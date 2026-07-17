Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 14 por los Vosgos y final inédito
- Etapa trepidante con un bucle en torno al Grand Ballon y final inédito en una vía de ciclista de montaña
- 14ª etapa del Tour en directo a las 14:45 en Teledeporte, luego en La 1 y sin cortes en RTVE Play
- Schmid le gana el pulso a Tejada en Belfort y Pidcock se mete en la lucha por el podio
El Tour de Francia propone este sábado un recorrido espectacular por los Vosgos, una etapa de montaña que se presume trepidante con cuatro puertos, tres de ellos de primera incluido el último por una pista forestal asfaltada solo para ciclistas.
La 14ª etapa será casi un continuo sube y baja, con mucho desnivel (3.800 m positivos acumulados) en un recorrido relativamente corto (155,3 kilómetros) que pondrá a prueba a los aspirantes al triunfo final.
Se saldrá de Mulhouse y se llegará a Le Markstein, en Fellering, localidades ambas del departamento del Alto Rin casi en la frontera con Alemania (este Francia), zonas en las que este sábado por la tarde se prevén tormentas.
Claves de la etapa: en torno al Grand Ballon
Después de solo unos kilómetros de calentamiento y el paso por el sprint intermedio, los ciclistas afrontarán enseguida el primer puerto del día, el Grand Ballon. Una subida muy larga, aunque escalonada (el desnivel medio en 21,5 km es solo del 4,8%).
Tras ese paso por la cumbre más altas de los Vosgos empezará un gran bucle de 111 km (en sentido contrario a las agujas del reloj). La siguiente ascensión será el col du Page (el único de segunda categoría del día) antes de volver a pasar por el mismo lugar que este viernes en el Ballon d'Alsace (8,9 km al 6,9% de media).
Y para rematar, el col du Haag, una subida muy querida por los cicloturistas ya que en gran parte se hace sin tráfico por un carril bici de montaña. Según el libro de ruta, son 11,2 km al 7,3% de desnivel, aunque muchos tramos están en torno al 10% o ligeramente por encima.
La meta no estará en el premio de montaña, sino casi seis kilómetros más allá; en un remate del circuito que exige también de dotes de rodador.
Esta será la segunda vez que el Tour llegue a esta estación de esquí. La primera, en 2023, fue por un recorrido diferente y les trae buenos recuerdos tantos a Tadej Pogacar como a Jonas Vingegaard. Y es que aquí tuvo lugar la última batalla de esa edición de la carrera. El esloveno se llevó esa penúltima etapa con un ataque que sin embargo fue insuficiente para quitarle el maillot amarillo al danés, que salió de ahí como ganador virtual del Tour.
Hora y dónde ver la 14ª etapa del Tour 2026
La 14ª etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.45 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 15.55 aproximadamente en La 1 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.