Hora y dónde ver en TV el Campeonato Europeo de Atletismo

El Campeonato Europeo de Atletismo comienza el lunes 10 de agosto en Birmingham (Inglaterra). La máxima competición de esta disciplina en el continente durará hasta el día 16 y podrá seguirse desde en RTVE Play.

El evento reunirá a más de 1.600 atletas, entre ellos 94 españoles, repartidos entre 48 mujeres y 46 hombres. La cifra supera a los delegados que acudieron a Berlín 2018, que fueron 92.

El equipo estará liderado por María Pérez, doble medallista olímpica de marcha en París 2024; consiguió el oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y la plata en los 20 km. La de Granada competirá este año en distancia media maratón, una prueba en la que se añade un kilómetro más. No lo hará sola: Aldara Meilán, Antía Chamosa y Paul McGrath también tienen opciones de conseguir un metal.

Mariano García, en los 1.500 m masculino, es otro nombre a tener en cuenta: fue campeón del mundo en pista cubierta. También suenan Marta García (5.000 m), Quique Llopis (110 m vallas) y Mohamed Attaoui (800 m).

Tampoco hay que olvidar al equipo de relevos femenino compuesto por Blanca Hervás y Paula Sevilla, que también competirán de manera individual en 400 m. Saltos, vallas y lanzamientos de peso son algunas de las pruebas que se disputarán a lo largo de estos días.