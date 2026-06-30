España - Austria, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
- La Roja busca clasificarse a octavos y despejar las dudas
- Sigue en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play el encuentro desde Los Ángeles a las 21:00
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre España y Austria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa en el Estadio Los Ángeles de California. Puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas peninsulares.
España busca vencer y convencer
La selección española masculina de fútbol busca recuperar su mejor versión que demostró ante Arabia Saudí, y así despejar las dudas que volvieron tras vencer a Uruguay por la mínima pero sin convencer. Huelga decir que ya no hay margen de error, La Roja tiene la oportunidad de demostrar ante Austria que es una verdadera candidata para hacerse con la Copa del Mundo.
Por contra, si no consigue retomar el buen juego y la verticalidad a la que nos tiene acostumbrados los chicos de Luis de la Fuente, la alta presión que ejercen los austriacos podrían acabar con el sueño de lograr la segunda estrella demasiado pronto y rememorar una decepción equivalente a la sufrida en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, cuando la selección cayó en la primera ronda eliminatoria ante Rusia y Marruecos, ambos en la tanda de penaltis.
Quiera o no, el conjunto nacional tiene el cartel de favorito y así lo reflejan los datos históricos. España se mantiene invicta contra Austria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ganando sus últimos dos duelos por un margen de cuatro goles. Además, la portería española continúa sin encajar ningún gol en el actual campeonato. Pero como vamos a ver a continuación, si La Roja de verdad quiere ganar, debe regresar la profundidad de los extremos y el pase rápido en el centro del campo.
El error de subestimar a Austria
Por su parte, la selección austriaca intentará dar la campanada y dejar atrás su larga historia de fracasos en el campeonato mundial. Esta será la primera eliminatoria que juega en la Copa del Mundo de la FIFA desde 1954. A pesar de que solo ha ganado un partido en el presente torneo y que logró su clasificación en el último minuto ante Argelia, sería un error subestimar a los hombres de Ralf Rangnick, un equipo veterano, con piezas en equipos de primer nivel mundial como Marcel Sabitzer o Konrad Laimer.
Como ya mencionamos antes, el estilo de juego de Austria es muy reconocible por su presión alta y su verticalidad. Esta forma de jugar podría ser muy perjudicial para España si vuelve a mostrar un juego plano como el visto en la fase de grupos.