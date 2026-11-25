El Atlético de Madrid afronta este miércoles una cita importante en su camino por la Champions League. El conjunto rojiblanco recibe al Viking en el Metropolitano, en la quinta jornada de la fase de liga, con la necesidad de sumar 3 puntos que le permitan recuperar terreno en la clasificación.

Después de cuatro encuentros, los de Diego Simeone acumulan una victoria, un empate y dos derrotas, un balance que les obliga a mirar hacia arriba si no quieren llegar a las últimas jornadas con demasiadas cuentas pendientes.

La situación contrasta con la que atraviesa el equipo en LaLiga. El Atlético firmó el pasado domingo una contundente victoria por 0-3 ante el Getafe, un resultado que reforzó su tercera posición y le permitió dejar atrás el tropiezo europeo frente al Bayern.

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Ahora, el reto pasa por trasladar esa confianza al escenario continental ante un rival de menor recorrido internacional que, sin embargo, ya ha demostrado que puede poner en aprietos a los grandes.

El Atlético sale a por todas

El equipo rojiblanco llega a la quinta jornada con 4 puntos, después de caer ante Liverpool y Bayern, imponerse al Manchester United y empatar frente al Stuttgart. En la jornada anterior, la derrota por 0-2 ante el campeón de la Budesliga dejó al Atlético sin margen para seguir cediendo terreno. Ante el Viking, el Metropolitano volverá a ser un aliado para sumar una victoria que puede marcar el rumbo de su fase de liga.

En el campeonato doméstico, las sensaciones son bastante diferentes. El triunfo ante elGetafe, con goles de Baena, Cardoso yGrimaldo, confirmó la reacción del equipo tras el parón y permitió a Simeone alcanzar las 345 victorias en liga.

El Atlético es tercero, a 2 puntos del Real Madrid y a 5 del Barcelona, y quiere que ese buen momento también tenga continuidad en Europa. Baena atraviesa un gran estado de forma, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone llamados también a tener protagonismo.

Un Viking ofensivo que ya puso en aprietos al Bayern

El conjunto noruego aterriza en Madrid como vigente campeón de su liga y también con 4 puntos en la clasificación europea. Su recorrido en esta Champions ha tenido dos caras: perdió en sus visitas al Stuttgart y al Aston Villa, pero en casa fue capaz de empatar 3-3 con el Bayern, gracias a un gol de Herman Haugen en el último minuto, y de golear 4-1 al Sabah. Un aviso para el Atlético, que no puede confiarse ante un equipo con recursos en ataque.

El Viking destaca por su vocación ofensiva y por la cantidad de jugadores que incorpora a sus acciones de ataque. Sus 71 goles en 27 jornadas de la liga noruega dan una idea de su capacidad realizadora, aunque sus números lejos de casa son menos convincentes: ha encajado 6 tantos en sus dos desplazamientos europeos.

Peter Christiansen es su principal referencia goleadora, mientras que el capitán Zlatko Tripić destaca por su capacidad para generar juego. También sobresale el centrocampista australiano Gianni Stensness, con Arild Østbø como guardián de la portería.

Simeone recupera a Hjulmand

Una de las novedades del Atlético estará en el centro del campo. Simeone recupera a Morten Hjulmand, que no pudo participar en el encuentro ante el Bayern por sanción. Frente al Getafe, el técnico apostó por Koke, Pablo Barrios y Cardoso, aunque este último fue sustituido en el descanso por Kang-In Lee. El buen rendimiento colectivo en el Coliseum abre distintas posibilidades para configurar el once, con Baena como uno de los nombres propios del momento.

El Viking, dirigido por la dupla formada por Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, llega después de perder ante el Tromsø(3-2) y complicarse la defensa de su título liguero: está a 3 puntos del Bodø/Glimt cuando restan 3 jornadas.

Pese a ello, mantiene intacta su amenaza ofensiva y buscará en Madrid la versión que exhibió ante el Bayern. Será, además, el primer enfrentamiento oficial entre Atlético y Viking, un duelo inédito en el que los rojiblancos necesitan convertir su condición de locales en una victoria europea.