La Champions League, el mejor escenario para decantar los duelos entre FC Barcelona y Atlético de Madrid

Viejos conocidos se dan cita en los cuartos de final de la Champions League: FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras por quinta y sexta vez esta temporada en una eliminatoria que pondrá nota al curso de ambos equipos con una plaza para las semifinales en juego.

Este duelo en la máxima competición continental servirá para definir quién se alza como vencedor en este particular duelo después de que los azulgranas encarrilaran la Liga con su victoria el pasado sábado en el Metropolitano y los rojiblancos sellaran su pase a la final de Copa de Rey en el Camp Nou.

Los números se decantan por ahora del lado azulgrana, pero con matices. El Barça se ha impuesto en 3 de los 4 choques disputados esta temporada. En esas victorias ha logrado 8 goles y tan solo ha encajado 2. Pero no les resultó nada sencillo. La letra pequeña de estos encuentros indica que en los dos choques ligueros se adelantaron los rojiblancos, mientras que en Copa su abultado triunfo por 3-0 se produjo en un partido que venía condicionado por la abultada victoria rojiblanca en la ida y resultó insuficiente.

De hecho, aunque el Atlético de Madrid tan solo haya conseguido vencer en uno de sus cuatro choques con el Barça, lo cierto es que le han infringido a los de Hansi Flick la peor derrota de la temporada. El 4-0 en el Metropolitano, con todos los goles logrados en una primera parte para olvidar de los culés, apartó a los azulgranas de la posibilidad de lograr un póker de títulos esta temporada.

Más descanso para los rojiblancos “Era un buen momento para que Lookman, Julián Alvarez y los que no puse descansaran”, expresó Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, al término del partido del sábado contra el Barcelona, en el que dio descanso a buena parte del once titular que alineará en Champions, como el central eslovaco Hancko así como otros pilares de este Atlético como Marcos Llorente, que estaba sancionado, o el lesionado Oblak. El capitán del Atlético, Koke, sí fue de inicio ante el Barça pero disputó sólo los primeros 45 minutos, cambiado al descanso con 1-1 en el marcador y con su equipo en inferioridad numérica. Llorente apunta a ser su compañero en el medio centro, con Giuliano Simeone por la derecha. El extremo argentino participó una hora este sábado y jugará de inicio el miércoles. Lo mismo ocurrió con Antoine Griezmann, sin compromisos ni desgaste por la selección en el último parón y con una hora de partido ante el Barcelona. Asimismo, Matteo Ruggeri, el habitual lateral izquierdo titular, no jugó de inicio tampoco, aunque sí salió durante toda la segunda parte. El italiano es la opción más probable para esa demarcación por la complejidad que tiene enfrentarse a Lamine Yamal, que ya el sábado desbordó a Nico González, expulsado al borde del descanso. Por parte del Barça, se espera un once muy similar que el que ganó en el Metropolitano. Con Raphinha como baja confirmada, y Marc Bernal como seria duda después de ser sustituido por problemas físicos en el choque liguero, todo apunta a que Jules Koundé ocupará el lateral derecho de Araujo, que Eric García acompañará a Pedri en el centro del campo y Robert Lewandowski formará en ataque junto a Marcus Rashford y Lamine Yamal. El crack azulgrana disputó los 90 minutos en el choque liguero al igual que otros referentes del Barça como Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Dani Olmo o el propio Pedri.