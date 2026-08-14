Paula Sevilla y Blanca Hervás, dos 'golden bubbles' con ganas de medalla en el Europeo de Atletismo

Las 'Golden Bubbles' ya brillan con luz propia en el atletismo nacional e internacional. Consciente de ello son Blanca Hervás y Paula Sevilla, dos de las grandes exponentes de un relevo 4x400m que, tras un oro y una plata en los Mundiales de Relevos buscan ahora su primer metal en una gran competición al aire libre.

Paula Sevilla, la ''menos mediática'', según sus propias palabras, dice que ha sido un cambio el sentirse tan expuesta, aunque también recalca que está agradecida al seguimiento por parte de los medios y la gente de calle. Blanca Hervás, a la que Sevilla define como ''experta de las redes'', dice que es ''positivo pese a la presión, especialmente para las generaciones venideras''.

Candidatas a todo en este Europeo Ya en la pista, Paula Sevilla reconoce que se ve ''que las rivales se fijan en nosotras y nos tienen en cuenta'', como recompensa a los dos brillantes últimos años que lleva firmando el 4x400m femenino. La atleta de La Solana añade además que ''quizá el equipo no se centre en individualidades, pero sí destacamos como equipo.'' España confirma su nivel en relevos con la plata en el 4x400 mixto del Mundial de atletismo de pista cubierta Mario Vallejo Sin embargo, ambas también saben ya lo que es ganar medallas europeo en el relevo mixto, que es el primer día de competición en un formato de final directa. Lo hicieron en Torun, en el Mundial en pista cubierta, y hacerlo en Birmingham es una posibilidad. ''Somos elegibles, así que decide el entrenador, no es una decisión que nos compete a nosotras'', señala Sevilla. Tanto Hervás, 6º el año pasado en el Mundial de pista cubierta de Torun como Sevilla, que logró el bronce europeo en Appeldoorn 2025, ya han competido en las más altas esferas del atletismo mundial. Quizá sus marcas aún no estén para competir con las Klaver o Jaeger, pero ssí con soñar con una medalla. La carga de carreras también será decisiva para saber cuánto de involucradas y frescas podrán estar con el relevo, que cierran este Europeo de atletismo. Estreno triunfal de Paula Sevilla en los 400: iguala el récord de Sandra Myers y se lleva el bronce MARIO VALLEJO Entre ambas disciplinas, Blanca Hervás dice que ''es diferente''. Cuando corres individual, ''el reconocimiento a ti mismo cuando lo haces bien es superior'', pero en el relevo ''es una alegría en equipo, algo más 'disfrutón' porque la carga no recae directamente en ti''. Pese a la explicación, dice no quedarse con una de las dos.