María Pérez lidera las opciones de la marcha española en Birmingham en el estreno europeo de las nuevas distancias
- La granadina es la gran baza en el estreno europeo de las distancias de media maratón y maratón
- En directo: media maratón y maratón marcha de Birmingham, sábado a las 08:30h. en Teledeporte y RTVE Play
Un año después del histórico doblete de María Pérez en el Mundial de atletismo de Tokio donde se proclamó campeona del mundo de 35km y 20km marcha, la granadina se estrena en el nuevo formato de medio maratón (21,097km) donde aspira a coronarse por segunda vez en un Europeo tras Berlín 2018.
Junto a Antía Chamosa y Aidara Meilán afronta el debut en un Europeo de la media maratón en una intensa jornada para la marcha con la disputa de la media maratón, en sustitución de los antiguos 20km marcha, y la maratón (42,195km), en vez de los 35km marcha, con tres marchadores por modalidad en otra fecha marcada en rojo para la disciplina que más triunfos aporta al atletismo español.
Si en Tokio entró en el olimpo de las grandes leyendas del atletismo junto a Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis al conseguir el doblete de oro en las mismas pruebas en dos Mundiales consecutivos, en Birmingham aspira a agigantar aún más su figura para inscribir su nombre como la primera campeona de Europa de media maratón marcha de la historia.
Estreno de ambas pruebas
Tras entrar en vigor el pasado 1 de enero de 2026 las nuevas distancias de la marcha atlética por World Athletics, el circuito de ambas purebas es de 1 km, con la meta en la citada Victoria Square a través de calles relativamente estrechas, y no grandes avenidas como estamos acostumbrados para este tipo de circuitos, con un giro de 180 grados y cuatro curvas de 90 grados.
Es un circuito exigente, con 11 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo, y además, ambas pruebas de marcha se disputarán simultáneamente (lo que complicará sobremanera su seguimiento), con salida a las 08:30 horas de este sábado 15 de agosto.
El precedente del Mundial por equipos
La delegación española ya sabe lo que es competir con éxito sobre las dos distancias como demostró en el Campeonato del Mundo de marcha por equipos el pasado mes de abril en Basilea, donde logró cuatro medallas, dos platas -media maratón masculino y femenino- y dos bronces -maratón masculino e individual femenino con Aidara Meilán-.
La plata del equipo masculino lograda por el trío que estará en Birmingham formado por Diego García (9º), Álvaro López (10º) y Paul McGrath (20º) permite soñar a lo grande en el medio maratón de este sábado, tras llegar con la vitola de favoritos ya que en Basilea quedaron tan solo por detrás de Japón y por delante de China.
El tridente de atletas del maratón formado por Manuel Bermúdez , Daniel Chamosa y José Manuel Pérez, duodécimo, decimotercero y decimosexto respectivamente en Basilea, mantiene vivas las opciones de pelear por algún metal en la prueba larga.
En el maratón femenino, Raquel González, Lucía Redondo y Laura Monje serán las representantes de la Real Federación Española de Atletismo en Birmingham, las dos primeras en su primera carrera sobre la distancia junto a la campeona de España el pasado mes de febrero en Cieza.