La Real Sociedad toca el cielo en Sevilla en la noche que encumbró a la cantera de Zubieta

Decía Mikel Oyarzabal en la sala de prensa del Estadio de la Cartuja ante de la final de Copa que era algo increíble poder jugar una final con compañeros con los que llevas compartiendo vestuario desde los 14 o 15 años, algo con lo que Unai Marrero, héroe en la tanda de penaltis, y Pablo Marín, autor de la pena máxima que dio el cuarto título copero a la Real Sociedad, han podido vivir de primera mano.

00.46 min Mikel Oyarzabal: "Poder jugar una final con compañeros con los que llevas desde los 14 años es algo único"

Tanto el portero como el centrocampista fueron decisivos en La Cartuja en la noche del 18 de abril en La Cartuja se cuajaron como profesionales desde la cantera de la Real Sociedad, quemando etapas desde la Real Sociedad "C", a la Real Sociedad "B" hasta vestir la camiseta del primer equipo en un 2026 que, a buen seguro va a marcar sus carreras.

El mismo recorrido que los dos héroes realistas de la final de 2026, lo hicieron antes Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea, los otros canteranos del equipo campeón que no perdieron la oportunidad de destacar tras lograr el título la satisfacción de hacerlo junto a tu amigo, tal como recordó el autor del gol más tempranero de la historia de las finales de la Copa del Rey tras felicitarse por la actuación de Marrero, al que conoce desde los diez años.

00.26 min Barrenetxea: "Conozco a Marrero desde los diez años, me alegro mucho por él"

Recogepelotas en la final de 2021 cuando el equipo donostiarra logró su tercer título en la final ante el Athletic, Pablo Marín se mantuvo "tranquilo y sereno" en el lanzamiento decisivo de la tanda de penaltis ante el Atlético que desató la locura entre la afición txuri-urdin, algo que no pudo celebrar hace cinco años por la pandemia.