Las asociaciones miembro de la UEFA representadas en el Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA han acordado apoyar unánimemente al actual presidente de la Federación francesa de fútbol (FFF), Philippe Diallo, en su candidatura a la presidencia de la FIFA en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027. Así lo ha anunciado el máximo órgano rector del fútbol europeo tras la reunión presidida por el presidente de la UEFA Alexander Ceferin.

El propio Ceferin descartó recientemente en una entrevista presentarse contra Infantino en las elecciones a la FIFA, aunque pidió la renuncia del presidente después del intento fallido de vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a fondos privados.

Ceferin descarta optar a la presidencia de la FIFA y pide la renuncia de Infantino Ver ahora

En un comunicado emitido, la UEFA destaca la amplia experiencia de Philippe Diallo en todos los niveles del fútbol, con la dirección de la organización que representa a los clubes de fútbol profesional francés, además de formar parte de la junta directiva de la liga profesional francesa. Igualmente, menciona su participación en las estructuras de resolución de disputas de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

"Ante la seria preocupación por el rumbo que está tomando la FIFA, las asociaciones nacionales han hecho un llamamiento a favor de una renovada unidad y confianza dentro de la comunidad futbolística mundial", indica el comunicado. El máximo organismo del fútbol europeo aboga por una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo en el centro de su misión, que mantenga los más altos estándares de gobernanza y que trabaje en estrecha colaboración con sus asociaciones miembro, confederaciones y demás agentes del fútbol. Por ello, manifiesta su "plena confianza" en el liderazgo de Diallo para alcanzar este objetivo. La candidatura será ratificada formalmente este martes por el Comité Ejecutivo de la FFF.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentará a la reelección al frente del máximo organismo del fútbol mundial, si bien, su figura ha sufrido un notable descrédito tras el fallido intento, el pasado mes de julio, de incorporar inversores privados a una nueva entidad comercial de la FIFA que gestionaría los derechos vinculados a diversas competiciones, incluida la Copa del Mundo.