De Israel a Irán: La Roja se gana los elogios de países de todo el mundo tras ganar el Mundial de 2026

La Roja ha liderado portadas a nivel internacional, en las que han destacado su deportividad en el campeonato, también le han llegado elogios de todo el mundo, incluidos los enviados oficialmente por Israel y Palestina. Con la Copa del Mundo y una nueva estrella, España entera ha gritado de emoción y ha salido a las calles a celebrar una victoria que conseguimos por última vez hace 16 años.

Isaac Herzog, presidente de Israel, ha felicitado al equipo español, en redes sociales: “¡Felicidades a España por ganar la Copa del Mundo de 2026! […] ¡espero ver a Israel en el próximo Mundial que acogeréis en vuestro país!”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se ha pronunciado sobre el resultado de la final, pero sí que hizo público su apoyo a la selección albiceleste junto al embajador argentino, Rabbi Wahnish, en un tuit que han aprovechado los palestinos. Ellos lo han respondido con la imagen del triunfo de la selección española con las banderas de ambos países y dos corazones.

El presidente palestino, Mahmud Abás, también ha enviado sus felicitaciones a Pedro Sánchez y al rey, Felipe VI, por la victoria de España en la finalísima, en un comunicado recogido por la agencia oficial palestina Wafa.

“[…] a los jugadores de la Selección nacional y al amigo pueblo español", ha escrito, "nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones fraternas por este gran logro deportivo mundial", concluye Abás.

Otro país que también ha querido celebrar la victoria de nuestra Selección ha sido Irán, que a través de su presidente, Masoud Pezeshkian ha publicado: "Felicito al Gobierno y a la gente de España por el éxito del equipo nacional y su título de campeón en la Copa del Mundo".

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha transmitido su enhorabuena al equipo, aunque en un mensaje más institucional, después de hacerlo en persona en Nueva York.

"Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato […] Los tres países anfitriones demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", ha publicado.

"¡Campeones!, ¡Muchas felicidades, España!", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que no ha sido el único miembro de la Unión Europea en congratular al equipo. Le acompaña Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: "¡Felicidades, España!, ¡Campeones del Mundo!".

A los mensajes en redes también se han unido algunas selecciones como las de Croacia, Chile o Ecuador:

Más allá de los dirigentes de algunos países, los medios de comunicación también se han rendido ante la victoria de La Roja y la segunda estrella que lucirá en sus equipaciones.

Los principales diarios de Estados Unidos, Europa y América Latina coinciden en destacar la superioridad del conjunto español en el campo de juego y, por supuesto, el histórico gol de Ferran Torres. Pero algunos medios ingleses y franceses han querido narrar en sus portadas los momentos de tensión vividos tras el pitido final.

Estados Unidos y Reino Unido: entre el triunfo y la polémica final En la prensa anglosajona la victoria de la selección española comparte protagonismo con el tenso desenlace del encuentro: EE.UU. : The Washington Post define el torneo como "una Copa del Mundo épica que se prolonga y acaba con España en lo más alto". Por su parte, The New York Times destaca el momento decisivo: "España es campeona tras el tardío gol de Ferran que vence a la Argentina de Messi", aunque recrimina la actitud del rival al calificar el comportamiento albiceleste de " petulancia ".

: The Washington Post define el torneo como "una Copa del Mundo épica que se prolonga y acaba con España en lo más alto". Por su parte, The New York Times destaca el momento decisivo: "España es campeona tras el tardío gol de Ferran que vence a la Argentina de Messi", aunque recrimina la actitud del rival al calificar el comportamiento albiceleste de " ". Reino Unido: En The Telegraph señalan el choque de estilos, calificando el resultado como "un triunfo del fútbol sobre la agresividad argentina". The Sun pone el foco en los altercados del tramo final, cuando se produjo el encontronazo de Paredes (Argentina) y Eric García (España) destacando el caos y los enfrentamientos entre jugadores en el campo de juego. Captura de pantalla del titular de The Telegraph que dice: "España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la agresividad argentina"

Francia e Italia: alabanza a la estrategia y reconocimiento de la victoria En Europa, la prensa deportiva ha puesto el énfasis en la estrategia del equipo español y su forma de juego: Francia : L'Equipe lo tiene claro y no duda en decirlo, los españoles son " los nuevos reyes ", reconociendo la soberanía de la Selección en el campeonato.

: L'Equipe lo tiene claro y no duda en decirlo, los españoles son " ", reconociendo la soberanía de la Selección en el campeonato. Italia: El diario Tuttosport analiza el enfoque individual y ensalza a Ferran Torres señalando que "entra en la leyenda", califica a Messi de "inofensivo" ante la defensa española y muestra la imagen de un Scaloni "desolado".