Paula Sevilla y Blanca Hervás, dos 'golden bubbles' con ganas de medalla en el Europeo de Atletismo
- Las dos atletas ya saben lo que es ganar medallas europeas con el relevo nacional, aunque no al aire libre
- Sigue el Campeonato de Europa de Atletismo del 10 al 16 de agosto en Teledeporte y RTVE Play
Las 'Golden Bubbles' ya brillan con luz propia en el atletismo nacional e internacional. Consciente de ello son Blanca Hervás y Paula Sevilla, dos de las grandes exponentes de un relevo 4x400m que, tras un oro y una plata en los Mundiales de Relevos buscan ahora su primer metal en una gran competición al aire libre.
Paula Sevilla, la ''menos mediática'', según sus propias palabras, dice que ha sido un cambio el sentirse tan expuesta, aunque también recalca que está agradecida al seguimiento por parte de los medios y la gente de calle. Blanca Hervás, a la que Sevilla define como ''experta de las redes'', dice que es ''positivo pese a la presión, especialmente para las generaciones venideras''.
Candidatas a todo en este Europeo
Ya en la pista, Paula Sevilla reconoce que se ve ''que las rivales se fijan en nosotras y nos tienen en cuenta'', como recompensa a los dos brillantes últimos años que lleva firmando el 4x400m femenino. La atleta de La Solana añade además que ''quizá el equipo no se centre en individualidades, pero sí destacamos como equipo.''
Sin embargo, ambas también saben ya lo que es ganar medallas europeo en el relevo mixto, que es el primer día de competición en un formato de final directa. Lo hicieron en Torun, en el Mundial en pista cubierta, y hacerlo en Birmingham es una posibilidad. ''Somos elegibles, así que decide el entrenador, no es una decisión que nos compete a nosotras'', señala Sevilla.
Tanto Hervás, 6º el año pasado en el Mundial de pista cubierta de Torun como Sevilla, que logró el bronce europeo en Appeldoorn 2025, ya han competido en las más altas esferas del atletismo mundial. Quizá sus marcas aún no estén para competir con las Klaver o Jaeger, pero ssí con soñar con una medalla. La carga de carreras también será decisiva para saber cuánto de involucradas y frescas podrán estar con el relevo, que cierran este Europeo de atletismo.
Entre ambas disciplinas, Blanca Hervás dice que ''es diferente''. Cuando corres individual, ''el reconocimiento a ti mismo cuando lo haces bien es superior'', pero en el relevo ''es una alegría en equipo, algo más 'disfrutón' porque la carga no recae directamente en ti''. Pese a la explicación, dice no quedarse con una de las dos.
Una promesa 'muy Golden Bubble'
Una medalla europea se merece una buena celebración, y hemos querido saber qué harían si la logran. Como la propia Paula Sevilla reconoce, son ''muy coquetas, muy 'Golden Bubbles''', así que ''los tatuajes, pelos y pieles están descartados''. Sin embargo, Blanca Hervás, quien asegura que hubo debate, dice que ''igual saldrían de fiesta el último comprándose una camiseta de 'I love Birmingham', aunque la opción de hacerse un mechó en el pelo de otro color no está descartada.
El relevo 4x400m busca cerrar dos años mágicos con un buen resultado en una gran cita al aire libre tras llegar a la final del domingo después de clasficarse segundas por detrás de Gran Bretaña en la semifinal disputada este viernes donde finalizaron con un tiempo de 3:26.41.