Barça, Madrid, Atleti, Villarreal y Betis conocen este jueves a sus rivales de Champions en el sorteo de la fase de liga

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis conocen este jueves a sus rivales en la fase de liguilla de la nueva temporada de la Champions League donde el PSG de Luis Enrique defiende el título que conquistó el pasado 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal de Mikel Arteta. Será en el sorteo que se celebra en el Foro Grimaldi (Mónaco) a partir de las 18:00 horas.

Como en las dos temporadas anteriores donde se aprobó el nuevo formato, con 36 equipos en una liga única en la que todos competirán en una clasificación común, cuyos resultados determinarán los equipos que se clasifican directamente para los octavos de final, y los equipos que acceden a dicha ronda a través de una eliminatoria de playoff.

Así, cada equipo se asegura disputar un total de 8 partidos ante 8 rivales diferentes en esta fase de grupos, la mitad en casa y la mitad en campo contrario, y los rivales se dividen cuatro bombos jugando un partido contra un equipo de cada bombo en casa y otro fuera.

Los ocho primeros equipos clasificados avanzan automáticamente a octavos de final, mientras que los equipos situados entre el 9º y el 24º puesto disputan una eliminatoria de play-offs a doble partido para asegurarse el pase a los octavos de final de la competición. Los equipos que terminen 25º o por debajo quedarán eliminados, sin acceso a la UEFA Europa League.

Así, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid forman parte del Bombo 1 junto a Bayern Múnich, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Arsenal mientras el Real Betis lo hará desde el Bombo 2 y el Villarreal desde el Bombo 3.