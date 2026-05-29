La rutina de natación acrobática con la que España quiere hacer historia al ritmo de Rosalía, de estreno en Pontevedra
- Las de Andrea Fuentes presentan este domingo el ejercicio técnico de mayor dificultad de la historia, que llevarán a los Los Ángeles 2028
- La cuarta prueba de la Copa del Mundo de natación artística 2026, este fin de semana en Teledeporte y RTVE Play
La Copa del Mundo de natación artística ya está en marcha y España no ha tardado en ganar sus primeras medallas en casa. La primera jornada ha arrancado en Pontevedra con protagonismo nacional tanto en el agua como en las gradas, completamente entregadas al equipo.
Es precisamente en esta competición donde el combinado dirigido por Andrea Fuentes inaugurará cuatro rutinas. Entre ellas destaca la del nuevo equipo técnico, con la que España ha querido probar una filosofía menos agresiva con la apnea. El dúo mixto también ha presentado un nuevo ejercicio, aunque el más esperado llegará el domingo con el estreno del acrobático al ritmo de Rosalía.
Rosalía, musa de la natación artística
El domingo, el gran foco estará puesto en la rutina acrobática del equipo español, prevista para las 17:30 horas. Será la primera vez que España compita con este ejercicio, concebido como el cierre de las tres disciplinas incluidas en el programa olímpico y, por tanto, el que disputará la medalla de oro en Los Ángeles 2028.
La gran apuesta española pasa por unir la máxima dificultad técnica jamás intentada con una propuesta artística sin precedentes. Y ahí entra Rosalía. El equipo estrenará una rutina al ritmo de Berghain, una de las canciones más experimentales de la artista catalana. Durante tres minutos, las nadadoras deberán ejecutar siete acrobacias a la perfección para lograr una hazaña histórica.
España ha construido históricamente su fortaleza desde la impresión artística, mientras que Rusia ha dominado durante años el apartado técnico. La intención del nuevo proyecto de Andrea Fuentes es precisamente reducir esa distancia elevando la dificultad del ejercicio hasta un nivel nunca visto hasta el momento.
La expectación alrededor de la puesta en escena es máxima. Tanto, que las entradas para acceder al complejo Rías do Sur se agotaron prácticamente al instante.
Iris Tió, imparable
La catalana fue la encargada de abrir la primera rutina de la competición para el equipo español y volvió a hacerlo a lo grande. Se llevó el oro en el solo libre femenino interpretando el mismo ejercicio con el que conquistó el Mundial de Singapur 2025: una coreografía construida sobre el Hymne à l’amour de Édith Piaf en la versión popularizada por Celine Dion.
ahí tenemos la algarabía del público porque está preparada ya Iris
Tío y ese fantástico ejercicio que le valió el oro en el
Mundial, el himno al amor de Edith Piaf, versionado por Céline Dion
en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París
54'15, una dificultad baja pero una impresión artística brutal
¡Uf! ¡Brutal!
Fantástica, Iris. ¡Qué maravilla!
¡Cómo sigue creciendo!
¡Impresionante Iris con esta interpretación
de Céline Dion! ¡Maravilloso!
coloca claramente primera, 268 con una brutal impresión
artística de 140 puntos y medio,
La nadadora aún tiene pendiente otro de los grandes focos del fin de semana. Será este sábado a las 18:30 horas cuando presente por primera vez su nuevo solo técnico, otra de las apuestas inéditas que trae el equipo español y que, nuevamente, estará acompañado por música de Rosalía.
Más medallas para España
La mañana también dejó una plata para el dúo mixto técnico. La ausencia de Dennis González, que continúa recuperándose de una intervención, obligó a reconstruir el dúo habitual con Carla Lorenzo y Eneko Sánchez, una pareja júnior que respondió con suficiente calidad en el agua consiguiendo el segundo puesto por detrás de Gran Bretaña. Sánchez regaló además otra plata nacional, abriendo el solo técnico masculino con la inconfundible melodía de Caruso.
Durante la tarde, toda la atención se trasladó al equipo técnico, que estrenaba un ejercicio tan arriesgado como innovador que le valió la medalla de oro. La intención de la seleccionadora, Andrea Fuentes, era comprobar si es posible seguir compitiendo al máximo nivel mientras se reduce la exigencia en apnea y se priorizan otros aspectos, como la ejecución y la impresión artística.
Con tres dieces y 15 puntos de ventaja sobre la plata de México, España se ha llevado la primera victoria en esta disciplina antes del Campeonato Europeo de París, donde este verano se medirá a Rusia, su rival más directo de cara al Mundial de Budapest y a los Juegos Olímpicos.