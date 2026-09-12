España - Estados Unidos, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial Femenino de Baloncesto 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre España y Estados Unidos, correspondiente a las semifinales del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa este sábado en Berlín (Alemania). Te lo ofrecemos en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 20:00 horas peninsulares.

La selección española femenina de baloncesto se enfrenta este sábado a Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Berlín. Una cita que confirma el relevo generacional del conjunto dirigido por Miguel Méndez y que devuelve a España a la élite mundial tras perderse la anterior cita planetaria. El bronce conquistado en 2018 puso fin a un ciclo dorado marcado por la presencia constante en los podios. Sin embargo, tras romper el mal fario en cuartos de final con un contundente 66-89 sobre Australia, guiado por una sobresaliente Yyana Martín y un sólido juego colectivo, la selección se cita de nuevo con su mayor desafío histórico.

El 'Team USA' se presenta como un gigante casi imbatible: acumula dos décadas sin conocer la derrota en un Mundial o Juegos Olímpicos -desde las semifinales del Mundial de Brasil 2006- y suma una racha ininterrumpida de 73 victorias. Frente a España, el balance es demoledor para las norteamericanas, con once triunfos en once enfrentamientos. El antecedente más reciente, disputado este mismo año en el torneo clasificatorio de Puerto Rico, concluyó con un marcador de 70-84.

No obstante, el contexto competitivo ofrece resquicios para el optimismo. El equipo estadounidense ya sufrió para batir a Francia en la final olímpica de París 2024 (67-66) y cedió terreno ante Italia en la fase de grupos de este torneo (55-52). A pesar de avasallar a Hungría en cuartos (105-64) con una inspirada Caitlin Clark, la brecha con el baloncesto internacional se ha reducido.

Gran parte de esta evolución responde al auge de jugadoras internacionales en la WNBA. España cuenta actualmente con seis integrantes en la liga estadounidense, encabezadas por Awa Fam -elegida en el número 3 del draft por Seattle-, junto a Raquel Carrera, Marta Suárez, María Conde, Alicia Flórez y Megan Gustafson. La presencia de Gustafson, nacida en EE. UU. pero pieza clave del esquema español, simboliza el salto de calidad de un grupo que busca romper una barrera histórica y sellar su pase a la gran final.