¡Pero qué pasada! ¡Gracias, Lin!

¿Alguien ha visto mi móvil? Tengo que tuitear sobre mi serie.

Oye, Lori, oye, Lori, encontré tu móvil.

¡Trae aquí! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no toques mis cosas?

¿Dígame? Ah, hola, Bobby. No te he pedido que me llamaras,

pero me parece bien. Gracias por nada, bobo.

(Música)

(RONCA)

Y con ella, van 10.

(Música)

Como decía, puede que no sea el más rápido,

puede que no sea el más fuerte, pero siempre se me da muy bien

distraer a mis hermanas. Te olvidas de mí.

¡Ay! ¡Lucy, siempre me olvido de Lucy!

Así me va la vida. ¿Pero qué haces tú aquí?

Estrenan temporada de mi serie favorita,

"Vampiros melancólicos". Van a hacer el episodio de ARRGH

del que van a hablar todos mis compañeros del colegio,

deja que lo vea, porfa, por lo más siniestro que quieras.

Lo siento, Lincoln, ya conoces la regla.

He llegado primero.

(GRITA) ¡No!

(Música)

¡Ja!

Es el mando que Lily tiró al váter. ¡Puaj!

(TOSE)

(LLORA) Lo siento, Lincoln,

no puedo perderme a mis vampiros, Edwin es tan frío,

atormentado y misterioso... Ay, ojalá no fuera de otro siglo.

¡Otro siglo! No pasa nada, Lucy, puedes ver tu serie

en la tele grande a color, yo veré la mía

en la vieja tele en blanco y negro de papá.

El blanco y negro son mis colores. Sí, así mi serie será un poquito más

tenebrosa. Yo soy aquí la más tenebrosa.

Bueno, disfruta de tus vampiros.

Espera, me quedo la vieja.

(Música)

¿Cómo puede pesar tanto dos colores?

Ya está listo. Ahora, a enchufarla.

para que estés contenta, o triste, o como se llame

la emoción esa. Y yo no me perderé la serie.

Porras.

(HABLAN A LA VEZ)

Vale, vale, a ver si nos calmamos un poco.

¡Chicas, no veo nada, me he vuelto ciega!

No, no te has vuelto ciega. ¿Qué narices pasa?

He enchufado la tele vieja para Lucy

y habrá saltado el automático. Claro, tenías que ser...

(HABLAN A LA VEZ)

Ya se por qué no hay luz, porque se ha deslumbrado.

(RÍE) ¿Lo pilláis, lo pilláis? (SE LAMENTAN)

-Ese chiste tan bueno se merece una galleta.

-Ah, gracias. Y otra cosa, ¿qué le dice una bombilla a otra?

¡Pero cómo brillas! Ese ya le había contado.

No, tronca, brillas de verdad. ¡Cómo mola!

Chicas, apartaos de Luan. Lisa, papá y mamá te dijeron

que no puedes volver a usar a tu familia para tus experimentos.

Sí, por lo que me hiciste.

Noto algo en la cara. Un clásico.

Solo tuve que introducir el ADN bioluminiscente de medusa

dentro de una galletita. Le llamo "brilletita",

Además, ya podemos ver.

Vale, vamos a acercarnos todas a Luan.

Sabía que soy la luz que os guía. (SE LAMENTAN)

Vale, ¿y qué os parece si vamos a encender las luces?

Eh, cuando papá y mamá no están, yo estoy al mando.

Primero, tenemos que contarnos para saber que estamos todas.

(CUENTA) Sí, estamos todos, todos, no falta nadie.

Te olvidas de mí. (GRITA)

¿Podemos ir a por el automático y encender la luz

antes de que Lucy haga que me de un infarto?

Como estoy al mando, yo lo haré.

¿Dónde está ese automático que dices?

En el sótano.

(Música terror)

¿Por qué tengo que bajar yo ahí? (A LA VEZ) Porque estás al mando.

Vale, vale. Venga, Luan, danos luz. Has tenido una idea muy brillante.

(TODOS) ¡Ah! -Uy, pensé en irme de marcha,

pero se me ha apagado el ánimo. (SE LAMENTAN)

Lisa, dale otra galleta de esas, no nos chivaremos.

Negativo, esa era la única, prototipo.

Mira qué bien. ¡Ah! Hay algo en el sótano,

yo no pienso bajar. (CHINCHA) Te da miedo la oscuridad.

¡Mentira! Tú tienes miedo. Yo no temo a nada.

-Buh. -¡Ah!

(HABLAN A LA VEZ)

(GRITAN)

Chicas, se me acaba el tiempo, es muy importante...

(HABLAN A LA VEZ)

(GRITA) ¡A callar!

Anda, venid conmigo, no pasa nada, no hay nada que temer.

Vuestro hermano os protegerá.

De hecho, voy a proteger a todo el grupo.

Porque soy el cadete Lincoln, uno de los miembros

de Acción Rompefantasmas Grandes, Gordos y Hediondos o ARRGH.

(Música acción)

Cadete Lincoln llamando a cadete Clyde,

olvida el plan, necesito refuerzos.

(Continúa la música)

Se presenta el cadete Clyde, a la orden.

(TARTAMUDEA) L-L-Lori, alerta, alerta, no computo,

circuitos sobrecargados, abortar misión.

Os dije que era un rollo.

"Me adentraré en el lugar más aterrador de la casa,

¡el sótano!".

Pero no temáis porque puedo ver en la oscuridad

con estas gafas de visión nocturna de...

(GRITA) ¡ARRGH!

Lincoln, ¿estás bien? La mala noticia

es que mis gafas son de juguete y no puedo ver en la oscuridad.

La buena es que me han parado el golpe contra el suelo del sótano.

Mirad, creo que mi videocámara tiene visión nocturna.

¡Mola! Como las cámaras que usan en ARRGH.

Voy a entrar. Espera, no nos vas a dejar

aquí solas, ¿verdad? Es decir, no podemos dejar

que te metas ahí solo, así que deberíamos ir juntos, en grupo.

Como quieras, yo iré delante.

No os alejéis demasiado, no se sabe qué puede acecharnos

en la oscuridad.

Esta situación no tiene gracia, aunque me gusta el humor negro.

Algo me está tocando la mano. Tú te estás tocando la mano.

Odio los sótanos.

¿Qué es ese ruido? (TODOS) ¡Ah!

No os asustéis, es el agua de las tuberías.

¿Qué son esos arañazos? (TODOS) ¡Ah!

No os asustéis, es Cliff, el gato.

¿Qué es ese olor? (TODOS) ¡Ah!

Es Lily, que ha llenado su pañal. Caca.

¿Lo veis, chicas? Ya os dije que no hay nada que temer.

¿Qué pasa? Lincoln, Lincoln...

¡Es un fantasma que sabe mi nombre! (GRITAN)

¡Yo os salvaré, hermanas! (GRITA) ¡Ah!

(Música acción)

Chúpate esa, espíritu.

Tranqui, Lincoln, no es un fantasma, es la colada.

"Lincoln, Lincoln, ¿me recibes?". ¿Clyde?

"Quería pedirte perdón por no ser un buen cadete de ARRGH

y saber si tu hermana sale con chicos más jóvenes".

Va a ser que no. "¿Esa era tu hermana?

Alerta, alerta, sobrecarga, sobrecarga".

Chicas, aún no puedo ver. Abre los ojos.

¡Es un milagro!

Quien llegue primero, manda en el mando.

Aún puedo llegar primero.

(Música acción)

(TV) "¡Qué pasada! Ha sido el mejor episodio de ARRGH.

Si te lo has perdido, se siente".

(GRITA) ¡No!

(SOLLOZA) No puedo creer que me lo haya perdido...

Siento que te lo hayas perdido, Lincoln.

¡Pero lo has vivido! Mira esto.

¡Es un fantasma que sabe mi nombre! (GRITAN)

(RÍEN Y HABLAN A LA VEZ)

Bueno, pues me habré perdido el episodio, pero a veces

lo que importa no es ser el primero,

a veces lo que importa es estar juntos. Toda la familia.

Te olvidas de mí. (GRITAN) ¡Ah!

(Música)

(Pitido)

¡Chúpate esa, zombi! Mira mi meneo.

¡Ah, uh, ah, uh, ah!

(GRUÑE) ¡Pam!

¡Uh, uh, uh!

¡Lincoln! (GRITA) ¡Ah!

Solo hay una regla en esta casa, no entres en mi cuarto.

Como te vuelva a pillar en él, te voy a convertir en papilla,

y no será de frutas.

No, a ti no, Bobby, un segundito, ¿vale?

¡Uh, uh, uh, uh!

¡Ouh, yeah!

Los zombis no tienen que ver esto.

(Llaman a la puerta)

¡Está ocupado!

(Llaman a la puerta)

Ay, es que hay algunas que...

Bobby, ¿a que no sabes lo que me ha dicho Whitney hoy?

¡Que no sabes respetar la intimidad!

No, qué va, para nada, la tía se puso en plan...

¡Ay, no, mis videogafas!

No se corre por el pasillo. ¿Qué, de qué estás hablando?

Lana, ¿este tontaina se nos va a resistir?

-Somos las nuevas vigilantes del cole,

estamos practicando en casa.

-Como vuelvas a correr, te vas a enterar,

ya hemos encerrado a Luan por contar chistes malos.

-¡Eh! ¿Os sabéis el del ladrón que robó el calendario?

Le cayeron 12 meses. (RÍE) ¿Lo pilláis?

-5 minutos más, por plasta. Vale, muy bien,

iré a la velocidad permitida, lo juro.

Aquí no se jura.

¡Ah!

Alguien me ha chafado las gafas. (GRITA) ¡No!

(Motor)

¡Lori, me las pagarás!

Estaba pegándome con los no muertos, y de repente...

Lori tiene la culpa.

No me lo puedo creer. Ni yo. Ni me ha pedido perdón.

No, que las hayan tocado los dulces deditos de Lori.

¿Por qué no espabilas, Clyde? Lori es un monstruo,

lo único que le importa es el móvil de las narices,

pues va a tener una llamada que no va a olvidar.

¿Qué le vas a decir?

(LEE) "¿Por qué espacio es la peor hermana que hay?".

Sabía que me vendría bien algún día,

pero no sabía a qué hermana se lo iba a decir.

Pero tú, Lori Loud, me lo has puesto superfácil.

(Pitido)

(Guitarra eléctrica)

Está cargando el móvil, se lo dejaré en el buzón de voz,

no pasa nada.

(BUZÓN) "Hola, soy Lori, ahora me cuentas tú".

Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano.

Quería decirte una cosita. ¿Por qué eres...?

(Guitarra eléctrica)

Y por eso eres la peor hermana que hay.

¿Qué te ha parecido? ¡Ah!

Hola, hermano, quería disculparme por chafarte

tu juguete asqueroso, así que te he comprado uno nuevo.

¿Qué es lo que has hecho? Ah, me ha impresionado

que no se te fuera la pinza por eso. Muy maduro.

(NERVIOSO) Sí, así soy yo. Don maduro...

(Timbre)

Clyde, ¿qué he hecho? He llamado a Lori...

(Guitarra)

Cuando la realidad ha sido... ¿Y ahora qué hago?

Es verdad, Lori todavía no ha escuchado el mensaje

o me habría convertido en papilla.

¡Tenemos que borrar el mensaje! ¿Qué?

Bien pensado.

(Música tensión)

(Pitido)

Perfecto, Lori no lleva el móvil encima,

lo ha dejado cargando. Nuestra misión es infiltrarnos

en su cuarto y borrar el mensaje.

Pero si no puedes entrar en su cuarto.

Lo sé, tío, por eso necesito que tú estés pendiente de ella.

Qué fácil, siempre estoy pendiente de ella.

Entonces vamos allá.

(Continúa la música)

En posición. Recibido.

Reconozco la caca cuando la veo,y esto es caca en toda regla.

Porras, la caca, no puedo pasar por delante,

tendré que ir por encima.

(Música acción)

¡Eh, tú, bola, no se corre!

(A LA VEZ) ¡Eh! ¿Qué te hemos dicho? Vuelve aquí.

(Continúa la música)

Estoy dentro. Bien, avanza 2K al norte,

gira a la izquierda y estarás sobre el objetivo.

(Música acción)

El paquete está a la vista.

(Continúa la música)

(Pitido)

Lincoln, viene Lori.

Pues distráela como puedas. Recibido.

(Música suave)

Hola, guapa. ¿Sueles subir estas escaleras?

Pues sí desde ahora, encanto.

(Música tensión)

(BUZÓN) "Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano.

Mensaje eliminado".

(Música acción)

Y así se hacen las cosas. Me encanta, sobre todo,

la parte de poder hablar con Lori.

(TOSE) ¿Te echas perfume? Sí, el de gominola.

Toma el plano de los conductos.

¿Eso son manchas de comida? Es que mientras dibujo,

me zampo un bocata. Silencio, viene Lori.

(Pitido)

Vale, se ha vuelto a marchar.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Estoy en posición! ¡Ah!

Recibido.

No te vas a ir de rositas sin un parte.

(Música acción)

Y para otra vez, que no te vea sin el pañal puesto.

(Continúa la música)

(VOMITA)

(Música acción)

Ay, maldito kétchup. (RÍE)

-Que se intentar escapar por gatas. ¡Ay!

(Continúa la música)

Clyde, estoy dentro.

Hola, Lin. (GRITA) ¡Ah!

Lucy, ¿pero cómo has llegado a este sitio?

Vengo aquí a pensar. De hecho, acabo de escribir un poema

llamado "Ventilar". (LEE) En estos conductos

elijo la soledad, si no me oís gritar,

aquí me tendréis que buscar.

Ya... Clyde, guíame al cuarto, ahora.

3K y luego a la derecha.

¿O eran tres a la derecha y luego 1 K?

Oye, ¿qué es 1 K? No importa, creo que ya...

Hola, Lincoln. ¡Uf! Gracias, Lucy.

Lincoln, ¿estás bien?

Sí, Clyde, todo va genial.

(Música tensión)

Bien, el paquete está a la vista.

¿El paquete? ¿Y el móvil de Lori?

(Continúa la música)

Clyde, ¿pero qué cuerda es esta? Una de sabor a fresa.

(GRITA) ¡Ah!

(Música tensión)

¡Lincoln, viene Lori! No te preocupes, ya la distraigo.

(Música suave)

¿Qué?

¡Ah, qué asco!

(Música tensión)

Ay.

(Música tensión)

Vaya, estos son los zapatos que buscaba.

(Música tensión)

(AHOGA UN GRITO)

(Pitido)

¡Por fin!

¡Mensajes nuevos! Cuánto me quieren.

Misión en peligro, el paquete está el movimiento.

Clyde, Clyde, ¿me recibes?

(MENSAJE) "Hola, nena, soy Bobby,

¿crees que estaremos juntos para siempre?".

Este para guardar. Oh.

"Hola, nena, soy Bobby otra vez, ¿cómo llamamos a nuestra pareja,

Bori o Loby?". Guardar.

(Música tensión)

Ya te hemos avisado, basura. -A tu cuarto, y un parte.

¡Mirad, Luan se ha fugado! ¡Eh!

-Olvida a ese memo, está fuera de nuestra jurisdicción.

-Sí, vamos a por rosquillas.

(Pitido)

"Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano".

¡Lori! (A CÁMARA LENTA) ¡No!

"Quería decirte una cosita, eres...".

¡Ah! Borrar. Lincoln, solo hay dos reglas en esta casa,

no entres en mi cuarto y nunca me llames al móvil,

que tengo el buzón lleno como para que me mandes

mensajes inútiles. Vaya, Lori, perdóname.

Pero esta vez lo dejaré pasar porque te has comportado muy bien

cuando rompí tu juguete asqueroso. (RÍE) Claro, sí, así soy.

Soy don maduro.

¡Bobby! Solo me has enviado 12 mensajes, creía que me querías.

(SUSPIRA) La próxima vez que tenga un problema con mis hermanas,

debería hablar con ellas y no dejarles un mensaje

o escribir una carta fea. Hablando de cartas,

¿dónde está la carta?

(Música tensión)

Si quieres que se llame Loby, vas a tener que mostrar

algo más de... ¿Qué es esto?

(LEE) Porqué Lori es la peor hermana que hay.

Bobby, ahora te dejo,

voy a convertir a Lincoln en papilla.

¡Lincoln! ¿Qué es esto?

Bueno, es la hora de hacer el baile oficial de esta casa.

¡El de la fuga! Como te ponga las manos encima,

te voy a...

(Guitarra eléctrica)