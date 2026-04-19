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La Real Sociedad toca el cielo en Sevilla en la noche que encumbró a la cantera de Zubieta

La Real Sociedad toca el cielo en Sevilla en la gran noche de Zubieta
Unai Marrero y Pablo Marín, en la final de la Copa del Rey 2026 RTVE.es / Agencias
José Luis Moneo
José Luis Moneo

Decía Mikel Oyarzabal en la sala de prensa del Estadio de la Cartuja ante de la final de Copa que era algo increíble poder jugar una final con compañeros con los que llevas compartiendo vestuario desde los 14 o 15 años, algo con lo que Unai Marrero, héroe en la tanda de penaltis, y Pablo Marín, autor de la pena máxima que dio el cuarto título copero a la Real Sociedad, han podido vivir de primera mano.

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Mikel Oyarzabal: "Poder jugar una final con compañeros con los que llevas desde los 14 años es algo único"

Tanto el portero como el centrocampista fueron decisivos en La Cartuja en la noche del 18 de abril en La Cartuja se cuajaron como profesionales desde la cantera de la Real Sociedad, quemando etapas desde la Real Sociedad "C", a la Real Sociedad "B" hasta vestir la camiseta del primer equipo en un 2026 que, a buen seguro va a marcar sus carreras.

El mismo recorrido que los dos héroes realistas de la final de 2026, lo hicieron antes Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea, los otros canteranos del equipo campeón que no perdieron la oportunidad de destacar tras lograr el título la satisfacción de hacerlo junto a tu amigo, tal como recordó el autor del gol más tempranero de la historia de las finales de la Copa del Rey tras felicitarse por la actuación de Marrero, al que conoce desde los diez años.

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Recogepelotas en la final de 2021 cuando el equipo donostiarra logró su tercer título en la final ante el Athletic, Pablo Marín se mantuvo "tranquilo y sereno" en el lanzamiento decisivo de la tanda de penaltis ante el Atlético que desató la locura entre la afición txuri-urdin, algo que no pudo celebrar hace cinco años por la pandemia.

De la Real de toda la vida

Siguiendo los consejos del gran capitán, Mikel Oyarzabal, que animaba en la previa a hacer lo que llevan haciendo desde los cinco años que es "jugar al fútbol y no pensar", el riojano confesó haber dejado "la mente en blanco" para mantener la "tranquilidad" necesaria para rematar la faena que antes había aliñado su compañero Unai Marrero tras detener los lanzamientos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

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"Para mí, ya lo he dicho muchas veces, la Real es mi vida, llevo aquí desde que era un niño y esto es lo más grande que podía soñar: ganar un título con el equipo de mi vida. Y se ha conseguido, es increíble", aseveró Pablo Marín.

También mandó un mensaje a la afición blanquiazul: "Que no paren de animarnos así siempre, que es increíble, nos han llevado en volandas, y que 'Aupa Real'", indicó.

Tras las evidentes similitudes entre la final de 1987 y la de 2026, ambas con desenlace final en la tanda de penaltis, Unai Marrero, no quiso compararse con Luis Miguel Arconada, el héroe de hace 39 años, a quien definió como "una leyenda" del conjunto 'txuri-urdin', definiéndose a sí mismo como "un chaval" que tiene "que trabajar y crecer", a pesar de ser clave en el cuarto título copero de su equipo.

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"No sé ni cómo lo he celebrado, la verdad. Estaba en mi salsa y... pues eso, feliz. Diría que igual es el día más feliz de mi vida, no sé. O sea, lo he soñado desde siempre. Soy de la Real desde pequeño, igual todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Lo tengo que asimilar ahora. Es el día más feliz de mi vida, sin ninguna duda", subrayó.

Una vez más, Zubieta ha vuelto a dar un título a la Real Sociedad.

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