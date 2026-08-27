Jenni Hermoso vuelve al Atlético de Madrid y firma hasta 2027

La internacional española Jenni Hermoso se convirtió este jueves en nueva jugadora del Atlético de Madrid, al que regresa en la que será su tercera etapa en el club con el que firma hasta 2027 procedente del Tigres mexicano, según ha informado el club español en un comunicado. Hermoso, de 36 años, volverá a vestir la camiseta rojiblanca por tercera vez, tras su ingreso en el club a los 12 años.

En sus primeras declaraciones como rojiblanca tras su vuelta Jenni afirmó "haber tenido la suerte de elegir donde estar". "Hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", añadió Hermoso

Antes de firmar su nuevo contrato, la futbolista "superó" el reconocimiento médico necesario para poder incorporarse al equipo que dirige David González, al que llega para "reforzar" la parcela ofensiva, según informó el Atlético de Madrid.