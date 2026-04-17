Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial

El brasileño Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo, informó la familia.

Schmidt fue internado en un hospital después de sentir un malestar repentino en su casa, según confirmó su asesoría de prensa. Aunque no fueron divulgadas las causas del fallecimiento, el deportista batallaba desde hacía 15 años con un tumor cerebral.

La Confederación Brasileña de Baloncesto lo tachó de "símbolo eterno" en un mensaje y expresó su gratitud por todo lo que representó "dentro y fuera del campo".