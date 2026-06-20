El Málaga vuelve a Primera tras ocho años en el infierno y un playoff decidido a mil revoluciones

Tras el empate de la ida y quedar peor clasificado en liga que el Almería durante 42 jornadas, al Málaga CF solo le valía la victoria como visitante para volver a Primera este sábado . Un 20 de junio de 2026 que ya es historia del club malacitano por el qué y por el cómo: tras llegar con empate a cero al minuto 65 en un partido tan espeso como previsible, se desencadenó la locura.

Primero Chupe y David Larrubia, ambos canteranos, pusieron ese objetivo a tiro, pero enseguida Leo Baptistao recortó distancias y el resto del partido fue una agonía, con diez minutos de descuento y un expulsado por cada equipo: Thalys por agresión en el Almería y Aarón Ochoa por doble amarilla en los blanquiazules.

El equipo malagueño que entrena Juan Francisco Funes logra así el último billete disponible para acompañar al Racing y al Deportivo de la Coruña a la máxima categoría del fútbol español.

Un día de emociones fuertes para rematar dos años de ascenso "Han sido días muy intensos hemos felicitado a todos lo que nos han apoyado abajo. Esta tarde me mandaron una foto de Juanito, me la mandó su sobrino Álex Barrera y me dijo: 'Tranquilo, míster, vais a subir, sabéis por qué, porque hay muchos ángeles con la camiseta del Málaga ahí arriba. Los teníamos arriba y los teníamos abajo así que enhorabuena a todos porque esto es algo maravilloso" ha dicho un emocionado Funes al acabar el partido ante los micrófonos de Movistar Plus. Después de los descensos a Segunda en 2018 y a Primera Federación en 2024, algo ya empezó a cambiar en 2024, cuando se alcanzaron los 20.000 abonados tras años sin lograrlo. Pero todo explotó en una fecha de la que este domingo se cumplirán dos años: el 22 de junio de aquel año, cuando Antoñito Cordero marcó en el minuto 122 de la prórroga para delirio malaguista en el Nou Estadi de Tarragona ante el Nástic, el gol que significo el regreso a Segunda.

Todo se decidió en poco más de media hora En el primer tiempo de la vuelta de la final del playoff de ascenso, tras el 0-0 de la ida, estuvo marcado por la igualdad y el respeto mutuo. La segunda parte arrancó con un ritmo mucho más alto y en el minuto 64 todo cambió. Una mala salida de balón de Bonini fue aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que batió a Andrés Fernández y puso por delante al Málaga en el global de la eliminatoria. El gol obligó al Almería a asumir riesgos y la reacción no tardó en llegar, aunque también dejó espacios atrás. En el 70, Larrubia culminó una rápida acción visitante con un golazo: control, giro y potente y colocado disparo para ampliar la ventaja de su equipo Rubi movió el banquillo y apostó por un juego más ofensivo con las entradas de Morcillo, Luna y Thalys. El premio llegó en el minuto 75, cuando Baptistao recortó distancias tirando de sangre fría y clase tras un centro de Luna prolongado por Embarba. Los rojiblancos se volcaron hasta el final, pero ni Arribas ni Bonini encontraron el empate, en un desenlace marcado además por dos expulsiones, una por cada equipo: Thalys por agresión en un medio de una tangana y Aarón Ochoa por doble amarilla tras una falta en el centro del campo..