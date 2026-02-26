Martín Demichelis, nuevo entrenador del Mallorca

El RCD Mallorca ha comunicado en la tarde de este jueves que Martín Demichelis es el nuevo entrenador del primer equipo. El argentino firma con el conjunto bermellón hasta final de temporada, aunque el club ha anunciado que existe la opción de ampliar su relación contractual por una campaña más.

Demichelis llega para sustituir a Jagoba Arrasate, destituido tras los últimos resultados del equipo, que le sitúan actualmente en puestos de descenso. El cuadro balear es antepenúltimo con 24 puntos tras caer ante el RC Celta en la última jornada de la Liga.

El técnico llegará a la isla en las próximas horas para presenciar el encuentro frente a la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento.

Demichelis presume de un amplio currículum como futbolista profesional, y conoce la liga española tras su paso por el Málaga, el Espanyol y el Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar en el club colchonero al ser traspasado al Manchester City.

En los banquillos, el cordobés ha dirigido al filial del Bayern de Munich en Alemania, a River Plate en Argentina, donde cogió una reputación interesante, y a Monterrey en México, donde terminó destituido antes de cumplir un año como entrenador.

Ahora, Demichelis llega a Mallorca en lo que será su estreno en los banquillos europeos con la misión de salvar la categoría. El nuevo entrenador tendrá 13 partidos para conseguir el objetivo.