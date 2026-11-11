El mal fario de Barrenetxea: de perderse el Mundial a pasar varios meses de baja por una nueva lesión

La mala suerte se ha cebado con Ander Barrenetxea en este año 2026. El extremo vasco sufrió una lesión en la última jornada ante el Rayo Vallecano que le apartará de los terrenos de juego durante varios meses, aunque la Real Sociedad no ha especificado el tiempo exacto que el futbolista estará de baja. La lesión se produjo tan solo un minuto después de haber asistido a Orri Óskarsson en el gol de la victoria ante el elenco madrileño, tras realizar un control en el que notó la dolencia al instante.

El club donostiarra ha emitido un comunicado confirmando que 'Barrene' padece "una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho". El cuadro txuri-urdin señala que el extremo deberá pasar por el quirófano "en fecha y lugar pendiente de confirmar".

Una lesión en el peor momento posible

Este contratiempo llega en el peor momento posible para Barrenetxea. El extremo estaba en un buen estado de forma y acababa de recibir la llamada de la selección española para disputar los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Nations League en la ventana internacional de noviembre. Hasta esta dolencia, 'Barrene' había disputado catorce partidos con la Real Sociedad, anotando dos goles y repartiendo tres asistencias.

Su buen hacer no pasó desapercibido para Luis de la Fuente, que lo reclutó para el último parón de selecciones del año. El atacante estaba a punto de volver a la selección ocho meses después. El vasco debutó con la selección absoluta en la ventana de marzo, disputando 72 minutos en el amistoso ante Egipto que terminó sin goles (0-0).

Otra dolencia le hizo quedarse sin opciones de ir al Mundial

Tras ser convocado en marzo, Ander aparecía en las quinielas para ser uno de los seleccionados para la cita mundialista. De hecho, estaba en la prelista de 55 futbolistas para el campeonato. No obstante, antes de que se conociese la convocatoria, se topó con otra dolencia que le dejó sin opciones. El 14 de mayo, 'Barrene' sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo que le tuvo 'K.O' hasta el comienzo de la pretemporada.

Ahora, el extremo vasco tendrá que volver a estar unos meses fuera de los terrenos de juego. Mikel Merino, compañero suyo en la selección y excompañero en la Real, se acordó de Barrenetxea en la rueda de prensa previa al partido entre la República Checa y España: "Desde aquí, mandarle todo el ánimo del mundo porque sé que es muy duro para él, sobre todo tener lesiones y también perderse concentraciones como esta. Se lo merece y en algún momento le volverá a tocar seguro".