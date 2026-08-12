Nahuel Molina deja el Atlético de Madrid y ficha por la Roma por cuatro temporadas

El Atlético de Madrid y la Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral argentino Nahuel Molina, informó este miércoles el club madrileño, mientras que el jugador se compromete con los italianos por las próximas cuatro temporadas. El internacional albiceleste pone así fin a otras tantas temporadas como jugador del conjunto rojiblanco.

Molina, de 28 años, ha firmado un contrato de cuatro años con el club italiano, que ha confirmado también el traspaso con un "Benvenuto a Roma, Nahuel", en su web, en la que mostró una imagen del internacional argentino, con la camiseta del club italiano con el numero que ha elegido, el 20.

El defensa argentino llegó al Atlético en el verano de 2022 procedente del Udinese italiano y ha disputado un total de 181 partidos con el conjunto rojiblanco, en los que ha marcado nueve goles y repartido 17 asistencias.

"Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia", escribió el futbolista en sus redes sociales.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento. Por último a todos los atléticos que son el corazón de este club. Gracias", añadió.

Con su selección nacional, con la que ha jugado 65 partidos, ha conquistado varios títulos: campeón del Mundial de Catar 2022, de la Finalissima de 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024.

En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Molina formó parte de la selección argentina que alcanzó la final, en la que se proclamó subcampeona, al perder con España por 1-0. El Atlético de Madrid agradeció al futbolista su trayectoria como rojiblanco y le deseó "mucha suerte" en sus futuros proyectos profesionales y personales.