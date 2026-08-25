Xavi, presentado como seleccionador de Países Bajos: "Siento que llegué a la universidad del fútbol"

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó este martes en su presentación hasta 2030 como nuevo seleccionador de Países Bajos que al asumir este cargo siente que va a la universidad del fútbol: "Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que yo aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador", dijo Xavi en sus primeras palabras como entrenador de la 'Oranje'.

“🇳🇱 Xavi Hernández, en su presentación como seleccionador de Países Bajos:

"Siento que llegué a la universidad del fútbol"



✍️ El catalán ha firmado hasta 2030 como seleccionador de Países Bajos pic.twitter.com/9ojlWGIIBv“ — Teledeporte (@teledeporte) August 25, 2026

Promete un equipo "muy valiente" Xavi ha reconocido que su selección tratará de "dominar los partidos", "llevar la iniciativa con el balón" y jugar de manera ofensiva, lo que el mismo ha calificado de "buen futbol". Asegura Hernández que de llevarlo acabo estarán más cerca de ganar y de conseguir resultados. "Esa es mi idea, mi filosofía", sostuvo. "Estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar. Insisto: estamos aquí para ganar", afirmó Xavi en su primera rueda de prensa como seleccionador del equipo naranja, celebrada este martes en la sede de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Primer seleccionador extranjero de Países Bajos en 48 años El director de fútbol de la federación, Nigel de Jong, defendió la elección de Xavi y aseguró que la nacionalidad no fue un factor determinante durante el proceso. "Nunca se me ha pasado por la cabeza que los extranjeros no puedan tener éxito. Se trata de calidad, no de si alguien es neerlandés o extranjero", afirmó De Jong, quien subrayó que su nombramiento "no resta nada a la calidad" de la escuela neerlandesa de técnicos y explicó que la decisión final dependía de "lo que necesita la selección" de Países Bajos. El antiguo centrocampista del Barcelona y de la Roja evitó valorar la etapa anterior de la selección neerlandesa, a pesar de ser preguntado por ello. "No estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del presente y del futuro. Respeto muchísimo lo que Ronald Koeman hizo por Países Bajos y también lo que Louis van Gaal hizo en el pasado, pero eso es el pasado", dijo.