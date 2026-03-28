Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Berga - Queralt
- Sigue en abierto y gratis la jornada en la ronda catalana en Teledeporte y RTVE Play desde las 15:15 horas
Sigue la etapa 6 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana continúa con una etapa entre Berga y el Santuario de Queralt, de 158,2 kilómetros, otra etapa de alta montaña que repite respecto al año anterior y prevé tener el mismo éxito. Te la contamos a partir de las 15:15 horas.
El danés Jonas Vingegaard, que llegó como máximo favorito, estrena su liderato en la penúltima etapa, que promete más espectáculo de montaña con una nueva llegada en alto. El ganador de la París-Niza se impuso en la quinta etapa con final en el Coll de la Pal, demostrando el porqué de su condición previa. Si no hay recortes en el recorrido, como ocurrió el año pasado, la subida al Santuario de Queralt promete ser un espectáculo como en la etapa de 2024, donde Tadej Pogacar también dio una exhibición.
Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido
Después de la dura etapa 5, la organización ha querido incluir esta sexta como 'juez' de la carrera, un recorrido circular con salida en Berga y llegada al Santuario de Queralt en el mismo término municipal. Su perfil de alta montaña un día antes de la llegada a Barcelona hace que se presente como determinante para la clasificación general.
Esta etapa destaca por incluir uno de los puertos más temidos de Cataluña, el Coll de Pradell, de categoría especial y a 1.720 metros de altitud. Es extremadamente duro en sus aproximadamente 10 km de ascensión con rampas entre el 15% y 20% en la zona final, llamada "del ferrocarril". Antes, en el km 60, se sube el Coll de la Batallola, de tercera categoría, y después del Pradell vienen dos puertos de primera, la Collada de Sant Isidre el último de ellos la subida al Santuario de Queralt, donde el desgaste puede pasar factura. Atentos también a los descensos en el Berguedà, que pueden ser ratoneros y estrechos.
Cuándo y dónde ver la etapa 6
Todas las etapas de la Volta a Catalunya 2026 podrán verse en directo desde el lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2026 en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play. Este sábado, la sexta a partir de las 14:15 horas con los comentarios de Carlos de Andrés y Perico Delgado. Además, podrás seguir la información de última hora en RNE, el especial en RTVE.es y en sus redes sociales.