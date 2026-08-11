Ana Peleteiro, en familia en el Europeo de atletismo de Birmingham y "pasando fases rápido"

En las gradas del Alexander Stadium de Birminhgam hay un bebé de solo cinco semanas y una madre que no para de recibir felicitaciones. Él debe ser uno de los espectadores más pequeños del Europeo de atletismo y ella una estrella de este deporte.

La criatura es León y la atleta, Ana Peleteiro. La mejor española de la historia de los saltos horizontales, lógicamente, no compite en este Europeo, pero ha venido a "reconectar" con su profesión, que es también una pasión. Y se muestra "muy agradecida" con todo lo que está pasando en este momento de su vida a los 30 años.

La gallega, que ganó el oro en el anterior campeonato continental al aire libre, en Roma 2024, cuenta que a diferencia de su primer parto --que fue con cesárea-- el de su segundo hijo ha sido "pan comido". "En breves he podido hacer vida normal", explica la subcampeona olímpica en Tokio 2020 a TDP Noticias.

Carismática como pocas, Peleteiro explica que se han dado las circunstancias ideales para hacer este viaje con León y con su marido, el entrenador Benjamin Compaoré. Y es que el extriplista también quería estar en Inglaterra con una de sus pupilas... Y Ana con sus compañeros de la selección española.