Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 14 por los Vosgos y final inédito

El Tour de Francia propone este sábado un recorrido espectacular por los Vosgos, una etapa de montaña que se presume trepidante con cuatro puertos, tres de ellos de primera incluido el último por una pista forestal asfaltada solo para ciclistas.

La 14ª etapa será casi un continuo sube y baja, con mucho desnivel (3.800 m positivos acumulados) en un recorrido relativamente corto (155,3 kilómetros) que pondrá a prueba a los aspirantes al triunfo final.

Mapa de la etapa letour.fr

Se saldrá de Mulhouse y se llegará a Le Markstein, en Fellering, localidades ambas del departamento del Alto Rin casi en la frontera con Alemania (este Francia), zonas en las que este sábado por la tarde se prevén tormentas.

Claves de la etapa: en torno al Grand Ballon Después de solo unos kilómetros de calentamiento y el paso por el sprint intermedio, los ciclistas afrontarán enseguida el primer puerto del día, el Grand Ballon. Una subida muy larga, aunque escalonada (el desnivel medio en 21,5 km es solo del 4,8%). Altimetría del Grand Ballon letour.fr Tras ese paso por la cumbre más altas de los Vosgos empezará un gran bucle de 111 km (en sentido contrario a las agujas del reloj). La siguiente ascensión será el col du Page (el único de segunda categoría del día) antes de volver a pasar por el mismo lugar que este viernes en el Ballon d'Alsace (8,9 km al 6,9% de media). Y para rematar, el col du Haag, una subida muy querida por los cicloturistas ya que en gran parte se hace sin tráfico por un carril bici de montaña. Según el libro de ruta, son 11,2 km al 7,3% de desnivel, aunque muchos tramos están en torno al 10% o ligeramente por encima. Perfil de los últimos kilómetros de la etapa letour.fr La meta no estará en el premio de montaña, sino casi seis kilómetros más allá; en un remate del circuito que exige también de dotes de rodador. Esta será la segunda vez que el Tour llegue a esta estación de esquí. La primera, en 2023, fue por un recorrido diferente y les trae buenos recuerdos tantos a Tadej Pogacar como a Jonas Vingegaard. Y es que aquí tuvo lugar la última batalla de esa edición de la carrera. El esloveno se llevó esa penúltima etapa con un ataque que sin embargo fue insuficiente para quitarle el maillot amarillo al danés, que salió de ahí como ganador virtual del Tour.