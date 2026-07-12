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España sigue reinando en los Europeos sub-19: de Andrés Iniesta y Aitana Bonmatí a la nueva generación que vuelve a dominar Europa

  • Las selecciones sub-19 masculina y femenina han vuelto a conquistar Europa
  • El fútbol base español continúa demostrando que su dominio no es fruto de la casualidad
De izquierda a derecha: Rosalía Domínguez, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Andrés Iniesta, Fernando Torres y José Antonio Morante, todos campeones de Europa sub-19 con España.
De izquierda a derecha: Rosalía Domínguez, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Andrés Iniesta, Fernando Torres y José Antonio Morante, todos campeones de Europa sub-19 con España. RTVE.es | Getty
ILIAS BENTADDA SEBTI*

El éxito de la selección española no se entiende únicamente por lo que ocurre con la absoluta. Detrás de cada generación hay años de trabajo en las categorías inferiores, convertidas desde hace tiempo en la gran referencia del fútbol europeo. La prueba más reciente llega este verano: la Sub-19 femenina acaba de conquistar su quinto Europeo consecutivo y la Sub-19 masculina levantó el decimotercer título de su historia, dos éxitos que mantienen a España a las puertas de un triplete histórico si la absoluta elimina a Francia en las semifinales del Mundial.

La sub-19 femenina, una dinastía en Europa

En el caso de la selección femenina, el dominio actual tiene su origen en una de las generaciones más brillantes que ha dado el fútbol español. La campeona sub-19 de 2017 reunió a futbolistas como Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Patri Guijarro, Carmen Menayo o Damaris Egurrola, mientras que un año después otra hornada igual de prometedora, con Olga Carmona, Athenea del Castillo y Rosa Otermín, volvió a conquistar Europa bajo la dirección de Jorge Vilda. Aquellas futbolistas terminarían convirtiéndose en campeonas del mundo con la absoluta y marcaron el camino de una estructura que no ha dejado de producir talento.

Para todos los públicos Resumen de la final del Europeo femenino sub 19: España - Alemania - Fútbol | Ver
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Rosalía domínguez españa necesita mucho de esta futbolista atención al pase que

puede ser muy bueno para que se planteen

en el mano a mano. No ha llegado de milagro.

Celia Segura ha estado muy rápida.

a veces hacia atrás, pero intentando atraer.

Y mira que pase, mira que pase de

Laia López. Atención porque se puede plantar con

todo España.

Puede meter el centro a segundo

palo. Y centro derecho se acabó marchando

fuera por poquito.

La que acaba de tener Gurtubay

buscaba el primer gol España desde el saque de puerta.

Fíjate cómo le gana la espalda a L.N

hurt uva y a la defensa se planta sola no sé si fue remate si efectivamente

lamiendo el palo, también aparecía Alba Cerrato en el segundo palo, la ha

claramente inclinado ahora, cuidado otra de España.

Otra más, ese pase en profundidad, esta salva hace rato ya dentro

del área vamos a ver a quien busca Alba el balón mordido tras el rechace le

puede quedar Rosalía para el primero no que

parada! ¡Qué parada de Grumel!

Ha tenido muy clara Rosalía Domínguez.

Le quedó el balón muerto

en el mano a mano prácticamente ante la portera y acabó acertando la guardameta

alemana que está salvando a su equipo.

Poco contundente en este caso la zaga alemana, hasta dos veces pueden

Emma Moreno, balonazo arriba para que la pelee, atención a Rosalía

que la pelee atención por ella se la puede quedar Alba Cerrato ocasión de

peligro para España buscando

el primer gol. ¡Arriba!

¡Qué oportunidad ha tenido Alba Cerrato!

El balón tras la presión buenísima de Rosalía

Domínguez y el esférico que se marcha alto.

Va Rosalía. Peligro para España.

Atención Rosalía. ¡El disparo!

¡Ha tapado la guardameta Crume!

¡Eso se colaba! ¡Ese rebate

Otra vez lo probará en el saque de

esquina. ¡Atención, el

rebate! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

de España! Irune Dorado a la salida de un córner,

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

cazando ese balón y anotando el primero para la selección española en esta

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

¡Gol!

¡Gol! ¡Gol!

final.

¡Gol! ¡Gol!

Llegado el 60 de juego, lo celebra la afición.

¡Gol!

España consigue

adelantarse acostado, pero ya se ha abierto la lata, lo ha hecho la

capitana Irune Dorado

Seguramente de la forma más inesperada, de la forma más antinatural, sobre todo

tratándose

de una España-Alemania, pero el balón parado que a veces te da réditos y en

este caso

la selección española estaba mereciendo el gol, estaba siendo mucho mejor, Jane

Crume se estaba mostrando

súper sólida, pero en este saque de esquina, no sé si algo ensayado o no,

no hay muchos saques de esquina en los que el remate llegue con el pie en este

caso Irune Dorado

pone el pie izquierdo y la pelota se va para adentro, ahora sí, imposible para

la guardameta alemana

con todos ustedes en Teledeporte y en RTV Play con Rosalía buscando el

segundo.

Ahí está Rosalía, el recorte más de Rosalía

sigue Rosalía, la parada de Krube porque esto era el gol del torneo, si

entra esto era el

gol del torneo, Rosalía recortando por un lado, después por el otro,

haciéndose a una y a otra,

Fíjate qué lujazo de Rosalía.

Se va de dos defensas y quería metérsela por debajo de las

juega Rosa

Rosalía enviando para Gurtubay, puede meter el centrochuto, arriba, el

es la futbolista del Athletic la que va a poner el

córner, ahí está el primer palo, sale de puños, Krume puede seguir viva, para

y no al remate

Directamente a las manos en Bolsoa y Jane Krume.

España que se quita el peligro de encima.

¡Se acabó!

campeonas, campeonas de Europa, campeonas de Europa, la selección

española

que sigue haciendo historia se proclama campeona de

esta generación el trofeo de campeonas de Europa lo recibe la capitana lo

recibe Irune Dorado la goleadora que lo va a levantar ahí va

Irune Dorado, alzando el cielo de Sarajevo, el título de campeonas de

Europa, sub-19

Resumen de la final del Europeo femenino sub 19: España - Alemania

Ese relevo ha permitido que España encadene cinco Europeos sub-19 consecutivos desde 2022. La última generación campeona vuelve a dejar nombres llamados a dar el salto, como Irune Dorado y Rosalía Domínguez, confirmando que la hegemonía española está lejos de agotarse.

La cantera que impulsó la era dorada

La historia de la Sub-19 masculina es todavía más amplia. Con 13 títulos, España es la selección más laureada de la competición y ha utilizado este torneo como trampolín para varias de las mejores generaciones de su historia. La más recordada sigue siendo la campeona de 2002, con Fernando Torres, Andrés Iniesta o Dani Jarque como referentes. Aquel grupo, unido al bloque que había brillado en el Mundial sub-20 de Nigeria de 1999, acabaría formando el núcleo de la selección que conquistó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

El Europeo sub-19 también ha servido como escaparate para algunas de las mayores figuras del fútbol español. Juan Mata, Gerard Piqué, César Azpilicueta, Dani Parejo, Álvaro Morata, Jesé Rodríguez, Borja Mayoral, Marco Asensio o Mikel Merino dejaron su huella en distintas ediciones, varios de ellos como máximos goleadores del torneo. La generación que acaba de conquistar el decimotercer título, con nombres como Thiago Pitarch, Mario Rivas, Xavi Espart, Quim Junyent o José Antonio Morante, aspira ahora a seguir el mismo camino y demostrar que el éxito del fútbol español sigue construyéndose desde la base.

Para todos los públicos Resumen | Final del Europeo sub 19 masculino: España - Alemania - Fútbol | Ver
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trastabillado, está esperando la ayuda de alguien.

Hay ya cuatro

futbolistas españoles, se consigue sacar el disparo, ha metido la pierna

los contragolpes ha habido un momento en el que ha podido recuperar pelotas

no ha habido una presión sobre el poseedor que en ese momento Onyeka

encuentra en su zurda una salida muy larga para este jugador, para

Stange. Ya lo hemos dicho, es un jugador que es

él. Y esa puede ser buena.

Xavis Park. Balón tan picado.

Ojo,

Hugo! ¡Ahí está!

¡Ahí la vaselina! ¡Qué ocasión!

¡Qué balón picado tan bonito por parte de Hugo!

El balón mansamente como flotando por el aire al larguero.

mérito para el número 2 mérito para Fortea porque el hecho de estar tan

cerca en esa marca es lo

que ha evitado que se atrasabillara en el contragolpe y esto se sale una

maravilla mira se ha quedado hasta el porteo mirando eh Paco si el portero

se queda mirando Helstein que está a un metro y ve que no va a llegar le da un

toque todavía más brutal a la acción

mira como va a resoplar ahora algo, como diciendo a punto me sale, bueno

O por dentro, no, por dentro.

La combinación rápida de Hugo.

Está saliendo Thiago.

Atención que llega

ya. Ojo que ahí puede enganchar el disparo.

Al poste y gol de España

minuto 43 20 hubo ya tuvo el larguero y ahora en ese balón que primero dio en

el poste y

acción brutal por dentro, combinación muy rápida, aparecen varios jugadores

que él ahí situado junto a la línea de gol, ha rematado para conseguir el

primer gol de España y el

para dar

forma a esa acción hasta que llega en la frontal.

Se mete en el área finalmente Yáñez.

Aquí lo vamos a ver, el que se

gira con ese pase Pitar es Yáñez el que llega en esa zona.

Se encuentra una pierna rival

especialmente la de Erlein, que va a hacer que esa pelota se desvíe, con tan

mala suerte para él que va a dar el palo, pero el que mejor

colocado está con buen cazagoles, como buen jugador con instinto dentro del

tocar el portero Y ha estado a punto de meterse

Saque de esquina de España y

Gol de España. Acaba de llegar el segundo

tanto para España. Ahí está Mario, el saque de esquina y

Mario el central derecho perteneciente

al Real Madrid metiendo la cabeza con apenas tres minutos de juego del

segundo tiempo consigue el segundo para

España. Alargamos la sonrisa con la que nos

fuimos al descanso porque nada más empezar la segunda mitad marca Mario

Rivas

he destacado antes que estaba haciendo un partido extraordinario ha sacado un

par de acciones defensivas de cabeza que han evitado remate de los alemanes

y se estaba coordinando muy bien con Cuenca en acciones de repliegue.

Pero ahora, quizá medio cabeza, media

hombro, ahí lo vemos, la metió creo que con el hombro, pero está haciendo un

gran partido, ahí lo vemos bien, no, ahí es cabezado

es certero, es cabezazo, fuerte abajo, lo hemos dicho Paco, España trabaja muy

Alemania, pero de momento quien está reaccionando muy bien y yendo más es

España.

Atención a ese balón que va para

Stange que ha ganado ahí la posición, llega también Reimers, Reimers atención

que va a encarar a Fortea,

Reimers, el disparo.

Y Manu ha parado. No ha entrado.

No ha entrado por los pelos

lo ha conseguido atrapar.

Mira cómo se ríe. Sonríe porque yo pensé por un momento

que se le golaba.

Yo también. Bueno, va a golpear

en el poste diagonal hacia adentro, entre la cabeza poste, la pelota va

girando y qué buen giro, me

Morante le va a atacar

por el lado izquierdo y está con la derecha, lo intenta, ha tirado y ha

tocado con los dedos Hester, ocasión

va a perder, se va a perder, ha tocado Schmetgens

el árbitro va a pitar enseguida y ahí está, enhorabuena España, campeona de

Europa

por decimotercera ocasión.

Campeón de Europa en 2026.

Generación de 2007

inscriben su nombre en la historia como campeones de Europa.

Atención, con 17..

Yáñez, atención, Kim Yúñez, arriba el trofeo, España, campeona de Europa

sub 19 generación 2007 año 2026 décimo tercer título

para la historia Enhorabuena campeones

Resumen de la final del Europeo sub 19 masculino: España - Alemania

A un paso de un triplete histórico

Ahora, la selección absoluta tiene la oportunidad de poner el broche de oro a un verano histórico. España se enfrentará este martes a Francia en las semifinales del Mundial con el objetivo de acercarse a un triplete sin precedentes tras los títulos de las selecciones sub-19 masculina y femenina. Un nuevo triunfo confirmaría que el éxito del fútbol español va mucho más allá de una generación concreta y responde a un modelo de formación que sigue convirtiendo el talento en títulos.

*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santiago S. Segura

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