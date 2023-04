"EL AS DE LA INVESTIGACIÓN"

Soy Ace Savvy, y soy el justiciero más salado,

hombre de pocas palabras y menos emociones.

Salvo hoy...

(CANTA) "Porque es el día de la megaconvención,

salón del cómic de Ace Savvy". ¡Sí!

Y ahora llamaré a mi fiel compañero.

¿Jack el tuerto? Aquí, Ace Savvy. Aquí, Jack el tuerto.

Estoy con los últimos retoques de mi equipo.

Y, en cuanto acabe, estaré ojo avizor al crimen.

Recibido, Jack.

Te veré a las cuatro en punto, la hora de...

¡Repartir mamporros de justicia!

Porras. (TODAS RÍEN)

Mirad qué pintas.

Os aseguro que es lo más gracioso que he visto en toda mi vida.

¿No irás a salir en público con esa pinta de bobo?

-Creo que ya has superado la edad

para que este comportamiento se considere aceptable.

¿A que son duras? ¿Pero sabéis? A mí esto me resbala.

Con 10 hermanas tan criticonas, hay que ser un tipo duro.

Vuestros insultos son como el viento en mi capa.

Pasan por debajo y me impulsan.

Ahora, si me disculpáis,

tengo que ponerme el maquillaje apropiado.

(TODAS RÍEN)

¡Qué asco, Lincoln! ¿Ya has vuelto a atascar el váter?

¡Me voy a chivar!

¿Por qué pensáis que he sido yo?

Porque tú solito has hecho más tapones

que en una fabrica de botellas. (RÍE)

¡Adiós, filetes de hígado!

¡Me voy a chivar!

Mamá no podrá obligarme a llevarlo si ha desaparecido.

¡Me voy a chivar!

(PADRE) ¿Alguien ha visto mis CDs?

Tengo que practicar para el karaoke de esta noche.

-¡Me voy a chivar!

Ya, bueno, pero esta vez no es cosa mía, lo juro.

(PADRE) Vaya, adiós a mi sábado.

-Pasa de esa birria de desatascador, papá, es un tapón de clase A.

Necesitas a mamá desatascadora.

(PADRE) -Vale, don tira discos por el váter,

asumo que esto es obra tuya.

No, papá, en serio, no ha sido cosa mía.

Pues alguien habrá sido, los retretes no se atascan solitos.

Hasta que alguien confiese, todos castigados.

(TODOS RECLAMAN)

El salón empieza en unas horas

y necesito que hoy me firmen el cómic de Ace Savvy.

Hasta que sepa quién lo ha provocado, estáis todos castigados.

¡No!

Paso a la madre desatascadora.

Pues no pienso comerme el castigo.

Voy averiguar quién es el verdadero culpable.

Como haría Ace Savvy.

¡Reporras!

Una es la culpable.

¿Pero cuál de ellas? Hola, Lincoln, tengo una pista.

¿En serio? Espera. ¿Por qué quieres ayudar?

No me importa quedarme sin salir.

Mi vida ya es una oscura prisión sin fin,

pero no es justo que te pierdas así tus ilusiones.

Te lo agradezco. Bueno, suelta.

Lynn,lleva 10 días seguidos comiendo bocatas de albóndigas.

¿Sabes lo que eso hace a tu sistema digestivo?

Es asqueroso, pero también una pista.

Me gustan tus instintos. ¿Unimos fuerzas?

Claro, no tengo un plan mejor,

salvo llevar el peso del mundo a mi espalda.

Claro...

¡Eh, oye! ¿Qué haces con la linterna?

¿Por qué no lo admites, Lynn? Tú eres la atascatazas.

Esos calzones no dejan que te llegue el riego a la cabeza.

No me digas... ¡Pues explícame esto!

¡Nadie puede comerse tantos bocatas sin liarla en las cañerías!

Buen intento, chaval, pero el equipo de sumo de clase

lucha mañana y ya sabes que se les conoce como Los Albóndigas

porque les encantan.

Y si no les recojo sus bocatas, no me dejarán participar.

-¡Qué asco!

-De modo que, si queréis saber quién taponó el retrete,

pregúntale a Lisa.

Tiene un gran historial de sucesos en el baño, ya me entendéis.

¡Pues claro! Debidos al estudio que hace.

Vamos a ir a por este as.

Es un dos de diamantes.

Necesito el archivo de una a cuatro de la madrugada.

Mm... De una a cuatro.

Pues parece que no está.

-¿Que no está? Vaya, qué oportuno.

Está claro, has sido tú, caso cerrado.

-¡Ja, venga ya!

Hace años que no uso el lavatorio familiar.

Me quita mucho tiempo a mis estudios, prefiero usar el orinal de Lily.

Parece que, por ahora, estás limpia.

(ASQUEADO) Pero ese orinal no lo está.

¿Qué pasa con Lily?

Siempre está tirando sus pañales sucios al váter.

¡Ajá!

No, están todos aquí. Eso exculpa a dos.

¿Y si es Lori?

¡Sí, claro! Apenas dudó en echarme la culpa a mí.

Y como dicen por ahí: "Quien la lía, la pía".

Creo que no ha sido Lori.

(PADRE) Mamá desatascadora tiene algo.

-A ver, a ver. ¿Algo que sea una guarrería?

¿Papel?

Tiene que ser algo más grande.

Quita, novato, para algunas cosas hay que estar dispuesta a mancharse.

(CANTA) "Jack el tuerto, Jack el tuerto,

en el crimen es un experto".

¡Oh, mi ojo anticrimen!

Vamos a tener que ponernos las pilas.

Solo quedan dos horas para el salón del comic.

Y cinco sospechosas aún.

No he sido yo, estuve dormida todo el rato y lo puedo demostrar.

Me grabo mientras duermo por si digo algo con gracia para mis galas.

¿Qué animal tiene un apellido normal?

El "perez" oso. (RÍE)

O sea, ¿quieres hacerme una superentrevista?

Vale, mi color favorito es el cebra

y el supersecreto de una buena sonrisa es...

Ojalá pudiera apuntarme la hazaña,

llevo años intentando bloquear este maldito retrete.

Nunca me levanto por la noches,

debo dormir para conservar la belleza.

Estuve en un conciertazo, troncos.

Demuéstralo.

Mick, espera, quiero un mechón de tu pelo.

De acuerdo, demostrado.

¡Ah! Se nos acaba el tiempo y aún no tenemos nada.

¡Ya tenemos algo!

Este es el culpable.

¡Ajá! Es una pista clave.

Princesa Poni, la conmovedora historia de un encantador poni

que cambia el mundo con su sentido equino.

Solo hay una persona que leería esto.

Lola.

Esa sabandija mentirosa.

Os acordáis de que acabo de sacarlo del váter, ¿verdad?

(GRITA ASQUEADO)

¡Sabemos que has sido tú, Lola!

¡Encontramos tu cuento en el retrete!

¡Buah! Eso no es mío.

Seré una princesita rosita, pero tengo mis principios.

Me parece que nos dice la verdad.

A mí no, está sudando como un vampiro al sol.

Deja que me encargue de ella.

¡Sabes lo que has hecho! ¡Reconócelo, confiesa!

Si no dices la verdad, tu corazón no volverá a ser libre.

Vamos, tranquila, hermanita, no seas tan oscura.

Lo limpiáis vosotros.

¿Jack el tuerto?

Siento el retraso, habría llegado antes,

pero esta infame hoja de papel que cayó del baño,

arruinó mis planes.

Parece una página de la princesa Poni.

Si no dices la verdad, tu corazón no volverá a ser libre.

¡Eh, eso ya lo he oído!

¡Si no dices la verdad, tu corazón no volverá a ser libre!

¡Lucy!

Has resuelto el caso, Jack el tuerto.

La ciudad podrá hacer sus necesidades en paz.

¡Ey, Lincoln!

¡Has sido tú! ¡Lincoln, deja de dar patadas!

Tú has sido la atascatazas.

Eso es absurdo.

Entonces, ¿no te importa que registre el cuarto?

¿Has acabado?

Acabaré cuando haya... Qué sombra más rara.

¡Ajá! El archivo que le faltaba a Lisa.

Lo podría haber puesto Lynn. No tienes ninguna prueba.

¡Diablos!

Me has mentido todo este tiempo. ¿Por qué?

No podía dejar que ellas supieran que leo a la princesa.

Sabes cómo las gastan.

Se burlarían hasta el fin de mis días.

Entonces, ¿por qué lo estás leyendo?

Hasta yo necesito alejarme de la oscuridad alguna vez.

¿Y cómo ha acabado en el retrete?

El baño es el único sitio donde lo puedo leer.

Anoche lo estaba haciendo y cuando oí que venía alguien me entró el pánico.

Lo siento, Lucy, pero tienes que contárselo a todas,

aún piensan que yo lo hice.

Pero se meterán conmigo más de lo que se meten contigo.

Tú podrás aguantarlo, pero yo no.

¡Me voy a perder el salón del comic!

O se lo dices tú o yo lo haré.

Vale, se lo diré.

(Barullo)

Perdonad, quiero contaros algo.

Esto es lo que atascó el retrete.

-¿La princesa Poni?

(TODAS RÍEN)

¿Quién es la pardilla que lo ha leído?

-Desde luego yo, no.

Es tan dulce y empalagoso, que me da dolor de muelas.

¿El dulce es malo para las muelas?

Sea quien sea la dueña,

va a ser el hazmerreír a partir de ahora.

(RÍE) Sí, es muchísimo peor que Lincoln,

y él lleva los calzoncillos puestos por encima.

(TODAS RÍEN)

La verdad es que el libro es... ¡Mío!

(TODAS) ¿Tuyo?

No quería decíroslo porque sabía que os burlaríais de mí.

¡Ay, Lincoln! Claro que nos vamos a reír de ti,

pero solo el resto de tu vida.

Lo estoy deseando.

Ahora, si me disculpáis, voy a decirle a...

¡Papá, ha sido Lincoln, él que ha atascado el váter!

(PADRE) ¡Lincoln, castigado sin salir!

Chicas, ya no estáis castigadas.

(CELEBRAN)

¿Pero por qué lo has hecho?

Porque tenías razón, yo aguanto las burlas,

me siento bien tal y como soy, obviamente.

Pero, tranquila, algún día tú serás como yo.

Hasta entonces, tu hermano te estará apoyando.

Gracias, Lincoln. Como diría Ace Savvy:

"Mientras esté en mi mano...". ¡Porras!

¡Me ha salido bien!

Hola, Lincoln, siento que te perdieras tu convención.

Toma, te he hecho una cosa.

No es un cómic autografiado, pero espero que te guste.

Gracias, Lucy,

ya veo que se ha acabado tu descanso de la oscuridad.

¡Uh, uh, me han aceptado! ¡Ya estoy dentro!

Uh... Y ahora esta va a ir fuera.

-¡Papá, vuelvo a ir a por la madre de los desatascadores!