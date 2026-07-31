República Checa apuesta por el método español: Santi Denia y Pablo Amo, al frente de su reconstrucción
- El campeón olímpico inicia su primera aventura al frente de una selección absoluta
- Denia se enfrentará a Luis de la Fuente el 3 de octubre en la Liga de Naciones
Más que un cambio de seleccionador, la República Checa ha apostado por una forma de entender el fútbol, a la española. La federación checa ha confiado la reconstrucción de su selección a Santi Denia, uno de los técnicos más importantes de la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Santi no se ha ido a Praga solo, estará acompañado por Pablo Amo, integrante hasta febrero de 2025 del cuerpo técnico de Luis de la Fuente y contribuyó a ganar la Eurocopa de 2024.
Después de caer en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la dimisión de Miroslav Koubek, República Checa ha decidido buscar fuera de sus fronteras una receta que en España ha dado resultados durante la última década, continuidad en la idea de juego y desarrollo de jóvenes talentos.
Acostumbrado al éxito
Denia, de 52 años, firma por dos temporadas con opción de ampliar su contrato y se convierte en el primer seleccionador extranjero de la historia de la República Checa. Lo hace con un currículum que va mucho más allá de su reciente experiencia en el fútbol catarí. Su última experiencia en los banquillos fue una etapa de cinco meses en el Al-Shahaniya catarí en 2025.
Durante quince años fue una de las piezas clave de la estructura de la RFEF, conquistando el Europeo sub-17 de 2017, el Europeo sub-19 de 2019 y, sobre todo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de participar en la formación de buena parte de la generación que hoy lidera la absoluta española.
"Estoy feliz de estar aquí y sumamente motivado. El fútbol checo tiene una gran historia y es un gran honor estar aquí. Me uno a un ambicioso proyecto de la federación y creo que juntos lograremos el éxito", aseguró durante su presentación.
Santi Denia vs. Luis de la Fuente
El estreno no será sencillo. Entre finales de septiembre y comienzos de octubre afrontará una exigente Liga de Naciones con Croacia, Inglaterra y España como rivales. El duelo del 3 de octubre en el Carlos Tartiere (Oviedo) tendrá un componente especial para el manchego, que volverá a encontrarse con Luis de la Fuente, compañero durante años en la estructura de la selección española.
"Será especial para mí. Nací en España, jugué con la selección y trabajé quince años para la federación. Pero ahora es diferente, quiero ganarle a España", afirmó Denia.
Con este fichaje, República Checa no ha contratado solo a Santi Denia, si no a una parte del modelo que ha convertido a España en una referencia mundial.