España sigue reinando en los Europeos sub-19: de Andrés Iniesta y Aitana Bonmatí a la nueva generación que vuelve a dominar Europa
- Las selecciones sub-19 masculina y femenina han vuelto a conquistar Europa
- El fútbol base español continúa demostrando que su dominio no es fruto de la casualidad
El éxito de la selección española no se entiende únicamente por lo que ocurre con la absoluta. Detrás de cada generación hay años de trabajo en las categorías inferiores, convertidas desde hace tiempo en la gran referencia del fútbol europeo. La prueba más reciente llega este verano: la Sub-19 femenina acaba de conquistar su quinto Europeo consecutivo y la Sub-19 masculina levantó el decimotercer título de su historia, dos éxitos que mantienen a España a las puertas de un triplete histórico si la absoluta elimina a Francia en las semifinales del Mundial.
La sub-19 femenina, una dinastía en Europa
En el caso de la selección femenina, el dominio actual tiene su origen en una de las generaciones más brillantes que ha dado el fútbol español. La campeona sub-19 de 2017 reunió a futbolistas como Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Patri Guijarro, Carmen Menayo o Damaris Egurrola, mientras que un año después otra hornada igual de prometedora, con Olga Carmona, Athenea del Castillo y Rosa Otermín, volvió a conquistar Europa bajo la dirección de Jorge Vilda. Aquellas futbolistas terminarían convirtiéndose en campeonas del mundo con la absoluta y marcaron el camino de una estructura que no ha dejado de producir talento.
Rosalía domínguez españa necesita mucho de esta futbolista atención al pase que
puede ser muy bueno para que se planteen
en el mano a mano. No ha llegado de milagro.
Celia Segura ha estado muy rápida.
a veces hacia atrás, pero intentando atraer.
Y mira que pase, mira que pase de
Laia López. Atención porque se puede plantar con
todo España.
Puede meter el centro a segundo
palo. Y centro derecho se acabó marchando
fuera por poquito.
La que acaba de tener Gurtubay
buscaba el primer gol España desde el saque de puerta.
Fíjate cómo le gana la espalda a L.N
hurt uva y a la defensa se planta sola no sé si fue remate si efectivamente
lamiendo el palo, también aparecía Alba Cerrato en el segundo palo, la ha
claramente inclinado ahora, cuidado otra de España.
Otra más, ese pase en profundidad, esta salva hace rato ya dentro
del área vamos a ver a quien busca Alba el balón mordido tras el rechace le
puede quedar Rosalía para el primero no que
parada! ¡Qué parada de Grumel!
Ha tenido muy clara Rosalía Domínguez.
Le quedó el balón muerto
en el mano a mano prácticamente ante la portera y acabó acertando la guardameta
alemana que está salvando a su equipo.
Poco contundente en este caso la zaga alemana, hasta dos veces pueden
Emma Moreno, balonazo arriba para que la pelee, atención a Rosalía
que la pelee atención por ella se la puede quedar Alba Cerrato ocasión de
peligro para España buscando
el primer gol. ¡Arriba!
¡Qué oportunidad ha tenido Alba Cerrato!
El balón tras la presión buenísima de Rosalía
Domínguez y el esférico que se marcha alto.
Va Rosalía. Peligro para España.
Atención Rosalía. ¡El disparo!
¡Ha tapado la guardameta Crume!
¡Eso se colaba! ¡Ese rebate
Otra vez lo probará en el saque de
esquina. ¡Atención, el
rebate! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
de España! Irune Dorado a la salida de un córner,
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
cazando ese balón y anotando el primero para la selección española en esta
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
final.
¡Gol! ¡Gol!
Llegado el 60 de juego, lo celebra la afición.
¡Gol!
España consigue
adelantarse acostado, pero ya se ha abierto la lata, lo ha hecho la
capitana Irune Dorado
Seguramente de la forma más inesperada, de la forma más antinatural, sobre todo
tratándose
de una España-Alemania, pero el balón parado que a veces te da réditos y en
este caso
la selección española estaba mereciendo el gol, estaba siendo mucho mejor, Jane
Crume se estaba mostrando
súper sólida, pero en este saque de esquina, no sé si algo ensayado o no,
no hay muchos saques de esquina en los que el remate llegue con el pie en este
caso Irune Dorado
pone el pie izquierdo y la pelota se va para adentro, ahora sí, imposible para
la guardameta alemana
con todos ustedes en Teledeporte y en RTV Play con Rosalía buscando el
segundo.
Ahí está Rosalía, el recorte más de Rosalía
sigue Rosalía, la parada de Krube porque esto era el gol del torneo, si
entra esto era el
gol del torneo, Rosalía recortando por un lado, después por el otro,
haciéndose a una y a otra,
Fíjate qué lujazo de Rosalía.
Se va de dos defensas y quería metérsela por debajo de las
juega Rosa
Rosalía enviando para Gurtubay, puede meter el centrochuto, arriba, el
es la futbolista del Athletic la que va a poner el
córner, ahí está el primer palo, sale de puños, Krume puede seguir viva, para
y no al remate
Directamente a las manos en Bolsoa y Jane Krume.
España que se quita el peligro de encima.
¡Se acabó!
campeonas, campeonas de Europa, campeonas de Europa, la selección
española
que sigue haciendo historia se proclama campeona de
esta generación el trofeo de campeonas de Europa lo recibe la capitana lo
recibe Irune Dorado la goleadora que lo va a levantar ahí va
Irune Dorado, alzando el cielo de Sarajevo, el título de campeonas de
Europa, sub-19
Ese relevo ha permitido que España encadene cinco Europeos sub-19 consecutivos desde 2022. La última generación campeona vuelve a dejar nombres llamados a dar el salto, como Irune Dorado y Rosalía Domínguez, confirmando que la hegemonía española está lejos de agotarse.
La cantera que impulsó la era dorada
La historia de la Sub-19 masculina es todavía más amplia. Con 13 títulos, España es la selección más laureada de la competición y ha utilizado este torneo como trampolín para varias de las mejores generaciones de su historia. La más recordada sigue siendo la campeona de 2002, con Fernando Torres, Andrés Iniesta o Dani Jarque como referentes. Aquel grupo, unido al bloque que había brillado en el Mundial sub-20 de Nigeria de 1999, acabaría formando el núcleo de la selección que conquistó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.
El Europeo sub-19 también ha servido como escaparate para algunas de las mayores figuras del fútbol español. Juan Mata, Gerard Piqué, César Azpilicueta, Dani Parejo, Álvaro Morata, Jesé Rodríguez, Borja Mayoral, Marco Asensio o Mikel Merino dejaron su huella en distintas ediciones, varios de ellos como máximos goleadores del torneo. La generación que acaba de conquistar el decimotercer título, con nombres como Thiago Pitarch, Mario Rivas, Xavi Espart, Quim Junyent o José Antonio Morante, aspira ahora a seguir el mismo camino y demostrar que el éxito del fútbol español sigue construyéndose desde la base.
trastabillado, está esperando la ayuda de alguien.
Hay ya cuatro
futbolistas españoles, se consigue sacar el disparo, ha metido la pierna
los contragolpes ha habido un momento en el que ha podido recuperar pelotas
no ha habido una presión sobre el poseedor que en ese momento Onyeka
encuentra en su zurda una salida muy larga para este jugador, para
Stange. Ya lo hemos dicho, es un jugador que es
él. Y esa puede ser buena.
Xavis Park. Balón tan picado.
Ojo,
Hugo! ¡Ahí está!
¡Ahí la vaselina! ¡Qué ocasión!
¡Qué balón picado tan bonito por parte de Hugo!
El balón mansamente como flotando por el aire al larguero.
mérito para el número 2 mérito para Fortea porque el hecho de estar tan
cerca en esa marca es lo
que ha evitado que se atrasabillara en el contragolpe y esto se sale una
maravilla mira se ha quedado hasta el porteo mirando eh Paco si el portero
se queda mirando Helstein que está a un metro y ve que no va a llegar le da un
toque todavía más brutal a la acción
mira como va a resoplar ahora algo, como diciendo a punto me sale, bueno
O por dentro, no, por dentro.
La combinación rápida de Hugo.
Está saliendo Thiago.
Atención que llega
ya. Ojo que ahí puede enganchar el disparo.
Al poste y gol de España
minuto 43 20 hubo ya tuvo el larguero y ahora en ese balón que primero dio en
el poste y
acción brutal por dentro, combinación muy rápida, aparecen varios jugadores
que él ahí situado junto a la línea de gol, ha rematado para conseguir el
primer gol de España y el
para dar
forma a esa acción hasta que llega en la frontal.
Se mete en el área finalmente Yáñez.
Aquí lo vamos a ver, el que se
gira con ese pase Pitar es Yáñez el que llega en esa zona.
Se encuentra una pierna rival
especialmente la de Erlein, que va a hacer que esa pelota se desvíe, con tan
mala suerte para él que va a dar el palo, pero el que mejor
colocado está con buen cazagoles, como buen jugador con instinto dentro del
tocar el portero Y ha estado a punto de meterse
Saque de esquina de España y
Gol de España. Acaba de llegar el segundo
tanto para España. Ahí está Mario, el saque de esquina y
Mario el central derecho perteneciente
al Real Madrid metiendo la cabeza con apenas tres minutos de juego del
segundo tiempo consigue el segundo para
España. Alargamos la sonrisa con la que nos
fuimos al descanso porque nada más empezar la segunda mitad marca Mario
Rivas
he destacado antes que estaba haciendo un partido extraordinario ha sacado un
par de acciones defensivas de cabeza que han evitado remate de los alemanes
y se estaba coordinando muy bien con Cuenca en acciones de repliegue.
Pero ahora, quizá medio cabeza, media
hombro, ahí lo vemos, la metió creo que con el hombro, pero está haciendo un
gran partido, ahí lo vemos bien, no, ahí es cabezado
es certero, es cabezazo, fuerte abajo, lo hemos dicho Paco, España trabaja muy
Alemania, pero de momento quien está reaccionando muy bien y yendo más es
España.
Atención a ese balón que va para
Stange que ha ganado ahí la posición, llega también Reimers, Reimers atención
que va a encarar a Fortea,
Reimers, el disparo.
Y Manu ha parado. No ha entrado.
No ha entrado por los pelos
lo ha conseguido atrapar.
Mira cómo se ríe. Sonríe porque yo pensé por un momento
que se le golaba.
Yo también. Bueno, va a golpear
en el poste diagonal hacia adentro, entre la cabeza poste, la pelota va
girando y qué buen giro, me
Morante le va a atacar
por el lado izquierdo y está con la derecha, lo intenta, ha tirado y ha
tocado con los dedos Hester, ocasión
va a perder, se va a perder, ha tocado Schmetgens
el árbitro va a pitar enseguida y ahí está, enhorabuena España, campeona de
Europa
por decimotercera ocasión.
Campeón de Europa en 2026.
Generación de 2007
inscriben su nombre en la historia como campeones de Europa.
Atención, con 17..
Yáñez, atención, Kim Yúñez, arriba el trofeo, España, campeona de Europa
sub 19 generación 2007 año 2026 décimo tercer título
para la historia Enhorabuena campeones
A un paso de un triplete histórico
Ahora, la selección absoluta tiene la oportunidad de poner el broche de oro a un verano histórico. España se enfrentará este martes a Francia en las semifinales del Mundial con el objetivo de acercarse a un triplete sin precedentes tras los títulos de las selecciones sub-19 masculina y femenina. Un nuevo triunfo confirmaría que el éxito del fútbol español va mucho más allá de una generación concreta y responde a un modelo de formación que sigue convirtiendo el talento en títulos.
*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santiago S. Segura