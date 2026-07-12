España sigue reinando en los Europeos sub-19: de Andrés Iniesta y Aitana Bonmatí a la nueva generación que vuelve a dominar Europa

Rosalía domínguez españa necesita mucho de esta futbolista atención al pase que

puede ser muy bueno para que se planteen

en el mano a mano. No ha llegado de milagro.

Celia Segura ha estado muy rápida.

a veces hacia atrás, pero intentando atraer.

Y mira que pase, mira que pase de

Laia López. Atención porque se puede plantar con

todo España.

Puede meter el centro a segundo

palo. Y centro derecho se acabó marchando

fuera por poquito.

La que acaba de tener Gurtubay

buscaba el primer gol España desde el saque de puerta.

Fíjate cómo le gana la espalda a L.N

hurt uva y a la defensa se planta sola no sé si fue remate si efectivamente

lamiendo el palo, también aparecía Alba Cerrato en el segundo palo, la ha

claramente inclinado ahora, cuidado otra de España.

Otra más, ese pase en profundidad, esta salva hace rato ya dentro

del área vamos a ver a quien busca Alba el balón mordido tras el rechace le

puede quedar Rosalía para el primero no que

parada! ¡Qué parada de Grumel!

Ha tenido muy clara Rosalía Domínguez.

Le quedó el balón muerto

en el mano a mano prácticamente ante la portera y acabó acertando la guardameta

alemana que está salvando a su equipo.

Poco contundente en este caso la zaga alemana, hasta dos veces pueden

Emma Moreno, balonazo arriba para que la pelee, atención a Rosalía

que la pelee atención por ella se la puede quedar Alba Cerrato ocasión de

peligro para España buscando

el primer gol. ¡Arriba!

¡Qué oportunidad ha tenido Alba Cerrato!

El balón tras la presión buenísima de Rosalía

Domínguez y el esférico que se marcha alto.

Va Rosalía. Peligro para España.

Atención Rosalía. ¡El disparo!

¡Ha tapado la guardameta Crume!

¡Eso se colaba! ¡Ese rebate

Otra vez lo probará en el saque de

esquina. ¡Atención, el

rebate! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

de España! Irune Dorado a la salida de un córner,

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

cazando ese balón y anotando el primero para la selección española en esta

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

final.

¡Gol! ¡Gol!

Llegado el 60 de juego, lo celebra la afición.

¡Gol!

España consigue

adelantarse acostado, pero ya se ha abierto la lata, lo ha hecho la

capitana Irune Dorado

Seguramente de la forma más inesperada, de la forma más antinatural, sobre todo

tratándose

de una España-Alemania, pero el balón parado que a veces te da réditos y en

este caso

la selección española estaba mereciendo el gol, estaba siendo mucho mejor, Jane

Crume se estaba mostrando

súper sólida, pero en este saque de esquina, no sé si algo ensayado o no,

no hay muchos saques de esquina en los que el remate llegue con el pie en este

caso Irune Dorado

pone el pie izquierdo y la pelota se va para adentro, ahora sí, imposible para

la guardameta alemana

con todos ustedes en Teledeporte y en RTV Play con Rosalía buscando el

segundo.

Ahí está Rosalía, el recorte más de Rosalía

sigue Rosalía, la parada de Krube porque esto era el gol del torneo, si

entra esto era el

gol del torneo, Rosalía recortando por un lado, después por el otro,

haciéndose a una y a otra,

Fíjate qué lujazo de Rosalía.

Se va de dos defensas y quería metérsela por debajo de las

juega Rosa

Rosalía enviando para Gurtubay, puede meter el centrochuto, arriba, el

es la futbolista del Athletic la que va a poner el

córner, ahí está el primer palo, sale de puños, Krume puede seguir viva, para

y no al remate

Directamente a las manos en Bolsoa y Jane Krume.

España que se quita el peligro de encima.

¡Se acabó!

campeonas, campeonas de Europa, campeonas de Europa, la selección

española

que sigue haciendo historia se proclama campeona de

esta generación el trofeo de campeonas de Europa lo recibe la capitana lo

recibe Irune Dorado la goleadora que lo va a levantar ahí va

Irune Dorado, alzando el cielo de Sarajevo, el título de campeonas de

Europa, sub-19