# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"CON NOCTURNIDAD"

(Música)

Esta noche es histórica para mí: ¡tengo quedada nocturna!

Vale, sé lo que pensáis: "Lincoln, no es para tanto".

Os lo explicaré:

las quedadas nocturnas de la casa Loud no suelen ir muy bien.

Venga, tira. -Venga, tira.

-Pásala.

(Estruendo)

(PADRE) -¡Linc junior!

(Música)

Muy bien, ya hemos terminado con los secadores, ahora los rizos.

(Continúa música)

(PADRE) ¡Leni Loud!

¡Gracias, público!

(A LA VEZ) ¡Luna, Luna, Luna!

-¿Qué narices pasa?

-Eh, tronco, no estás en la lista.

(Portazo)

-¡Luna Loud!

Gracias a mis hermanas se nos han vetado las quedadas nocturnas,

así que, cuando quise hacer una, me tuve que esforzar bastante.

Por la noche. ¿Por qué debería poder hacerla?

Porque Lincoln Loud siempre cumple las cuatro erres.

Responsable.

¡Ah!

Respetuoso.

(Música suave)

¡Ah!

Recto.

¡Ah!

Y realmente os agradecería muchísimo que me dejéis hacerla.

(MAÚLLA)

Porfa.

Por suerte, a mi padre le encantan los vídeos de gatos,

ahora que tengo permiso,

me aseguraré de que esta sea la mejor fiesta.

Tengo los zumos enfriándose, los cojines listos

para construir un fuerte, los aperitivos a mano,

y el programa totalmente redactado.

Cada segundo de la noche está pensado para disfrutarlo a tope,

solo me falta una cosa: mi invitado.

Minisoñador adelante, aquí Aserradero, ¿cuál es tu posición?

Aquí Minisoñador, mis padres me están llevando para allá,

contacto dentro de tres, dos, uno...

(Timbre)

Y ya está, es hora de hacer historia.

Hola, Clyde, hola, señor McBride, hola, señor McBride.

Hola, ¿listo para tu gran noche? Ya lo creo.

Estupendo. Clyde necesitará un par de cosillas:

saco de dormir, pijama, máquina de ruido blanco, humidificador,

deshumidificador, tapones y medicación para la alergia.

-Estos son los números donde puedes llamarnos si fallan nuestros móviles,

restaurante, multicines, gasolinera...

Por si hay que ir al baño. -Buena idea.

Y aquí tienes una foto nuestra,

porque esta noche no podremos acostarte.

-Recuerda, Clyde: ni nueces, ni gluten, ni azúcar,

y ojo al zumo de naranja, la pulpa te sienta mal.

(SOLLOZA) -Se nos hace mayor.

-Vamos, recuerda lo que dijo el doctor sobre dejar volar, sé fuerte.

(SOLLOZA) -Es que le quiero tanto...

-Que te diviertas, Clyde.

-Sí, eso haremos.

Esta casa es igual que Nueva York, no duerme nunca.

Y nosotros tampoco.

He preparado un programa completo, empezaremos con el montaje

del director de cinco horas de nuestra peli de fantasía favorita:

"El rey de los anillos".

¿Clyde?

¿Clyde?

¿Clyde?

¿Clyde?

(INHALA)

¿Qué haces?

Inhalar el glorioso champú de Lori de guayaba y coco.

(INHALA)

(GIME)

Toda la familia usa ese champú.

(INHALA)

Ya veo.

Salgamos de aquí antes de que entre Lori y te vuelvas a desmayar.

Venga ya, a mí no me impresiona Lori.

Abortar, abortar, sobrecarga de sistemas.

(RESOPLA) Ay.

Tenemos que empezar "El rey de los anillos" dentro de 25 segundos,

o perderemos minutos de pedorretas sobaqueras.

Vale, haremos pedorretas durante "El rey de los anillos",

y los eructos de cola, no pasa nada, puedo arreglarlo.

¿Clyde?

¿Qué letra es la más difícil? Pues la letra de una hipoteca.

(Risas)

(RÍE)

-Luan, me encanta tu estilo de humor observacional y excéntrico.

-Vaya, muchas gracias, caballero.

Un aplauso para la banda.

(Aplausos)

(TOCA)

Luna, tu estilo rockero conmueve mi corazón y mis pies.

Gracias, tronco.

Por favor, no molestéis a Clyde, nos espera una noche muy larga.

Vamos exactamente un minuto retrasados,

podemos compensarlo si no nos pasamos con las palomitas.

No pasa nada, mis padres dicen que podría relajar un poco mi colesterol.

-¡Atento! -La tengo.

-Qué buena, Clyde, sigue así.

Creo que mi crema nueva podría dar urticaria,

¿alguien podría probarla?

Clack, perfecto.

Mi nombre es Clyde,

y no tendrá cacahuete, ¿verdad?

-Hora de mi estudio de ondas cerebrales de los viernes.

(RÍE) Un sujeto nuevo.

Danza, danza, maldito.

-¡Esto-es-la-bomba!

-¡Se escapa, cuidado!

Uy, pero si le caes bien a Diablo.

(TIERNAS) ¡Oy!

Chicas, eso no, dejad a Clyde en paz, tenemos un programa.

No pasa nada, Lincoln, podríamos quedarnos con tus hermanas.

¿Qué? No, ya veo bastante a mis hermanas.

Se suponía que esta iba a a ser nuestra fiesta.

Hora de maquillar princesas, necesito un sapo

para convertirlo en una hermosa princesa.

¡Ah! Tú me servirás.

¡Clyde, vamos, tenemos que empezar! ¡Eh! Él es mi sapo.

-No quiero desilusionarla, Lincoln, pon la peli y bajaré enseguida.

¿Estás de broma? No puedo creer que prefieras pasar el tiempo

con mis hermanas tontas. (A LA VEZ) ¡Oye!

Y no hacer lo que he preparado.

Te estás cargando la fiesta, Clyde. Podemos olvidarnos

de la hora de los pedos y del concurso de mocos.

Pero Lincoln, aún podemos pasarlo bien haciendo otras cosas.

¿Sabes qué? Paso de todo este tema.

¡Se cancela la fiesta oficialmente!

Debería hacer las paces con él. El doctor López

me ha enseñado a resolver conflictos. ¡Clyde, bien!

Quiero la opinión de un hombre. ¿Qué quiere decirme Bobby

con un "eh"? "Abortar, abortar,

desconectando sistema".

A lo mejor tenía cacahuetes.

No he dejado que me atacaran 3 gatos para acabar desperdiciando la noche.

(Campana)

A lo mejor hay una solución.

(Timbre)

Liam, bienvenido a la mejor quedada nocturna, adelante.

(Bullicio)

Parece que se ha liado una buena. No lo digas tan alto.

Pueden oler el miedo.

Contémplalo, Liam, "El rey de los anillos",

el montaje de cinco horas. ¡A maquillar princesas!

¡Uh! Un sapo nuevo.

(GRITA) ¡Ah!

¡Parezco mi abuela!

-Ay, algunos palurdos no saben apreciar la belleza.

¡Te saltaban los ojos, chaval!

(Música)

Chad, mi nuevo amigo nocturno. Prepárate para pasar

las mejores cinco horas que has pasado

viendo la búsqueda dramática de una joya desaparecida.

¡Uy, un cerebro fresco! -¿Qué dices?

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(GRITA)

-Ay, dudo que ese espécimen tuviera un cerebro

que valiera la pena.

Gracias por venir, Artie, quiero que sepas que eres el...

Primer amigo en el que he pensado. Hola. Voy a hacer

una práctica de funeral y necesito un cadáver.

¿Los sitios cerrados te agobian?

(GRITA)

(Música)

(Pitido)

¡Un, dos, un, dos, un dos, ay!

(GRITA)

(Continúa la música)

Vale, puede que no todo el mundo esté preparado para la casa Loud,

pero creo que por fin tengo el candidato perfecto.

Vive entre una autopista y un circo.

(Timbre)

Zach, compi, ¿Listo para esta noche?

Bah, olvídalo.

Vaya, eso ha sido una sorpresa.

¿Entonces no hay nadie capaz de aguantar esta casa?

(Campana)

¡Clyde, claro!

No solo la aguanta, encima le gusta. Minisoñador, aquí Aserradero,

¿me recibes?

Vaya, estará muy enfadado. ¿De verdad he sido tan tonto?

¿Quién te ha preguntado?

(Música)

Hola, amigo. Oye, siento mucho haberme enfadado contigo,

no comprendí que tengo mucha suerte al tenerte como amigo.

¿No vas a decirme nada? No me extraña,

solo espero que me perdones algún día.

¿Pero cuantas máquinas de ruido tienes?

(Música)

(Risas)

¿Clyde, aún sigues aquí? Lo siento, Lincoln,

sé que querías que me fuera, pero me desmayé

y cada vez que Lori venía a ver cómo estaba,

me desmayaba otra vez. No, Clyde, quiero que te quedes,

acabo de ir a tu casa a disculparme con alguien.

Serían mis animales de peluche.

Me hacen compañía por las noches.

¡Claro, porque eres hijo único!

Normal que te guste estar con mis hermanas.

Sí, a veces me siento muy solo en casa.

(Violín)

Tío, tu historia conmueve mi corazón y mis dedos.

¿Y si volvemos a empezar la fiesta?

¿En serio? ¡Desde luego! Pero esta vez...

(A LA VEZ) ¡Ah!

Vamos a hacer solo lo que tu quieras.

(Música)

Oye, Clark, este champú podría provocar calvicie,

así que dime qué tal. (BALBUCEA)

(BALBUCEA) -¡Uy! Veo a dos sapos

que necesitan maquillaje.

(Continúa la música)

¡Atento, tío!

(Música)

¡"El rey de los anillos", mola!

(LOS DOS) ¡Por la mejor fiesta de pijamas del mundo!

(TODOS) ¡Por la mejor fiesta de pijamas del mundo!

Muy bien. ¿Quién quiere pan de pizza?

"Abortar, abortar, desconectando sistemas".

O sea, ¿es que ahora todo lleva cacahuetes?

"LAZOS FAMILIARES"

(Música)

(Trinos)

(Música rock)

¿Cómo maldice un pollito a otro? No lo sé.

¿Cómo maldice un pollito? Caldito seas.

Bueno, don Coquito, pero creo que el chiste está algo tieso.

(RÍE)

(Ladrido, maullido)

(Continúa la música)

¿Esa es mi camiseta? ¡Quítatela! No puedo, o sea, aquí hay chicos.

No soy el coco.

(Continúa la música)

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh, oh!

¿Ves, Linc? Para hacer parkour hay que darse impulso.

No dejes de moverte. ¡Salta con fuerza!

¡Salto va!

(Maullido)

Estoy bien, voy a descansar un poco en este suelo tan suave.

(Ladridos)

Bienvenidos a un sábado por la mañana

en la casa de los Loud. Es una locura,

pero así es como nos gusta, a los 11.

(RITA) "Con 11 nos hemos pasado, no puedo, no puedo más".

(LYNN SR) "Pero no podemos sacarlas de aquí, les tengo mucho cariño".

¡Ah!

(RITA) "Sé que les tienes cariño, pero son tan repugnantes

y tan chillonas...". ¿Se refieren a nosotros?

¿Qué le dice un tallarín a otro?

(HABLAN A LA VEZ)

"Lo siento, pero ya lo he decidido, no las quiero en casa,

a la calle antes de que llegue el camión de la basura mañana".

¿A la basura?

Pero me encanta mi colección de corbatas.

Me gusta que sean vistosas. -Cariño, son escandalosas.

-Esta, no. Es como si tuvieras una fiesta colgada del cuello.

(TARAREA)

Es la cosa más tonta que has dicho nunca.

Sí. ¿Por qué querrían echarnos de casa?

(LADRA)

(A LA VEZ) ¡Oh!

Vale, don paranoide, podría mensajear y no perder el tiempo.

Lori, espera, lo digo en serio. Ven y escúchalo tú misma.

(LYYN SR) "Creía que te gustaban".

(RITA) "Mira, cariño, la primera ya no me gustó,

y cuando quise darme cuenta, ya teníamos 11".

¡Es cierto, nuestros padres nos quieren echar!

(HABLAN A LA VEZ)

Esos dos se van a enterar. Chicas, ¡ssh! Venga, calmaos.

Perderé mi cama de princesa, y no me digas que me calme.

Eso es lo que nos ha metido en esto, los gritos, las peleas,

los berridos... Lincoln tiene razón,

debemos ser más tranquilas y comportarnos mejor.

Si lo hacemos juntos, quizás podemos convencer a nuestros padres

para que no nos echen. ¿Quién se apunta?

(GRITAN) ¡Nosotras! (SUSURRAN) Nosotras.

(Música)

Lo siento, cariño, pero me paso al acústico.

(Continúa la música)

Lo siento, don Coquito. "Sin mí, solo eres una mano.

Yo soy el más gracioso... Tú solo...".

(Continúa la música)

Toma tu camiseta, hermana. Gracias.

Espera, ¿es mi jersey? Recordad el plan.

La verdad es que a ti te queda mucho mejor.

(LLORA)

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Oh, cielos! Luan, ¿estás bien?

¡Chicas, ayudadme, Luan está atrapada!

¡Las damas primero!

-¡No, hermanita, tú, primero! -Eres muy amable, Lola mía,

pero debo insistir, tú, primero. -No quiero discutirlo.

-Y yo no me perdonaría si entrara antes que tú.

-Ah, por favor, los mayores primero, eres 2 minutos más mayor que yo.

(A LA VEZ) ¡Ah, hermanito, tú, primero!

¡Gracias!

(LYNN SR) "Cariño, por favor, ¿podrías pensártelo?".

¡Ah! Chicas, papá y mamá están en el conducto.

"Vale, puede que no haya sido justa,

olvídate lo que te dije de que de todas fuera".

¡Ha funcionado!

(A LA VEZ) Lo conseguimos, nos vamos a quedar.

-Qué alegría, menudo alivio. Hablando de aliviar...

Salid, por favor. (HABLAN A LA VEZ)

¡Uy, una cuerda invisible!

(LYNN SR) "¿En serio, todas se quedan?".

(RITA) "No he dicho eso, pero dejaré que elijas tu favorita".

¿Su favorita?

"Todas son igual de buenas. ¿Cómo voy a elegir una?".

-"Venga, seguro que hay una que es mejor que las demás".

Tengo que destacar sea como sea. Después de hacer pis.

(Música suave)

(Música tensión)

¿Lincoln? ¿A dónde vas con esas tortitas?

Ah...

¿Y porque has escrito "Al mejor papá"

con gotitas de chocolate?

¿Sabes leer? Soy algo más que una cara bonita,

Lincoln. Sé que tramas algo y voy a descubrir el qué.

¡Auh, auh!

La parte buena es que no nos van a echar a todos,

uno de nosotros se quedará.

Y pensaste en que fueras tú.

-¿Y qué ha pasado con lo de estar juntos?

Lo siento, me entró el pánico. Troncos, papá y mamá están hablando.

"No sé, a lo mejor me quedaré la musical".

-"¿Me tomas el pelo? Con esa me sangran los oídos".

Te has pasado, mamá.

"Está claro que no necesito la oscura, es tristona.

Viene bien para un funeral y poco más, ¿verdad?".

-¡Ah! (RÍE)

-"¿Y la de los palos de hockey?". -"Nunca me ha gustado el hockey,

igual que la asquerosa".

-"¿Y la graciosilla?". -"Nunca me ha hecho reír".

-"Ahora la rosa, eso sí que me la puedo quitar de encima".

-¡Me las vas a pagar!

-"Y la más pequeña está pidiendo a gritos que se vaya.

Y luego está la más tonta".

¿Qué?

"Me sentiría algo culpable si echara a la brillante".

-"¿La vas a echar de menos? Entonces, ¿cual nos queda?".

-Claro que solo queda Lincoln. Pero qué sabré yo,

solo soy la brillante.

(HABLAN A LA VEZ)

-Bueno, hijo, ahora que hemos hecho limpieza,

nos sobra muchísimo espacio en esta casa,

y es todo tuyo. -Que te diviertas.

(Música suave)

(Música)

(Motores)

Bienvenido al club de los hijos únicos.

(Continúa la música)

Vaya, siempre he querido saber cómo es ser hijo único.

¿Qué has dicho? ¿Eh? Quiero decir

que ser hijo único va a ser terrible.

¿Qué voy a hacer si no estáis vosotras?

Bueno, pues toca hacer las maletas.

Aún no tengo claro cuál de nosotras es la tonta.

Me pregunto si podré meter un tobogán aquí.

"Lo siento, cariño, no puedo elegir, me lo pones muy difícil".

-"Vale, ¿podemos quitarnos una de encima? Elige, te lo suplico".

-"¡Ah, vale! Me voy a deshacer de... Mira, pelo blanco.

La verdad, no sé de quién es".

(Música dramática)

¿La del conejo de Pascua? Cariño, no es un conejo, es una corbata,

pero estoy de acuerdo, es horrenda.

(Continúa la música)

Os preguntaréis por qué os he reunido a todas.

Sí, tienes 5 minutos, tengo que meter en una maleta

un armario entero. No te molestes.

(SUSPIRA) He espiado otra conversación de nuestros padres.

(HABLAN A LA VEZ)

Esperad, no estaban eligiendo a quién se quedaban,

solo van a echar a uno, a mí. (A LA VEZ) ¡Ah!

Así que quería daros mis posesiones más queridas

antes de, bueno, de irme. Lily, este es Bam Bam,

necesita dos abrazos al día y límpiale las orejitas.

(Música)

Luan, toma mis cómics más raros.

¡Pero si son ediciones limitadas! No se los va a quedar

porque no te vas, no vamos a dejar que papá y mamá te echen.

(HABLAN A LA VEZ)

¿En serio? ¿Aunque iba a convertir vuestros cuartos

en mi parque temático? Ha sido un placer.

-Claro que no les vamos a dejar, eres nuestro único hermano.

Venga, vamos a ir todos directos a ver a papá y a mamá

a decirles que te quedas.

(HABLAN A LA VEZ)

El pelo blanco no tiene nada de malo.

¿El pelo blanco? ¿Os gusta mi corbata-conejo?

¿Corbata-conejo? (RÍE)

-¡Sí! ¿A que es estupenda? ¿Y sabes qué? Todas lo son.

Cariño, no pienso tirar ninguna de mis corbatas.

¿Corbatas, habéis estado hablando de corbatas?

¡Pues claro! ¿De qué pensabais que estábamos hablando?

De nada. Creíamos que nos ibais a echar.

(RÍEN)

-No haríamos eso nunca, sois las 10 mejores cosas

que nunca nos han pasado a los dos.

-Son 11, cariño. -Sí, es verdad.

(HABLAN A LA VEZ)

(RÍE) ¡Uf! Papá debería tirar esa.

EL SÁBADO SIGUIENTE

(Música rock)

Muy bueno, don Coquito.

(Continúa la música)

¡Oh!

Parece que la casa de los Loud ha vuelto a la normalidad,

y se acabó lo de espiar a mis padres.