España - Austria, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre España y Austria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa en el Estadio Los Ángeles de California. Puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas peninsulares.

España busca vencer y convencer

La selección española masculina de fútbol busca recuperar su mejor versión que demostró ante Arabia Saudí, y así despejar las dudas que volvieron tras vencer a Uruguay por la mínima pero sin convencer. Huelga decir que ya no hay margen de error, La Roja tiene la oportunidad de demostrar ante Austria que es una verdadera candidata para hacerse con la Copa del Mundo.

Por contra, si no consigue retomar el buen juego y la verticalidad a la que nos tiene acostumbrados los chicos de Luis de la Fuente, la alta presión que ejercen los austriacos podrían acabar con el sueño de lograr la segunda estrella demasiado pronto y rememorar una decepción equivalente a la sufrida en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, cuando la selección cayó en la primera ronda eliminatoria ante Rusia y Marruecos, ambos en la tanda de penaltis.

Quiera o no, el conjunto nacional tiene el cartel de favorito y así lo reflejan los datos históricos. España se mantiene invicta contra Austria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ganando sus últimos dos duelos por un margen de cuatro goles. Además, la portería española continúa sin encajar ningún gol en el actual campeonato. Pero como vamos a ver a continuación, si La Roja de verdad quiere ganar, debe regresar la profundidad de los extremos y el pase rápido en el centro del campo.