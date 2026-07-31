República Checa apuesta por el método español: Santi Denia y Pablo Amo, al frente de su reconstrucción

Más que un cambio de seleccionador, la República Checa ha apostado por una forma de entender el fútbol, a la española. La federación checa ha confiado la reconstrucción de su selección a Santi Denia, uno de los técnicos más importantes de la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Santi no se ha ido a Praga solo, estará acompañado por Pablo Amo, integrante hasta febrero de 2025 del cuerpo técnico de Luis de la Fuente y contribuyó a ganar la Eurocopa de 2024.

Después de caer en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la dimisión de Miroslav Koubek, República Checa ha decidido buscar fuera de sus fronteras una receta que en España ha dado resultados durante la última década, continuidad en la idea de juego y desarrollo de jóvenes talentos.

Acostumbrado al éxito Denia, de 52 años, firma por dos temporadas con opción de ampliar su contrato y se convierte en el primer seleccionador extranjero de la historia de la República Checa. Lo hace con un currículum que va mucho más allá de su reciente experiencia en el fútbol catarí. Su última experiencia en los banquillos fue una etapa de cinco meses en el Al-Shahaniya catarí en 2025. Durante quince años fue una de las piezas clave de la estructura de la RFEF, conquistando el Europeo sub-17 de 2017, el Europeo sub-19 de 2019 y, sobre todo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de participar en la formación de buena parte de la generación que hoy lidera la absoluta española. "Estoy feliz de estar aquí y sumamente motivado. El fútbol checo tiene una gran historia y es un gran honor estar aquí. Me uno a un ambicioso proyecto de la federación y creo que juntos lograremos el éxito", aseguró durante su presentación.