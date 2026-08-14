Un mañana horrible deja al 1500 español sin finalistas: eliminados Mariano García, Adrián Ben y Carlos Sáez

Ninguno de los tres representantes españoles logró el pase a la final masculina de 1.500 al no quedar entre los seis primeros de sus respectivas series durante la sesión matutina de este viernes del Europeo de atletismo que se celebra esta semana en Birmingham.

Mariano García, campeón del mundo indoor de la distancia este mismo año, acabó decimocuarto y último (3:44.09) la serie en que Adrián Ben fue octavo(3:42.52). El barcelonés Carlos Sáez sufrió una caída en su carrera y terminó penúltimo con 3:55.49.

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Los que no fallaron fueron los favoritos al podio, los británicos Jake Wightman y Jake Heyward, el alemán Robert Farken, el portugués Isaac Nader y el francés Azzedine Habz.

Yulenmis Aguilar,, a la final de jabalina Yulenmis Aguilar se resarció del amargo sabor que le dejó la eliminación en los Europeos de Roma en la calificación y esta vez sí consiguió ese primer objetivo. . En esta ocasión, la española de origen cubano selló su pase con una marca de 59,85 metros que la valió para superar el corte que lideró la suiza Leonie Huegli.

Buenas sensaciones de las 'Golden Bubbles' El relevo femenino del 4x400, las llamadas 'Golden Bubbles', no tuvo problemas para superar la calificación y acceder a la final con el equipo formado por Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, que firmaron un crono de 3:26.41, el segundas en su serie, solo por detrás de Gran Bretaña (3:22.25). Menos suerte tuvo el relevo masculino del 4x400 formado por David García Zurita, Ángel González, Juan José de la Rosa y Bernat Erta, que finalizó cuarto su serie con un crono de 3:01.41 y cayó eliminado sin acceder a la final al quedarse a ocho centésimas de la octava posición del equipo polaco.

María Vicente vuelve a sonreír En heptatlón, María Vicente está empatada a puntos con la sexta posición tras las dos primeras pruebas, los 110 metros vallas y el salto de altura, mientras Sofía Cosculluela es 21ª en su debut en un Europeo.