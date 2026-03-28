Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Berga - Queralt

Sigue la etapa 6 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana continúa con una etapa entre Berga y el Santuario de Queralt, de 158,2 kilómetros, otra etapa de alta montaña que repite respecto al año anterior y prevé tener el mismo éxito. Te la contamos a partir de las 15:15 horas.

El danés Jonas Vingegaard, que llegó como máximo favorito, estrena su liderato en la penúltima etapa, que promete más espectáculo de montaña con una nueva llegada en alto. El ganador de la París-Niza se impuso en la quinta etapa con final en el Coll de la Pal, demostrando el porqué de su condición previa. Si no hay recortes en el recorrido, como ocurrió el año pasado, la subida al Santuario de Queralt promete ser un espectáculo como en la etapa de 2024, donde Tadej Pogacar también dio una exhibición.

Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido Después de la dura etapa 5, la organización ha querido incluir esta sexta como 'juez' de la carrera, un recorrido circular con salida en Berga y llegada al Santuario de Queralt en el mismo término municipal. Su perfil de alta montaña un día antes de la llegada a Barcelona hace que se presente como determinante para la clasificación general. Esta etapa destaca por incluir uno de los puertos más temidos de Cataluña, el Coll de Pradell, de categoría especial y a 1.720 metros de altitud. Es extremadamente duro en sus aproximadamente 10 km de ascensión con rampas entre el 15% y 20% en la zona final, llamada "del ferrocarril". Antes, en el km 60, se sube el Coll de la Batallola, de tercera categoría, y después del Pradell vienen dos puertos de primera, la Collada de Sant Isidre el último de ellos la subida al Santuario de Queralt, donde el desgaste puede pasar factura. Atentos también a los descensos en el Berguedà, que pueden ser ratoneros y estrechos.