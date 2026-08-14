Maribel Pérez y Jaël Bestúe asombradas con el "salto de calidad" que ha dado la velocidad

El atletismo español ha ido cambiando de objetivo a lo largo de sus años. El relevo 4x100 ha pasado de ser una institución secundaria donde estaba lejos de cosechar grandes triunfos a correr en 42,18 y lograr un bronce mundial.

La culpa de estos éxitos lo tienen sus integrantes: Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, que gracias a su compenetración y confianza dentro y fuera de la pista sueñan a lo grande en los Europeos de Birmingham, aunque la primera no podrá participar tras caer lesionada en los 200m.

La compenetración del equipo, algo que se construye con tiempo

Jaël Bestúe y Maribel Pérez confirmaron en los micrófonos de RTVE antes de viajar a Birmingham que las inseguridades quedaron atrás y que ya "no salimos a la pista como cuando éramos jóvenes", ahora lo hacen "con objetivos más ambiciosos". Y eso se nota. Porque "el entrenamiento y el haber ido subiendo posiciones en el ránking mundial" les da "mucha confianza", dice Bestuè.

Aunque la "satisfacción" de competir varias pruebas, las individuales y conjuntas, es la misma siempre hay diferencias. Maribel Pérez asegura que "cuando compites en equipo tienes que salir a la pista no solo por ti, si no también por ellos". Y la clave es que "tienes que construir desde meses atrás esa familia para lograr resultados".

Debut del 4x100 este sábado

Y no solo desde meses. 12 años atrás Maribel Pérez estaba de vacaciones y la llamaron para ir a un Europeo, el cuál no se preparó y hoy, está en Birmingham luchando por unas medallas. "El salto de calidad me parece surrealista. Las generaciones que vienen por detrás no van a disfrutar como yo estoy viviendo el salto tan grande que está dando la velocidad".

Este sábado entra en escena en 4x100m sin la presencia de Esperança Cladera, baja al no poder terminar la prueba de los 200m debido a un tirón en los isquios que le apartó de la competición. Jaël Bestué, por su parte, disputó la final del 200m y terminó en una séptima plaza que dejó a la española contenta con el resultado y con todo el trabajo realizado hasta llegar a donde está ahora.

Con los resultado individuales, el relevo 4x100 femenino quiere seguir demostrado que como equipo es una potencial en crecimiento que busca seguir rompiendo sus límites y que sigue trabajando diariamente para lograr más metales como aquel bronce mundial la pasada temporada.

Sigue en Teledeporte y RTVE Play el Europeo de Birmingham que se disputará del 10 al 16 de agosto.