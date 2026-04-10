Real Madrid - Girona, en directo hoy el partido de la jornada 31 de la Liga

En directo, Real Madrid - Girona | LaLiga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Girona FC, que se disputa este viernes en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas peninsulares. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Todo o nada para el Madrid. Quedan ocho jornadas para el final de liga y los blancos no pueden permitirse un solo tropiezo más si quieren aspirar a remontar los siete puntos de desventaja respecto al FC Barcelona en la tarea casi imposible de arrebatarles la primera plaza. El campeonato está casi decidido después de la derrota de los de Álvaro Arbeloa en su anterior visita al Mallorca. Una segunda derrota consecutiva, esta última en Champions ante el Bayern Múnich, han dejado los ánimos del madridismo bastante decaídos y el Bernabéu puede juzgar muy severamente a sus jugadores antes del inicio de este partido de liga. Aún queda la vuelta en el Allianz Arena, pero sin no son capaces de remontar el 1-2 cosechado en casa se les escaparía la que quizá es la única oportunidad de lograr un título.

El balance, dada la escasa experiencia del Girona en Primera División, es netamente favorable a los blancos con seis victorias en once encuentros, dos empates y tres derrotas. En el Bernabéu sólo han cedido una derrota, en la temporada 2018-2019, y un empate en la temporada 2022-2023. Sin embargo, hay ciertos paralelismos con la situación de 2019 en la campaña actual, con un relevo interino en el banquillo y un Madrid desahuciado tanto en liga como en Champions. La buena noticia para Arbeloa es que recupera al uruguayo Fede Valverde cumplida su sanción, mientras que maneja las bajas ya sabidas de Rodrygo, Courtois y Mendy, quien ya entrenó con el grupo, pero apunta más a la Champions en Múnich.

Por su parte, el Girona de Míchel Sánchez llega en una situación ventajosa para la permanencia, a ocho puntos del descenso, con una racha de dos victorias y un empate en cinco partidos. Con las bajas de larga duración del portero Juan Carlos y el veterano Cristian Portugués 'Portu', el técnico madrileño mira con esperanzas la recuperación del meta alemán Ter Stegen, aunque no se le espera aún en el Bernabéu.