Ficha técnica: 72 - Croacia (20+15+22+15): Lazic (9), Ujevic (3), Dojkic (17), Begic (22), Cvitkovic (4), -cinco inicial-, Strize (1), Novak (-), Vuksic (-), Bura (-), Mandic (-), Ostojic (-) y Cave (16). 91 - España (15+27+25+24): Ortiz (5), Martín (12), Pueyo (12), Araújo (11) y Carrera (24) -cinco inicial-, Alarcón (2), Etxarri (1), Cazorla (7), Ayuso (-), Torrens (5), Ginzo (9), Vilaró (3). Árbitros: Stalaucinskaite (Lituania), Tsantali (Grecia) y Papaioannou (Suiza). Sin eliminadas. Pabellón: Zatika Sports Centre de Porec (Croacia).- --Efe--

La selección española femenina de baloncesto se ha impuesto con claridad a Croacia (72-91) y ha cerrado la primera vuelta de la fase de clasificación del Eurobasket 2027 con pleno de victorias.

Después de los dos primeros partidos en los que España ganó con más problemas de los previstos, este martes en Porec (Parenzo) la subcampeona de Europa y bronce mundialista ha vuelto a brillar.

Raquel Carrera ha sido la máxima anotadora del encuentro, con 24 puntos; e Iyana Martín ha sido la más desequilibrante una vez más.

Desde los primeros compases, la jugadora del Valencia Basket --de vuelta de su primera campaña en la WNBA-- se mostró acertada en el tiro. Igualmente, la base del Uni Girona empezó a repartir buenos balones a sus compañeras.

Pero Croacia, con una espectacular Ana-Marija Begic, reaccionó y se puso por delante con superioridad en el juego interior frente a una España algo precipitada en ese momento. La entrada de Khadijiah Cave dio un nuevo impulso a las locales en la recta final del primer cuarto, que se llevaron por 20-15.

Un baloncesto equilibrado

Pero en el inicio del segundo España salió con más confianza, empezó a encestar triples y a equilibrar su juego y poco a poco fue abriendo una ventaja hasta los 11 puntos. Una reacción final de las de Stipe Bralic dejó el marcador al descanso en 35-42.

Tras el paso por los vestuarios, Raquel Carrera asumió definitivamente el peso del ataque en el parcial donde la defensa española --que varió por momentos-- estuvo menos contundente (57-67).

Pero el combinado de Miguel Méndez, con una gran aportación de casi todo el banquillo --solo se quedó sin jugar Aina Ayuso-- no dejó que las balcánicas se acercaran y en el último cuarto volvió a mostrar su mejor versión con Iyana al mando.

La asturiana ha sido la mejor de esta ventana y en este encuentro ha sumado 12 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes y 2 robos.

España ha logrado así su tercer triunfo tras los conseguidos ante Chequia en Oviedo y a Bulgaria a domicilio; con lo que lidera el grupo J con 6 puntos. En el otro partido de la jornada, Bulgaria ha ganado con apuros en la República Checa (53-56) y es segunda con 5 puntos. Mientras, Croacia se queda con 4 y Bulgaria con 3.

De esta forma, la selección española acaricia ya el billete para la máxima cita continental, que deberá certificar en la ventana de febrero. Se clasifican las dos primeras de grupo.