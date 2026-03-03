Quique Sánchez Flores releva a Coudet como técnico del Alavés
- El técnico español se sentará en el banquillo 'babazorro' hasta 2028
- Coudet llegó a un acuerdo para devincularse con el Alavés y firmará con el River Plate
Quique Sánchez Flores relevará al argentino Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028 y dirigirá su primer partido este domingo ante el Valencia, tras el anuncio de la salida de Coudet.
El club destacó en una nota de prensa que el nuevo técnico cuenta con “una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas”. Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y a nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League. Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid.
“Su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría”, consideró el club vitoriano. Sánchez Flores se incorporará de inmediato al Deportivo Alavés.
Coudet pone rumbo a River Plate
El equipo vitoriano ha hecho oficial el fichaje de Quique inmediatamente después de confirmar la salida de Eduardo Coudet, que firmará por el River Plate de su país. El club vasco y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su llegada a Vitoria.
Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.
El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.