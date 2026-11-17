El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso correrá el Rally Dakar 2027 con Aston Martin, su actual escudería, según ha confirmado esta misma en un comunicado. El bicampeón mundial se une a una escuadra que cuenta con las bazas del francés Sebastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes para plantear batalla en las dunas.

Alonso, que ya participó en el Dakar en 2020 con Toyota, repetirá con el ex ganador del 'raid' en motos, el español Marc Coma. El coche que ha anunciado la marca británica es el Aston Martin Dreadnaught, un homenaje al prototipo que diseñó para el videojuego Call of Duty.

La anunciada baja de Dacia para el Dakar tiene su origen en este proyecto, puesto que el coche está diseñado sobre la base del Sandrider de Prodrive con el que Nasser Al-Attiyah se impuso en la pasada edición. El catarí será anunciado según varios medios por Ford, equipo de Carlos Sainz y Nani Roma, pero Aston Martin ha apostado fuerte por un nueve veces campeón del mundo de rallys de asfalto como Loeb y el vigente campeón del Mundial de raids, Moraes.

"Una decisión sencilla"

"Después de decidir seguir compitiendo en la Fórmula 1 con Aston Martin Aramco, pensé detenidamente en el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería asumir el reto por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año", explicó Alonso en declaraciones facilitadas por la firma británica.

El piloto español subrayó la huella que le dejó su primera experiencia en la prueba y el valor de su estructura actual. "En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta prueba y por los especialistas que la dominan. Contar de nuevo con Marc a mi lado es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional", afirmó.

Asimismo, Alonso dejó claro que compaginando ambos programas no descuidará su compromiso principal en los circuitos: "La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr" (Europa Press).

Comprometido con AMR

El regreso de Alonso al Dakar se hizo realidad a partir de la renovación con su equipo hace un mes. A partir de extender su contrato a 2027, una fuente de Amaury Sports Organisation (ASO) -la organizadora del Dakar- confirmó a RTVE la participación del asturiano, aunque luego esa posibilidad la enfrió el propio piloto en una rueda de prensa previa a un gran premio.

Sin embargo, la apuesta de Aston Martin por recoger el testigo de Prodrive y sus pilotos punteros, salvo Al-Attiyah, ha hecho realidad lo que empezó siendo un rumor. Este año el Dakar comenzará el 9 de enero en Portugal y se desarrollará en Marruecos, con llegada a Marrakech el día 23. Arabia Saudí no será la sede este año por la inestabilidad de la zona.

Posteriormente la pretemporada de F1 comenzará el 12 de marzo con los entrenamientos oficiales en Baréin.