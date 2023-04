"TAREA Y PAZ"

(Música animada)

(Pájaros)

Hoy es día de tareas domésticas

y mi trabajo es sacar la basura.

Y, con una familia tan numerosa, las tareas son muy intensas.

Pero salen adelante porque todos cumplimos.

He terminado mi tarea.

Bueno, tal vez todos menos Leni.

Esperad, ¿las dos hacéis la misma tarea?

Las tres.

(ASUSTADO) ¡Ah!

Lynn Loud se hace con el balón. ¡Touchdown!

Eso no me parece muy justo.

Ábrete, sésamo.

Un regalito de Charles.

Entrega especial de Cliff y el correo aéreo de Walt.

¿Y qué pasa con Geo?

Ah, le he enseñado a usar el váter.

Para ti no es una tarea, es un hobby.

Oh, oh. Geo se ha vuelto a caer.

¡Espera, peque, que viene mamá!

-Ah...

(SE ESFUERZA)

Eh, ¿me echas una mano, por favor?

¿No ves que estoy haciendo la colada?

(RÍE) Oh, Bobby. Ah...

(SE ESFUERZA)

(ASUSTADO) ¡Ah!

Porras.

(Aspirador)

Tío, ¿pero de qué vas?

Muy bien, chicas. Atención.

Me he enterado de que me ha tocado

algo injusto en esta casa.

¿Dices tu pelo blanco?

Está bien. Con él te pareces al yayo.

(ENFADADO) No me refiero a nuestro abuelo.

Me refiero a mi tarea.

Es mucho más dura que vuestras tareas.

Venga ya. Nuestras tareas son igual de duras

o incluso peores.

No me digas. Mirad a Lisa. ¿Qué está haciendo?

Ah, espera un segundo, Janis.

Reviso las cuentas, Lincoln.

Escúchame, anula ese pago, Janis.

Dudo que alguien de esta casa haya comprado un coche en Canadá.

Vale, si todas pensáis que vuestras tareas son duras,

seguro que no os importará intercambiármelas.

Ni hablar, Lincoln.

Esta casa tiene un equilibrio muy delicado.

Si empezamos a intercambiar tareas vas a abrir la caja de los truenos.

¿Y qué problema hay? Me van los truenos.

Como queráis...

Un, dos, tres, cuatro. Ya no hago más trabajos.

¿Pero qué narices haces?

Una huelga hasta que alguien acepte intercambiar mis tareas.

Cinco, seis, siete, ocho, las tareas os reprocho.

¿Y qué haré con toda la porquería?

Nueve, diez, once, doce, pues métela tú donde toque.

Ah, ¿quieres dejar de hablar con rima?

Trece, catorce, quince, dieciséis. Eh...

¿Deberíamos intervenir, cariño?

-Todavía no. Quiero ver qué rima con 16.

Dejemos que se las arreglen solas. A lo mejor aprenden algo.

-Buena idea.

En ese caso, es hora de que el viejo Puzle Loud

vuelva a los rompecabezas.

(RÍE) -¿No te dije que no volvieras a usar ese nombre?

(Música suave)

Y es por eso que merezco ser

la próxima Miss Reina de la Belleza Buenimala.

(ASUSTADA) ¡Ah!

¿Qué quiero? La tarea de otra.

¿Cuándo la quiero? Ahora.

¿Qué quiero? La tarea de otra.

¿Cuándo la quiero? Au...

(Guitarra eléctrica)

¿Qué te parece, Chang? Es un asco.

Te has pasado, tío.

La canción no, tu cuarto.

Chang se abre.

Dadle al coco, no seáis duras,

dadme un cambio, vivid con basura.

Dadle al coco, no seáis duras,

dadme un cambio, vivid con... ¡Au!

Has fallado. ¡Ay!

¡Ay!

(SUSPIRA) ¿Algún problema?

Mm. Contigo no, yayo.

(Música)

Las princesas no pueden vivir entre porquería.

-Es asqueroso. Y mira que no suelo hacer ascos.

-Estoy de acuerdo.

(SUSPIRA) No podemos seguir así.

Tenemos que hacer algo.

# Sí, sí. Ya, ya. # Tendré nueva tarea. #

¡Oh!

Menos mal que han cedido porque me he quedado sin rimas.

(Música)

Lori, ¿dónde está la ropa limpia?

(PIENSA) La ropa, la ropa...

¡Oh! No hice la colada. ¿Y por qué no?

¡Ja!

¿Estás de huelga?

Todas estamos de huelga hasta que tú acabes la tuya.

Así que no hay colada ni platos limpios ni aspirador...

Ni habrá facturas.

Janis, corta el agua y la luz. Nos desconectamos.

Buena suerte porque no me voy a echar atrás.

(TODAS) ¡Ni nosotras!

# Un, dos, tres, cuatro. # No habrá ropa para rato. #

# Tareas, ja, ¿para qué nos sirven? #

(TODAS) ¡Para nada de nada! ¡Repite conmigo!

¿Intervenimos ahora?

-No, vamos a darles un tiempo para que lo solucionen por su cuenta.

-Genial. ¿Quién quiere segundo asalto?

¡Puzle Loud va a romper esta cabeza!

AL DÍA SIGUIENTE

(RÍE)

¿Qué es eso?

Un montón de pelo del desagüe. Es un buen balón.

Oye, Lori, como Lisa ha dejado de pagar las facturas,

será muy duro no tener móvil.

¿Quién necesita un móvil?

Conozco otra forma de escribir a Bobby.

Vuela, mi fiel mensajero.

(RÍE)

¿Qué? Los móviles también se pierden.

Esto está hecho un desastre. Tiene que costarte trabajar en algo.

Al contrario.

La basura y mis compuestos se han fusionado

y han creado un logro científico.

Le llamo Homo basureus o Basurín por acortar.

¡Ah!

Vale, ¿no deberíamos intervenir?

-Sigo pensando que podrán apañárselas solas.

Además, la casa ha estado peor.

¡Oh! Ven aquí, pequeña.

-¿Tercer asalto con Rompe C.?

AL DÍA SIGUIENTE

¡Ah!

¡Socorro! Mi balón se ha descontrolado.

Todo esto acabaría si terminarais vuestra huelga.

(GRITA) No, tú primero.

(Timbre)

¡Hola! Somos del desfile Miss Buenimala.

Venimos a hacer una entrevista a la señorita Lola Loud.

# -Aquí la tenéis.

# Seré la próxima miss Buenimala. #

-¡Oh! Más bien miss Guarriguarra.

¡Oh! Se acabó la entrevista.

-¡No!

¡Tú, tú!

¡Tú tienes la culpa!

¡Ah!

(RÍE)

(CLYDE) Lori. (ASUSTADA)

Walt me envió tu mensaje.

Normalmente me pongo a sangrar por la nariz, me vuelvo robótico

y acabo desmayándome cuando te veo, pero esto me ha dado la confianza

para decirte que también te quiero. ¿Qué?

No te preocupes. Ya le he contado la noticia a Bobby.

Se lo tomó bastante mal,

pero le está consolando una animadora.

¡Uf! Por fin la despisté.

¡Tú! ¡Ah!

¡Ah!

-Basurín, malo.

No, no. Tú no, Janis.

Lisa, ¿qué le has dado de comer?

A ver, que se llama Basurín. ¿Tú qué crees que come?

(GRUÑE)

(LILY LLORA) -¿Bebé?

¡Genial, Lincoln, has hecho llorar a Lily!

(LLORA)

Tranquila, no pasa nada, Lily.

(GRITA)

(GRITAN)

-Tú no te vas a quedar aquí.

Chicas, si el mapache estaba en la cuna...

¿Dónde está Lily? (A LA VEZ) ¡Oh!

(LUCY) -Lily, ¿dónde estás? Nunca la encontraremos en este caos.

¡Hay que limpiarlo!

¡Declaro oficialmente esta huelga como acabada! ¡Ay!

¿Quién me apoya?

(A LA VEZ) ¡Nosotras!

-Janis, ¿cuánto tardas en volver a conectarnos?

¿24 horas?

¿Y si te doy magdalenas?

(Encendido)

¡Vamos, tiene que estar por aquí!

¡Espera, Lily, ya viene tu hermano!

(Platos rotos)

Hay otra forma.

-Fuera fregado.

(RÍE)

(EXHALA)

(Música acción)

¡Aguanta, Lily, ya voy!

(RESPIRA HONDO)

¡Ah!

¡Hay demasiados calzoncillos!

Sí, y solo son los de papá.

Ahora sal de aquí, hermanito, tengo un sistema.

(Continúa la música)

Oye, caramelito, ¿nuestra pareja debería llamarse Clori o Lyde?

Bobby y yo nos hemos reconciliado.

(ROBÓTICO) ¡Abortar! ¡Abortar!

¡Ay!

¡Porquería recogida, pero no está Lily!

-¡Camas hechas! ¡No veo a Lily!

-¡Ah!

¡No bebé!

-¡A lo mejor está bajo esta basura!

¡Apartaos!

Sacar la basura...

es mi tarea.

¡Uy!

(Música acción)

Pues hemos hecho todas las tareas y no hemos visto a Lily.

(LLORA) ¡Es todo por mi culpa!

(LILY RÍE) Pasaré el resto de mi vida

perseguido por el sonido de sus risitas tan adorables.

(MADRE) Lincoln, ¿de qué estás hablando?

¡Mamá! ¡Lo confieso! Perdimos a... (LILY RÍE)

¿Lily?

¿La habéis tenido con vosotros? Claro.

¿No pensarías que la íbamos a dejar en ese desastre?

(PADRE) Estamos orgullosos de que lo hayáis resuelto.

¿Quién quiere hacerse un puzle con Rompí la Cabeza?

(A LA VEZ) ¿Quién?

No hay nadie en la casa Loud que tenga una tarea doméstica fácil.

La verdad es que todos cumplimos por igual.

¡Ñam!

-¡Oye, Loud, ni te molestes, esta semana no recogen la basura!

Los de la limpieza se han declarado en huelga por sus sueldos.

Espere. ¿Que les pagan por sacar la basura?

(COREAN) Uno, dos, tres, cuatro, ¿y la paga para cuándo?

(MADRE) ¿Alguna idea, Puzlito?

(PADRE) Esto sí es un rompecabezas.

"¿Puedes volver a llamarme eso?".