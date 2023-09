# Casi no puedo pasar, tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Derrape.

# Ropa sucia que escalar, pañales que huelen mal.

# No abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos.

# Diez chicas y yo. # Verás qué diversión.

# En una casa de locos.

# Diez chicas y yo. # No podría ser mejor.

# Casa

# de locos. #

"UNA CASA DE LOCOS"

"DOÑA LÁGRIMA"

Negativo, está limpia.

Hola, chicos, ¿cómo va todo?

¡Horrible!, Lily lleva llorando una hora y no sabemos por qué.

Sí, lo hemos intentado todo para que pare,

no tiene hambre ni gases ni sueño,

tiene su mantita y su jirafa.

Bueno, ¿sabéis?, a veces los bebés lloran sin motivo.

Ay, tranquila, cariño.

Vosotros erais bastante llorones cuando erais bebés.

Excepto Lucy, ella solo nos miraba.

Sí, por eso le dejamos el flequillo largo.

Aun así os veo.

Bueno, tenéis que tener paciencia con Lily, chicos.

Dejará de llorar en cuanto esté bien.

Supongo que sí, viviremos con ello.

Bah, habla por ti.

Sí, esos chillidos son insoportables.

Hay que hacer algo.

¡Ya lo sé!

Marcharse no es la solución.

No, Fenton, el zorro tranquilizador.

Era mi juguete favorito de pequeña, siempre me animaba.

(Lloriqueo)

¡Ajá, lo encontré!

Mira, Lily, este es Fenton.

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

¡Fafa! ¡Sí, funciona!

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

¡Oh, juguete diabólico!

Creí que lo habías tirado.

Creí que lo habías tirado tú.

¿Qué problema hay?, Lily ha dejado de llorar.

No hay de qué. -¡No lo entendéis!

Ese horrible zorro llegó a volvernos tan locos

que casi no tenemos más hijos.

Bueno, parece que más bien fue al revés.

Vamos, cariño, aislemos nuestra habitación.

Colegas, qué exagerados, solo es un muñeco gracioso.

Oh, ahora te parece gracioso, pero ya verás,

¡ya veréis todos!

Están celosos porque hemos conseguido

que Lily deje de llorar.

¡Fafa!

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz. # -Ay...

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz. # ¡Esperad, chicas!

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

"TRES DÍAS DESPUÉS"

# Ríe, pequeña, no llores más... # -¡Tres noches de tortura!

¡No puedo seguir sin mi sueño reparador!

Tenía tanto sueño ayer

que me quedé dormida mientras le cortaba el pelo a Lori.

¿Qué?

¡Ah!

Mamá, papá, teníais razón, lo admitimos,

Fenton nos está destrozando la vida.

¿Mamá?, ¿papá?

Ah, ¿ya os habéis despertado, chicos?

# Ríe conmigo y serás feliz... #

Chicos, siento decir esto, no hay otra opción,

¡el zorro tiene que desaparecer!

La verdad es que no lo siento.

Vale, hermanas, estamos listos para arrancar la Operación:

Liberarnos de Fenton, "El zorro tranquilizador".

Aquí hay un informe de la rutina de Lily:

Colorear, comer, baño, siesta, morder libros.

Como veis, se lleva a Fenton a todas partes,

pero hay una excepción: el cambio de pañal.

Durante 47 segundos, aproximadamente,

Lily se separa del muñeco diabólico.

¡Ahí es cuando atacamos!

(TODAS) ¡Sí! ¡Yuju!

Es complicado, y puede que algunas no regreséis,

pero estad seguras que vuestro esfuerzo...

¡Eh, no he dicho "Rompan filas"!

# Serás feliz. Ríe, ríe, ríe. # -Bien, Lily, ya sabes qué hora es.

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

Vale, Lynn, vamos. # Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

¿Fafa?

Ahora Fase 2, Operación: Evitar el llanto Lily.

¡Vamos, vamos, vamos!

(Música alegre)

Vale, el momento de la verdad.

Si Lily se duerme sin ya sabéis quién,

lo hemos conseguido.

(Música de suspense)

(Música de cuna)

Bien, equipo, estoy orgulloso de todas.

Han habido momentos difíciles, pero habéis creído en vosotras.

Y lo más importante, habéis creído en los demás.

Porras...

Ay, al fin un sueño reparador.

¡Oh, sí, he vuelto!

He dormido tan bien que me he levantado temprano

y le he hecho a Lori unas extensiones.

Necesito una grapadora.

Vale, me las quedo así.

(TODOS) Hola, Lily, buenos días.

¿Qué pasa, pequeña?, pareces de mal humor esta mañana.

Seguro que tiene hambre, colegas.

A ver el avión...

Ahí vamos al túnel.

¡Brrrum, brrrum!

Oh, pues parece que no es hambre.

A lo mejor quiere jugar.

Lily, ¿me ayudas a construir el castillo?

¿Y qué tal si te hago un dinosaurio?

¡Ya sé, Lily, montemos un fuerte!

¡Venga, Lily, entra aquí!, pero nada de caca.

¿Lily? ¿Lily?

Fafa...

Claro, chicos, mirad,

por eso está tan triste esta mañana,

echa de menos a Fenton.

No hemos conseguido que se le olvide,

solo que no llore.

(TODAS) Somos lo peor.

Chicas, ya sé que hemos disfrutado de la tranquilidad,

pero no merece la pena si nuestra hermana está triste.

Odio decirlo, pero tenemos que devolverle el zorro.

Realmente odio haberlo dicho.

Lo siento, chicos, de Fenton nada, esto está vacío.

Pero le he encontrado una novia a Mordiscos.

Vaya, el camión de la basura ha pasado ya.

¡Al vertedero!

"VERTEDERO DE ROYAL WOODS"

¡Este sitio es gigantesco!

¿Cómo vamos a encontrar un juguete entre toda esta basura?

¡Pues así, seguid esa terrible canción!

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

(TODOS) ¡No!

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar... #

(TODOS) Porras...

Somos oficialmente los peores hermanos del mundo.

Pobre Lily, ahora estará supertriste,

vestida de negro y escuchando música melancólica.

Esperemos.

(TARAREA)

¡Ah, deja de cantar eso!

Lo siento, colegas, se me ha pegado.

Podéis decir lo que queráis del zorro, troncos,

pero la canción era muy pegadiza.

A mí también se me ha pegado. A mí también.

A mí también me resuena en el cerebelo.

¡Chicas, esperad!

Quizás haya una manera de devolverle Fenton a Lily.

¿Fafa?

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

¡Fafa!

¡Fafa, Fafa, Fafa!

Bueno, puede que hagamos esto el resto de nuestra vida,

pero al menos Lily está contenta.

¡Fafa, Fafa, Fafa!

(TODOS) # Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz.

# Ríe, ríe, ríe. #

# Ríe, pequeña, no llores más.

# Ahora es hora de bailar.

# Ríe conmigo y serás feliz. # (AMBOS) ¡Ah!

# Ríe, ríe, ríe. #

"ANTISOCIAL"

¡Hola, chicos, papá Loud está en casa!

¿Qué tal os ha ido el día?

Lori, ¿qué tal el examen de latín?

Eh, Luna, ¿tocamos luego?, acaban de afinar el cencerro.

Ah, esto es increíble.

Gracias, cariño, no podía estar más...

"Diez sorprendentes maneras de realicatar la cocina". Clic.

Ah, hola, papá. Bienvenido a casa.

¿Por qué estás enfadado?

¡Porque he perdido a mi familia por esos dichosos aparatos!

¡Solíamos hacer cosas juntos!

Ahora ni me miráis cuando entro por la puerta.

¿No podéis dejar esas cosas por un rato?

Pero papá, los necesitamos, nuestras vidas dependen de ello.

¡Pero qué tontería, son trozos de plástico!

¡Y si no pasáis menos tiempo delante de ellos,

voy a tener que cortar Internet!

Oh, papá se ha vuelto loco.

¿Es que no entiende lo importante que es en nuestra vida?

A lo mejor quiere cortarnos también el oxígeno.

A lo mejor esa es la respuesta.

Oh, eso es turbio hasta para mí.

No, me refiero a que la razón por la que odia los móviles

es porque no los entiende.

Pero ¿y si le enseñamos cómo pueden mejorar su vida?

Así jamás haría nada tan ridículo como quitarnos Internet.

¡Oh, me encanta!

Gracias, agradezco tu apoyo.

¿Una nueva aplicación para un flash superluminoso?,

¡a descargar!

Ah, hola, ¿cuándo habéis llegado?

Vale, tengo que decirle a Lucy que ya está limpio su vestido,

a Luna que hoy la llevo yo al ensayo,

y recordarle a Lola que no puede ver la tele

hasta que acabe los deberes. ¡Todo eso!

Ah, hola, Lori. Un segundo, papá.

Ah, cariño, acabamos de hablar de esto.

¿Puedes dejar ese aparato?

Vale, Lucy dice que "Gracias, justo a tiempo",

Luna dice: "Guay", y Lola te envía esto.

¿Te has ocupado de mi lista de tareas?

¿Cómo lo has hecho?

Se llaman mensajes,

puedes tener un millón de conversaciones a la vez.

Podría ser útil para un tipo con 11 hijos.

Eh... ¡Espera!

Si quisiera enviar un mensaje, ¿cómo tendría que hacerlo?

¡Es muy fácil, tienes que escribirlo!

¿Y tu teléfono?

Prueba a escribirme. Eh...

¿Dónde? Aquí.

Solo pon "Hola". Ah, borrar.

"Querida Lori,

espero que este mensaje te llegue bien..."

Perdona, papá, pero eme, ele; ene, ele, o sea: Muy largo; no leído.

Estas abreviaturas hacen que los mensajes sean divertidos.

Ah, déjame.

Eme, be, ce, e, de, a, eme, o sea:

Muy bien, cariño, estoy deseando aprender más.

Eh... Te enseñaré.

Ay, ¿por qué no me he resistido a la limonada?

Es tu turno, hermano.

Ay...

Hola, papá, ¿quieres entretenerte mientras esperas?

Ah, no, gracias, es lo que he intentado deciros.

Puedo entretenerme a la antigua usanza.

Vale, pero Lenny está probando un nuevo color de pelo,

a lo mejor tarda un rato.

¡Ah! ¡Pelirroja no!

A volver a empezar.

Ah, vale, ¿qué tienes?

¡Carrera en río revuelto!

Hay que remar un río turbulento,

para escapar de una tremenda ola gigante.

Ay, no me sirve.

Aparta, Lincoln, tenemos un juego que le encantará a papá.

Aquí está "El valle alegre".

Tienes que construir una casa para presumir ante tus amigas.

Ah, creo que voy a construir una que tenga más de un baño.

Te toca, papá.

Que entre Lisa, ahora estoy cambiando el fondo de pantalla.

Oye, hija, necesito tu opinión,

¿qué foto debería enviar para mi reunión del instituto?

Eh... ¿Qué opciones tienes?

Estas son las mejores.

No te preocupes, yo me encargo.

¡Superchulo!

¡Guau!, ¿qué magia es esa?

La magia de los filtros.

Este se llama "Días de gloria".

¡Estoy genial!

¿Me dejas tu teléfono para que se lo enseñe a Kotaro?

O puedes subirla a SwiftyPic,

una app que te permite compartir las fotos con tus amigos.

¡Venga ya! Mola, ¿eh?

¡Vamos a reventarlo en la actuación, Lynn!

Ahora tenemos que correr la voz.

Recuerda que mi primo solo nos alquila el sótano

para 100 personas.

Te quedas atrás, Kotaro,

ya he impreso 500 copias.

Espero que estés libre esta tarde.

Hola, papá.

Sé que tienes un gran concierto, y pensé en ayudaros a difundirlo.

Ah, genial, puedes pegar estos en la Calle del Roble.

Eh... No, tron, os he hecho una página del grupo.

Es como poner un cartel

para que lo vea cada uno en su ordenador.

¡Venga ya! ¿Te mola?

¡Van a venir cientos de personas a vernos!

¿Por qué no miles?

El aparcamiento es limitado en casa de mi primo.

No, me refiero a que podéis emitir el concierto para todo el mundo.

Ay, ¿podrías enseñarnos a emitir nuestro concierto así?

Ver vídeos, enviar íconos, ¡selfies!

Y post. Genial.

Estoy tan orgullosa ahora mismo.

Es una mensaje de papá.

"Gracias por mostrarme la luz.

¿Qué os parece si contratamos Internet más rápido?"

Ícono de coche de carreras, de fiesta y de gato feliz.

Papá, ¿podrías ayudarme con los deberes de Sociales?

Lo siento, hijo, no puedo,

es el Jueves Retro y tengo que subir unas fotos.

Y subida.

¡Ah!, ¿qué has hecho?

¿Cómo has podido subir una foto de mí...

etapa difícil?

¡Oh, cinco "Me gusta"!

¡Oh, a lo mejor me vuelvo viral!

No te preocupes, Lori,

todo el mundo sube fotos antiguas. Son inofensivas.

Y subida.

Ah, ¿sí?, entonces te gustará el último post de papá.

"Campeón del orinal, Linc y sus caquis".

¡Qué mono! Voy a subir esta.

Colegas, tengo más hambre que un león,

¿por qué tarda tanto papá?

Y hola a mi nuevo seguidor de Suecia,

o debería decir "valkomen",

a una nueva edición en directo

de la Cocina Linternacional del chef Loud.

¡Hoy haremos pizza!

Ah, espera, no la veis.

¡Hoy haremos pizza!

Bien, preparaos para el deleite, familia.

¡No tan rápido!, hay que deleitar la vista.

Comeremos después de hacer las fotos para SwiftyPic.

Mejor sacar varias por si aca...

Ah, no puedo publicar estas, son terribles.

Volveré a empezar. (TODOS) ¡No!

Hola, papá.

¿Qué tal ha ido hoy el trabajo?

Eh, crac, ¿tocamos un rato luego?

¡Me encantaría!,

te envío un CD firmado, Fandelcencerro85.

Hola, familia, ¿cuándo habéis llegado?

Papá, ¿qué te parece si dejamos los móviles un segundo?

Papá está fuera de control,

o, usando su nuevo idioma: efe, de, ce.

¡Se pasa todo el día delante de este maldito aparato!

¿No puede dejarlo ni un segundo?

Ni nos mira cuando entramos por la puerta.

Chicos, ¿no os recuerda esto a alguien?

Ah, vaya, ¡hemos convertido a papá en nosotros!

Tienes razón. Por eso estaba tan enfadado con nosotros,

no es muy agradable que te ignore tu propia familia.

¿Y cómo recuperamos al antiguo papá?

¿Pidiéndolo con educación?

Creo que va a hacer falta algo más drástico que eso.

Ver vídeos. Oh, me encanta este filtro: "Cuerpo Gym". Genial.

¿Cómo lo llevas?

Ahora la subo.

¿Sin conexión a Internet? ¿Qué?

¿Sin conexión?

¡Sin conexión!

¡Ah, ayuda!

¡Niños, niños!

¿Alguien me oye?

Ah, ahí estáis.

Se ha caído Internet. Ay, estoy débil.

No se ha caído, lo hemos apagado.

¿Qué? ¿Cómo habéis podido?,

podéis cortarme también el oxígeno, si queréis.

¡Tuvimos que hacerlo, estás obsesionado con tus aparatos!

Que, para ser justos, es por nuestra culpa.

Pero echamos de menos pasar tiempo contigo.

Niños, no tenía ni idea.

Ele, ese, eme.

Eso es: "Lo siento mucho". No pasa nada.

Eh... ¿Puedes dejar el móvil un ratito?

Claro, sin problema.

(TODOS) ¡Ya, ya vale!

¡No, no puedo!, estoy tan enganchado a él.

¡No puedo vivir sin él!

No te preocupes, papá, haremos esto todos juntos.

(Música alegre)

Ah, ya lo levanto.

Papá, sin teléfono, además no tenemos Internet.

Perdón, solo quería sujetarlo.

(Música alegre)

Eh, lo has hecho otra vez.

No podemos mirar a ningún aparato, ni al del señor quejica.

Pero ha conseguido un ofertón en calcetines.

(Música alegre)

¡Muy bueno! -¡Sí!

Pato, pato, ¡oca!

(Música alegre)

Buen trabajo, papá, estamos orgullosos.

Ah, gracias, hijos. Está bien volver.

¿Quién tiene hambre?

¡Cenamos en cinco minutos!

Y ahora que hemos curado a padre,

¿le escribo a nuestro proveedor de Internet

para que nos devuelvan la línea?

¿Qué prisa hay?, podemos esperar un día más.

¡A cenar!

(LYNN) Papá, ¿qué tal la revancha al hockey después de cenar?

(LOLA) ¡Eh, yo me lo pedí primero!

Quiero enseñarle mi baile.

¡No, yo primero! ¡Quiero enseñárselo!

¡Tenemos que limpiar los canalones! Chicos, chicos...

Hay tiempo para todo.

# Nunca falta diversión,

# porque somos un montón en la casa.

# Casa.

# Siempre una complicación.

# Qué familia, qué follón.

# En la casa. # Casa.

# ¿Esta vez qué será? # Ya veremos, al final,

# si se puede conseguir, solo debo resistir.

# Todos estamos aquí.

# Intentando convivir en la casa. #