Hugo González, novedad de España para la tercera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto

Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España para los partidos ante Dinamarca y Georgia, correspondientes a la tercera y última ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, según anunció este jueves el seleccionador nacional, Chus Mateo.

El madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, con el que dio su primeros pasos como profesional antes de dar el salto a la liga estadounidense, ya debutó con la selección española absoluta en febrero de 2025, en un partido de clasificación para el Eurobasket ante Letonia en Riga.

Desde su marcha a la NBA, no había regresado a 'La Familia', a la que ahora vuelve después de adquirir “experiencia” y afrontar un proceso de “madurez”, según afirmó Mateo en un acto celebrado en la sede central de Endesa en Madrid.

Así, la lista completa, además de González, la conforman: Francis Alonso (Río Breogán), Ferrán Bassas (Baxi Manresa), Álvaro Cárdenas y Jaime Pradilla (Valencia Basket), Pierre Oriola (Baxi Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Izan Almansa (Real Madrid), Alberto Díaz (Unicaja) y Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs).