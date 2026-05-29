La rutina de natación acrobática con la que España quiere hacer historia al ritmo de Rosalía, de estreno en Pontevedra

La Copa del Mundo de natación artística ya está en marcha y España no ha tardado en ganar sus primeras medallas en casa. La primera jornada ha arrancado en Pontevedra con protagonismo nacional tanto en el agua como en las gradas, completamente entregadas al equipo.

Es precisamente en esta competición donde el combinado dirigido por Andrea Fuentes inaugurará cuatro rutinas. Entre ellas destaca la del nuevo equipo técnico, con la que España ha querido probar una filosofía menos agresiva con la apnea. El dúo mixto también ha presentado un nuevo ejercicio, aunque el más esperado llegará el domingo con el estreno del acrobático al ritmo de Rosalía.

Rosalía, musa de la natación artística El domingo, el gran foco estará puesto en la rutina acrobática del equipo español, prevista para las 17:30 horas. Será la primera vez que España compita con este ejercicio, concebido como el cierre de las tres disciplinas incluidas en el programa olímpico y, por tanto, el que disputará la medalla de oro en Los Ángeles 2028. La gran apuesta española pasa por unir la máxima dificultad técnica jamás intentada con una propuesta artística sin precedentes. Y ahí entra Rosalía. El equipo estrenará una rutina al ritmo de Berghain, una de las canciones más experimentales de la artista catalana. Durante tres minutos, las nadadoras deberán ejecutar siete acrobacias a la perfección para lograr una hazaña histórica. 03.23 min Andrea Fuentes sobre el Berghain de Rosalía; "Es el ejercicio de mayor dificultad en la historia de la artística" España ha construido históricamente su fortaleza desde la impresión artística, mientras que Rusia ha dominado durante años el apartado técnico. La intención del nuevo proyecto de Andrea Fuentes es precisamente reducir esa distancia elevando la dificultad del ejercicio hasta un nivel nunca visto hasta el momento. La expectación alrededor de la puesta en escena es máxima. Tanto, que las entradas para acceder al complejo Rías do Sur se agotaron prácticamente al instante.

Iris Tió, imparable La catalana fue la encargada de abrir la primera rutina de la competición para el equipo español y volvió a hacerlo a lo grande. Se llevó el oro en el solo libre femenino interpretando el mismo ejercicio con el que conquistó el Mundial de Singapur 2025: una coreografía construida sobre el Hymne à l’amour de Édith Piaf en la versión popularizada por Celine Dion. 03.10 min Transcripción completa ahí tenemos la algarabía del público porque está preparada ya Iris Tío y ese fantástico ejercicio que le valió el oro en el Mundial, el himno al amor de Edith Piaf, versionado por Céline Dion en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 54'15, una dificultad baja pero una impresión artística brutal ¡Uf! ¡Brutal! Fantástica, Iris. ¡Qué maravilla! ¡Cómo sigue creciendo! ¡Impresionante Iris con esta interpretación de Céline Dion! ¡Maravilloso! coloca claramente primera, 268 con una brutal impresión artística de 140 puntos y medio, Ejercicio de solo libre de Iris Tió en la Copa del Mundo de Natación Artística de Pontevedra La nadadora aún tiene pendiente otro de los grandes focos del fin de semana. Será este sábado a las 18:30 horas cuando presente por primera vez su nuevo solo técnico, otra de las apuestas inéditas que trae el equipo español y que, nuevamente, estará acompañado por música de Rosalía.