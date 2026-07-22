Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça hasta 2028

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la contratación del técnico esloveno Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del primer equipo de baloncesto, que a sus 48 años firma un contrato hasta el 30 de junio de 2028 para relevar en el banquillo blaugrana a Xavi Pascual.

"Aleksander Sekulić será el nuevo entrenador del Barça de baloncesto. El FC Barcelona y Sekulic han llegado a un acuerdo para la incorporación del técnico esloveno como nuevo responsable del banquillo azulgrana", anunció el club en un comunicado, que apuntó que en los próximos días tendrá lugar el acto oficial de firma y presentación del nuevo técnico.

Sekulic, que se convertirá en el primer entrenador esloveno de la historia de la sección, llegará al Barça tras dirigir durante los últimos meses de la pasada temporada al Dubai BC, con el que debutó en la Euroliga y conquistó la Liga ABA, el primer título de la historia del club emiratí, después de imponerse al Partizan de Belgrado en la final.

Cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos europeos tras iniciar su carrera en diferentes clubes de Eslovenia, compaginando funciones de entrenador principal y asistente. Conquistó la liga checa con el ERA Nymburk en la temporada 2021/22. Posteriormente, dirigió al Lokomotiv Kuban ruso entre 2022 y 2024 y al Zenit de San Petersburgo durante el curso 2025/26, antes de aceptar el reto del Dubai BC el pasado mes de abril.

Además de su experiencia en clubes, Sekulic es el actual seleccionador de Eslovenia, cargo que ocupa desde 2020. Bajo su dirección, el combinado esloveno logró clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos y alcanzó la cuarta posición en Tokio 2020, mientras que anteriormente, como entrenador asistente, formó parte del cuerpo técnico que conquistó el Eurobasket de 2017.

Con la llegada de Sekulic, el Barça completa uno de los movimientos más importantes de un verano marcado por una profunda renovación de la plantilla. El club ya ha incorporado al pívot Josh Nebo, a los bases Umoja Gibson y Justin Robinson, al alero Agustín Ubal, al ala-pívot Olivier Nkamhoua y al alero Stanley Umude para afrontar una nueva etapa con el objetivo de volver a competir por los títulos.