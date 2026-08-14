María Pérez lidera las opciones de la marcha española en Birmingham en el estreno europeo de las nuevas distancias

Un año después del histórico doblete de María Pérez en el Mundial de atletismo de Tokio donde se proclamó campeona del mundo de 35km y 20km marcha, la granadina se estrena en el nuevo formato de medio maratón (21,097km) donde aspira a coronarse por segunda vez en un Europeo tras Berlín 2018.

Junto a Antía Chamosa y Aidara Meilán afronta el debut en un Europeo de la media maratón en una intensa jornada para la marcha con la disputa de la media maratón, en sustitución de los antiguos 20km marcha, y la maratón (42,195km), en vez de los 35km marcha, con tres marchadores por modalidad en otra fecha marcada en rojo para la disciplina que más triunfos aporta al atletismo español.

Si en Tokio entró en el olimpo de las grandes leyendas del atletismo junto a Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis al conseguir el doblete de oro en las mismas pruebas en dos Mundiales consecutivos, en Birmingham aspira a agigantar aún más su figura para inscribir su nombre como la primera campeona de Europa de media maratón marcha de la historia.

Estreno de ambas pruebas Tras entrar en vigor el pasado 1 de enero de 2026 las nuevas distancias de la marcha atlética por World Athletics, el circuito de ambas purebas es de 1 km, con la meta en la citada Victoria Square a través de calles relativamente estrechas, y no grandes avenidas como estamos acostumbrados para este tipo de circuitos, con un giro de 180 grados y cuatro curvas de 90 grados. Es un circuito exigente, con 11 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo, y además, ambas pruebas de marcha se disputarán simultáneamente (lo que complicará sobremanera su seguimiento), con salida a las 08:30 horas de este sábado 15 de agosto.