Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 14 de agosto

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.

Este viernes 14 de agosto la programación de la tarde arranca a las 19.35h con el lanzamiento de peso del heptatlón femenino (Grupo A y B) donde participarán las españolas María Vicente y Sofía Cosculluela. De forma casi inmediata, se dará paso a la lucha por las medallas en lo 10.000 metros femeninos, primera gran final en pista de la tarde con representación de Carla Gallardo e Idaira Prieto buscando puestos de finalista. A las 20h disfrutaremos de la final de salto de altura masculino y media hora más tarde la final de lanzamiento de disco femenino.

Tras la resolución de los 400 metros vallas masculinos con Jesús David Delgado y las series de heptatlón de 200 metros, la atención se trasladará el tramo final de la sesión con las grandes finales de 200 metros lisos masculinos y 800 metros lisos femeninos, donde podremos ver al trío formado por Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Marta Mitjans (*) como grandes protagonistas de una de las pruebas más competitivas del campeonato.

A continuación, el programa completo de la sesión en horario peninsular español, con indicación de la prueba, sexo, ronda y participación española.

Horario y participación española 20:35 Peso Heptatlón M Grupo A + B Sofía Cosculluela, María Vicente 20:45 10.000 m M Final Carla Gallardo, Idaira Prieto 21:00 Altura H Final 21:30 Disco M Final Inés López 21:40 400 m vallas H Final Jesús David Delgado 21:55 200 m Heptatlón M Series Sofía Cosculluela, María Vicente 22:25 200 m H Final 22:46 800 m M Final

Además de RTVE Play, podrás seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista del Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendrás la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.