(Música)

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"PASEANDO A MISS LENI"

(Continúa la música)

Vamos, Lori, hay un montón de colada, esto es un abuso.

¿Quieres que te lleve a la tienda de cómics?

(RESIGNADO) ¡Ah, vale! ¡Eh, un momento! ¿A dónde vas?

Ahí solo van mis leggins. Iré a por el resto.

Esto lo llevé ayer, esto el martes. ¡Uy! Esto sí que necesita

una buena lavada.

Lori es la única hija de los Loud con carné de conducir.

O sea, que en esta casa... nadie viaja sin pagar algo a cambio.

A cambio de que me traslades hasta el planetario,

te he hecho los deberes.

La próxima vez agradecería un buen desafío.

-Gracias por llevarme al cementerio. (GRITAN)

-Aquí tienes el poema para el aniversario, se llama "Bobby".

Léelo. (CARRASPEA) "Bobby,

creí que eras un pirado cuando metiste en mi taquilla un helado".

-¡Hola, hermana! He encontrado en la basura tu aparato

y tenía un delicioso chicle pegado.

Bueno, ¿y dónde quieres que te lleve?

¿Dónde? Me gusta rebuscar en la basura.

Gracias, gracias y gra... ¡Ag! ¿Lo ves, Lincoln?

Ellas saben respetar un acuerdo.

Y también la ropa sucia del gimnasio.

Y no olvides que me gusta el suavizante de lavanda.

Perdona, Leni. ¡Auh! ¿Qué haces con esas tablas?

Quiero ir al centro comercial y Lori me ha pedido

que le haga la cama, y es raro porque diría que ella ya tiene una.

Espera, ¿por qué le haces las tareas a Lori?

¿No tienes la edad suficiente para conducir?

Sí, pero es que he suspendido 12 veces el examen.

Y ahora nadie quiere darme clases, papá sigue enfadado

por lo que pasó con el chico, la monja y la boca de incendios.

(GRITA)

¿Debería dejar una nota?

(SOLLOZA)

Oye, ¿y si yo te enseño a conducir? ¡Qué bueno! ¿Tienes el carné?

Pues no, pero tengo una puntuación de muerte

en el "Total Turbo XXII", en el videojuego de carreras

más realista. ¡Guay! Espera,

¿sabes si tiene monjas? Que yo sepa, no.

(RÍE) Si consigo que Leni se saque el carné,

nos llevará a cualquier sitio, y Lori tendrá que lavarse ella

los leggins.

(Música)

Vaya, es como una giradora de verdad.

Técnicamente, esto se llama volante.

Bueno, ¿estás lista para empezar?

¡Espera, necesito el modelito de conductora!

(Música)

Vale. Bueno, ¿podemos?

¡Espera, necesito el batido de conductora!

(SORBE)

Tiene soja, calabaza, cookies y nata.

Es de temporada. Vale,bueno, ¿ahora podemos?

¡Espera! (GRITA) ¿Y qué pasa ahora?

¿Es que no me vas a abrir la puerta? (SUSPIRA)

Clic... Uy, qué galante.

(VIDEOJUEGO) "Inicio".

Vale, solo tienes que sujetar el volante recto y...

¿Así? Volvamos a intentarlo.

Mantén el volante rec... Vale, otra vez.

La carretera es recta, así que mantén el volante recto.

(Música)

Leni, no puedes salirte del camino. ¿Y eso por qué?

Si no vamos a ir a ningún sitio chulo.

¡Oh, claro! ¿No te he dicho que vamos, eh... de tiendas?

¡Ah! ¿Y por qué no me lo has dicho? (VIDEOJUEGO) "Inicio".

(Música)

¡Vaya! ¡Vamos, Leni!

(VIDEOJUEGO) "¡Madre mía! ¡Qué tía!".

¡Quita, lentorro, la nena necesita unos trapitos!

(VIDEOJUEGO) "Nuevo récord, Leni". ¡Ha sido increíble!

¡Aparta, abuela!

Tranquila, doña "A todo gas". ¡Ey, al centro comercial!

Eso puede esperar, tienes que aprobar el examen de conducir.

(Música)

¡Vamos, Leni, vamos! ¡Vamos, Leni, vamos!

Espera, que el bus se pilla en la otra calle.

¡Vamos, Leni, vamos! ¡Vamos, Leni, vamos!

¿Has aprobado? No, no ha aprobado.

Pero sí ha hecho esto: No respetar el límite de velocidad,

no usar los intermitentes y llevar el coche de examen

al centro comercial para luego empujar y atacar

a la señora Gelinsky. -Es una loca.

¿Qué mosca le ha picado? ¡No es justo!

Cuando he hecho eso en el juego, he ganado.

A ver si nos aclaramos con las reglas.

Si le pongo las manos encima a esa insolente...

(SUSPIRA) Lincoln, Lincoln, Lincoln,

¿ese es tu plan? ¿Enseñar a Leni a conducir?

No sabe llevar ni una cortacésped.

(GRITA) ¡Que alguien lo pare!

No sigas, no lo conseguirás, ni tú ni Leni.

¿Dónde está Lynn? Me debe una pedicura.

Aún no ha acabado la partida.

Hola, Leni. ¿Pero qué haces? Estoy haciendo la cama de Lori.

Vaya, menudo nivel, pero no dejes lo de conducir,

no has aprobado el examen por mi culpa.

A lo mejor, no estoy hecha para ponerme detrás de la giradora,

admítelo. No, mira, lo del videojuego

no era la forma correcta. Deja que probemos de otra manera.

Vale, primera lección, los preparativos.

¡Eh! ¿Estás enseñando a Leni a conducir? ¡Mola!

¿Puedo ayudar? Estoy harta de limar los callos de Lori, qué asco.

Gracias, Lynn. Me apunto.

(GRITAN) No quiero escribir otro poema

para Bobby, se me han acabado las rimas de cariño.

Gracias, Lucy. (HABLAN A LA VEZ)

Vale, chicas, tenemos que montar algo que parezca un coche.

(HABLAN A LA VEZ)

Gracias, chicas.

El pedal del bombo de Luna es el freno

y el saco de pedos de Luan es el acelerador.

¿Acelerador? ¿Es la palanca del gas? (RÍE) ¿Lo pillas?

El palo de golf es el cambio, la corona, el volante,

claxon, intermitentes y estas llaves son... Bueno, las llaves.

¿Qué? ¿Lo pillas?

Vale. (A LA VEZ) ¡Genial!

Vale, primero, abróchate el cinturón.

Esto es fácil.

Después, mira los espejos... ¿Por qué? ¿No estoy bien?

No, me refiero a... ¡Fuera del coche!

No puedo conducir con esta pinta... (SUSPIRAN)

Mejor así.

(SUSPIRA) Lección 12, evitar los peligros.

Hay una ardilla en la carretera. ¿Qué hacemos?

(BALBUCEA) (GRITA)

Usa el intermitente. No, eso es el freno.

No, eso es el acelerador. No, esa es mi cara.

Esto, esto es el intermitente. Ah, dices el brillo que brilla.

¿El brillo que brilla? Sí, al lado de la giradora.

La gira... ¡Ah, ese es el problema! No hablo el idioma de Leni.

¿Hay un país que tiene mi nombre? No, quiero decir que no he dicho

palabras que entiendas bien. Volvamos a probar.

Usa el brillo que brilla.

Bien, gira a la izquierda.

O sea, a tu lado de selfie.

(Música)

¡Esto ya funciona! Equipo, necesitamos piezas nuevas.

(GRITA)

Esto es el pedal del freno, ¿y qué hace este pedal?

Si zapato blanco y calcetín a rayas...

¡Qué asco! Para. ¡Exacto!

Me largo con viento fresco.

Esto es el acelerador.

Y dime, ¿qué hace?

¿Nos vamos de fiesta?

¡Nos vamos! ¡Sí!

Leni, creo que puedes pasar al siguiente nivel.

Recuerda lo que has practicado. De fiesta.

¡Zapato blanco!

Ay. Vamos de fiesta.

(GRITAN) ¡Cuidado, Leni! Lado selfie.

(ANIMAN) ¡Estoy conduciendo!

¡Ay, malditos leggins! ¡Ah!

¿Y dónde están todas? ¡Lynn, aún me debes esa pedicura!

(Vítores)

No voy a entregar las llaves del coche tan fácilmente.

Buenas noches, seguro que mañana todo irá bien.

Buenas notas, Lincoln, buenas noches, Lori.

(RONCA)

Clinc. Vale.

(Música tensión)

(AUDIO) "Nunca mires por los retrovisores,

habla siempre con el profesor...

Aquí siempre se conduce por el lado izquierdo".

(Música)

¡Uf! Estás ahí.

¿No te apetece ir a la tienda de cómics?

Suavizante de lavanda, no lo olvides.

No, gracias, creo que esperaré a que Leni vuelva

del examen de conducir con su carné.

Ella no va a aprobar. Ahora, a la lavadora.

Ahora no, estoy seguro de que aprobará.

No te hagas ilusiones, me he asegurado de ello.

Espera, ¿qué? Nada.

No, ni hablar, confiesa, Lori, o haré que tu sudadera de Bobby

encoja a tamaño infantil. ¡Para! Vale.

Puede que haya saboteado a Leni dándole malos consejos

mientras ella dormía, pero ha sido porque, si puede conducir,

no tendré el cuarto limpio y nadie me necesitará nunca más.

¿Pero qué has hecho, estás loca? ¿Y si tus consejos malos

hacen que Leni se la pegue? ¿Y si se hace daño?

No lo había pensado. Tenemos que ir a Tráfico.

(Música acción)

Oh, qué suerte que está bien. A lo mejor, ha aprobado.

No, no ha aprobado.

Ha ido por el lado contrario, se ha negado a usar el retrovisor

y se ha quejado del peso del examinador.

Bueno, ya van 14, solo podré conducir una cortacésped.

Oye, Leni, tú no tienes la culpa. Sí la tengo, te has esforzado

para ayudarme a aprobar, hasta has aprendido a hablar "Lenies",

aunque aún no me creo que haya un país con mi nombre.

Ay, la he pifiado.

Solo pensaba en todos los sitios a los que podríamos ir juntos,

el centro comercial, la tienda de cómics, el centro comercial...

Siento haberos decepcionado. ¡Basta, ya no lo aguanto!

Yo tengo la culpa, he saboteado tu examen.

¿Sabo... teado? Como si ella hubiera comprado

el vestido que tú querías. (GRITA) ¿Cómo has podido?

Lo siento mucho, Leni, pero sé cómo puedo compensarte.

¿Me comprarás el vestido?

Qué detalle que ayudes a Leni con su próximo examen.

Era lo mínimo que podía hacer.

¿Esto es el aquaplanning?

(Música)

"LA SARGENTA DE HIERRO"

(Música)

(SORBE)

Ah, los viernes por la noche. Habéis sobrevivido a otra semana

de cole y es el momento de relajarse, olvidarse de problemas

y estrenar un videojuego.

Me encanta el olor a nuevo.

Un momento, es el...

¡Oh, no! (OLISQUEAN)

El perfume caro de mamá, lo que significa una cosa.

(Música tensión)

"Noche de salir", lo que significa otra cosa.

"Lori está al mando, haced lo que os diga, adiós".

(GRITA) ¡No!

A ella le encanta abusar y mangonearnos, en esta casa

la llamamos la reina del... ¡No! Nada de música.

No, nada de barro. ¡No! ¿Sí? O sea, qué fuerte, tía.

No, nada de llamar.

Y no, nada de videojuegos.

(Música militar)

Descansen.

¡Es broma! Nadie va a descansar ante mi presencia.

Como sabréis, mamá y papá me han puesto al mando,

eso significa que tenéis que hacer lo que os diga, seáis altos,

bajos o llenos de pelo y lo único que entendáis

sea la palabra "sit".

(Continúa la música)

Bueno, esta es la planificación de la tarde.

De 6 a 7, en la cama con los brazos cruzados.

7 a 7:30, a cenar.

7:30 a 8, limpieza a fondo del comedor.

8, mirar a la pared hasta que os durmáis.

¿Os ha quedado claro? (A LA VEZ) Señora, sí, señora.

-Sí, señora.

(Continúa la música)

¡Rompan filas!

(Música)

(Música tensión)

¡Eh, Geo! ¿Te apetece una chuche?

(Continúa la música)

Leni, ¿qué estás haciendo?

No soy Leni, llevo una bufanda.

(Continúa la música)

Tienes 5 minutos para hacer tus cosas.

Ya puede ser bueno. ¿Sabes qué pasará si Lori

se entera de que no estamos en nuestros cuartos?

¿Cuartos? Mejor digamos celdas.

Cada vez que Lori está al mando, se dedica a amargarnos la vida,

pues hasta aquí hemos llegado. Es hora de recuperar

nuestras noches de viernes. Luna, ¿te gusta cuando Lori tira del cable

a mitad de canción? Es una sobrada.

Lana, ¿y cuando Lori tira tu tartas de barro?

Con lo que cuesta hacerlas. Lily,¿tú qué piensas

de que Lori no te deje ir desnuda? (PEDORREA)

Ha llegado la hora de hacer algo. (TODAS) ¡Sí!

(Guitarra eléctrica)

¿Lily? ¿Y esto?

¡Ah!

¡Eh! ¿Qué está pasando aquí?

Se acabó tu ansia de poder,

recuperaremos nuestras noches de los viernes.

¿Ansia de poder? Admítelo,

te encanta ir por ahí haciendo de mandona.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Creéis que me gusta? Por desgracia, soy la única

que puede evitar que esta casa acabe reducida a escombros.

Ninguna de vosotras lo podría hacer.

¡Ajá, Lincoln podría! ¿Yo podría?

(A LA VEZ) ¡Lincoln podría, Lincoln podría!

¿Lincoln al mando? Ja, no sabe ni llevar a Cliff al cajón.

(MAÚLLA)

¿Ah, sí? Pues acepto el desafío.

Lleváosla.

¡No durarás ni 5 minutos! (RÍE MALICIOSAMENTE)

Lola, protege esta puerta, que no entre nadie ni salga nadie.

Despedíos de la reina del no

y saludad al rey del sí.

(HABLAN A LA VEZ)

(Música)

Sí a la música.

(Música)

Sí al barro.

Sí, sí, sí. Sí a las llamadas.

Y sí a los videojuegos.

"Supermegaguerreros turbo fighter XXIV.

Primera ronda. ¡Lucha!".

(Grito)

¡Una araña! (RÍE)

Ja, muy bien, pasadlo bien, pero no os paséis mucho, ¿vale?

(Guitarra)

¡Buen temazo, pero un poquitín más bajo!

(Continúa la música)

(Explosión)

¡Ah!

(Música acción)

¿Qué ha pasado? Ciencia, no lo entenderías.

(Continúa la música)

Pasa.

¡Tú átalo corto!

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Ah!

¡Lily, para! (GRITA)

(Continúa la música)

Lana, no pesques ahí. Son mascotas.

¡Ah!

(Continúa la música)

Lynn, ¿pero qué haces?

Un camino para la moto de trial. ¡Dame esa tierra!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(Continúa la música)

¿Hola? ¿El exterminador? (RÍE)

¡Uh! Tengo problemas de agua. (RÍE)

(Continúa la música)

Lucy, ¿pero qué has hecho con todos esos pañales?

(GRITA) -Ataque aéreo.

Ha abierto una brecha.

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Vamos a dar caña!

(Continúa la música)

¡Luna! (A CÁMARA LENTA) ¡No!

(Acorde)

¿Lincoln al mando? Ja, no sabe ni llevar a Cliff al cajón.

(Continúa la música)

¡Ah, venga ya!

(Música militar, sirena)

Basta de guitarra, basta de peleas,

basta de motos y basta de experimentos.

¿Quién te has creído que eres? ¿Lori? (RÍE)

(RÍEN)

No, no soy... ¡Lori!

¡Eh, ni entra nadie ni sale nadie, lo dice el jefe!

Esa orden te la he dado yo. ¡Déjame entrar!

Señor, le pido que se aparte. Lo siento mucho, Lola.

(GRITA)

(Música)

No, no, lo siento yo. ¿Alguien más? Eso pensaba.

(SE ESFUERZA)

¡Geo! ¿Quieres una chuche?

En el bolsillo de atrás, vamos, busca.

Un poco más. ¡Auh! Te pasas. ¡Ja! Buen chico.

¡Lori, Lori! ¡Ja!

Sabía que no durarías ni 5 minutos.

¿Solo han pasado 5 minutos?

Abajo se ha montado una buena, tienes que ayudarme.

No, he pensado que Lincoln lo arreglará.

¡No puedo! Eres la única que puede evitar que esta casa

acabe reducida a escombros.

O a cenizas. ¿Y?

No puedo ni llevar a Cliff al cajón. ¿Y?

Perdona. Es lo que quería oír. ¡En marcha!

(Música militar)

No sé cómo vamos a esquivarla, es una bestia.

(Continúa la música)

¡Purpurina!

Purpurina, bien.

(Música)

¿Ves a qué me refiero? (GRITAN)

Observa.

¡Mamá y papá llegarán dentro de 10 minutos!

(GRITAN)

Increíble. Ya, con la edad

aprendes unos cuantos trucos.

¿Diga? Ajá, claro, vale. Adiós. ¿Quién era?

Mamá y papá, llegan en 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer?

Yo me encargo. Luna, ¿música para limpiar?

Oído, cocina. ¡1, 2, 3!

(Música)

¡Buenas noches, familia Loud!

(Motor)

¡Oh, la pared!

(Música tensión)

Lori, cógelo.

(Continúa la música)

Vaya, me sorprende que la casa siga en pie.

¿Qué esperabais? Lori está al mando. Bien, ¿qué estabais haciendo?

Ah, íbamos a jugar a un videojuego. No se le puede decir no a todo.

Anda, mira qué obra de arte han hecho las niñas con la comida.

(Música)

(GRITA) ¡Ah! ¿Qué le ha pasado a mi palo de golf?