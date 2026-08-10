Las estrellas del Europeo de atletismo: de Mondo Duplantis a María Pérez pasando por Keely Hodgkinson

En el Europeo de atletismo de Birmingham que empieza este lunes van a participar más de 1.600 atletas de 49 países, pero en el Alexander Stadium los focos van a apuntar sobre todo a media docena de grandes estrellas de este deporte, empezando cómo no por Armand Duplantis.

Mondo Duplantis Poco que decir del mejor saltador con pértiga de la historia. El sueco ha batido este año el récord del mundo de la especialidad por 15ª vez. Como curiosidad, la organización fijó el precio de las entradas juveniles para la sesión de calificación de la pértiga masculina (viernes por la mañana) a 6,31 libras, en homenaje a esa última plusmarca que logró en un mitin en su país natal. La final será en la jornada de clausura.

Jakob Ingebrigtsen El sensacional corredor noruego vuelve a presentar a un gran campeonato con muchas dudas sobre su estado de forma. No ha competido desde el Mundial de Tokio 2025, donde llegó igualmente muy justo por una lesión y apenas pudo ser competitivo. En esta ocasión espera no repetir el error. Será la primera superestrella en saltar al tartán en Birmingham en la final masculina de los 5.000 este mismo lunes por la tarde.

Femke Broeders-Bol Después de ganarlo casi todo en las pruebas de la vuelta al estadio, los 400, este Europeo es la primera gran competición de la neerlandesa en su nueva distancia, los 800 metros... donde hay un nivel increíble. Por cierto, no solo estrena prueba, sino apellido por su nuevo estado civil.

Keely Hodgkinson La carismática y precoz atleta aspira con 24 años a un tercer título consecutivo en los 800 metros. Se presenta como la gran estrella de la afición británica, pero le ha salido muchísima competencia en esta prueba del mediofondo en primer lugar con la suiza Audrey Werro, que en la Diamond League de Estocolmo le ganó con una marca de 1:53.98, la tercera mejor de la historia y la primera en los últimos 43 años... Pero es que además está Broeders-Bol.

Nadia Battocletti Es, de largo, la mejor fondista europea en todas las superficies. La italiana es vigente campeona continental en pista, en ruta y en cross. En Roma 2024 se convirtió en el mayor ídolo de la afición local con su doblete en 5.000 y 10.000. Ahora va a buscar convertirse en la primera mujer que consigue dos dobletes seguidos en un Europeo al aire libre.