Chus Mateo ya tiene lista la convocatoria de la selección española masculina para la ventana de agosto de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

El seleccionador ha citado a 15 jugadores para afrontar los duelos ante Portugal y Grecia, que se disputarán el 28 y 31 de agosto en Zaragoza y Atenas, respectivamente. Una convocatoria marcada por la presencia de los cinco españoles que militarán la próxima temporada en la NBA y por el equilibrio entre la experiencia de los campeones de Europa y el empuje de la nueva generación.

España afrontará esta segunda fase como líder del Grupo I tras cerrar la primera con un balance de cinco victorias y una derrota. Los tres primeros clasificados lograrán el billete para el Mundial, por lo que los próximos encuentros resultarán decisivos para encarrilar la clasificación.

Regresa el bloque campeón La gran novedad de la lista es la presencia conjunta de los cinco españoles que jugarán en la NBA la próxima temporada: Santi Aldama, Hugo González, Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller. Estos dos últimos podrían estrenarse con la selección absoluta después de dar el salto este verano a la liga estadounidense. La convocatoria también supone el regreso de Juancho Hernangómez, ausente en la última ventana por la exigencia física de su temporada con el Panathinaikos. Junto a su hermano Willy Hernangómez, que ejercerá como capitán, liderará a un grupo en el que se mantienen nombres ya habituales como Alberto Díaz, Darío Brizuela, Joel Parra, Jaime Pradilla o Santi Yusta. En total, seis de los convocados formaron parte del equipo que conquistó el Eurobasket de 2022, un bloque que aporta experiencia y conocimiento del estilo de juego de la selección. A su alrededor crece una nueva generación con jugadores como Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Izan Almansa y Baba Miller, siendo estos dos últimos campeones del mundo sub-19 en 2023.