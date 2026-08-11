Ana Peleteiro, en familia en el Europeo de atletismo de Birmingham y "pasando fases rápido"
- La gallega, que dio a luz en julio, asiste al campeonato con su bebé y piensa ya en Valencia 2027
- Europeo de atletismo de Birmingham, en directo del 10 al 16 de agosto en Teledeporte y RTVE Play
En las gradas del Alexander Stadium de Birminhgam hay un bebé de solo cinco semanas y una madre que no para de recibir felicitaciones. Él debe ser uno de los espectadores más pequeños del Europeo de atletismo y ella una estrella de este deporte.
La criatura es León y la atleta, Ana Peleteiro. La mejor española de la historia de los saltos horizontales, lógicamente, no compite en este Europeo, pero ha venido a "reconectar" con su profesión, que es también una pasión. Y se muestra "muy agradecida" con todo lo que está pasando en este momento de su vida a los 30 años.
La gallega, que ganó el oro en el anterior campeonato continental al aire libre, en Roma 2024, cuenta que a diferencia de su primer parto --que fue con cesárea-- el de su segundo hijo ha sido "pan comido". "En breves he podido hacer vida normal", explica la subcampeona olímpica en Tokio 2020 a TDP Noticias.
Carismática como pocas, Peleteiro explica que se han dado las circunstancias ideales para hacer este viaje con León y con su marido, el entrenador Benjamin Compaoré. Y es que el extriplista también quería estar en Inglaterra con una de sus pupilas... Y Ana con sus compañeros de la selección española.
Marta García y Lorea Ibarzabal, sus dos "pilares"
La de Ribeira quería ver en particular a Lorea Ibarzabal y Marta García, a las que define como "pilares" de su mundo atlético y a las que ha presentado a León en persona. Dormido en el pecho de su madre y con el agente Miguel Ángel Mostaza guardándole el carro mientras se desarrolla la entrevista con RTVE, el bebé lleva el atletismo en vena.
Peleteiro lo acaricia mientras de reojo mira la competición y habla de cómo prepara su regreso a las pistas para la próxima temporada: "Vamos pasando fases más rápido de lo que pensábamos y ya estoy corriendo". "Obviamente estamos escuchando al cuerpo y si tenemos que parar, paramos", pero "hay que prepararse para Valencia 2027 a tope", declara la competidora con vistas al Europeo de pista cubierta de marzo del año que viene.
Los inviernos se han dado tradicionalmente muy bien a Ana, pero ahora es verano y es el turno de otros grandes saltadores españoles, a quienes dice no querer robar el protagonismo que se merecen. Ahora Peleteiro está para animar a Fátima Diame o Eusebio Cáceres.