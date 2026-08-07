ATLETISMO

Hora y dónde ver en TV el Campeonato Europeo de Atletismo

La española María Pérez competirá en Birmingham.

La española María Pérez competirá en Birmingham.EFE/Carlos Díaz

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El Campeonato Europeo de Atletismo comienza el lunes 10 de agosto en Birmingham (Inglaterra). La máxima competición de esta disciplina en el continente durará hasta el día 16 y podrá seguirse desde en RTVE Play.

El evento reunirá a más de 1.600 atletas, entre ellos 94 españoles, repartidos entre 48 mujeres y 46 hombres. La cifra supera a los delegados que acudieron a Berlín 2018, que fueron 92.

El equipo estará liderado por María Pérez, doble medallista olímpica de marcha en París 2024; consiguió el oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y la plata en los 20 km. La de Granada competirá este año en distancia media maratón, una prueba en la que se añade un kilómetro más. No lo hará sola: Aldara Meilán, Antía Chamosa y Paul McGrath también tienen opciones de conseguir un metal.

Mariano García, en los 1.500 m masculino, es otro nombre a tener en cuenta: fue campeón del mundo en pista cubierta. También suenan Marta García (5.000 m), Quique Llopis (110 m vallas) y Mohamed Attaoui (800 m).

Tampoco hay que olvidar al equipo de relevos femenino compuesto por Blanca Hervás y Paula Sevilla, que también competirán de manera individual en 400 m. Saltos, vallas y lanzamientos de peso son algunas de las pruebas que se disputarán a lo largo de estos días.

Hora, canal y dónde ver gratis en TV el Europeo de Atletismo

El Europeo del Atletismo arranca el 10 de agosto. Las primeras pruebas las podrás ver a las 11.35 (hora peninsular) y se reanudarán a partir de las 20.05 horas. El campeonato se desarrollará hasta el domingo 16 de agosto y las diferentes pruebas clasificatorias, así como las finales, se emitirán en Teledeporte y a través de la plataforma de streamingRTVE Play.