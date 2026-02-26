Barcelona, Atlético y Real Madrid esperan que la suerte configure sus aspiraciones al trono de la Champions

Atlético de Madrid y Real Madrid han superado sus respectivas pruebas de los 'playoff' de Champions y se unen al Barcelona. Los tres equipos serán los representantes españoles que estén en el bombo del sorteo de los octavos de final que se celebra este viernes en la Casa del Fútbol de la UEFA, con sede en Nyon.

Además de los dos clubes madrileños, también sellaron sus pases a la siguiente ronda de la máxima competición europea el PSG, vigente campeón, el Atalanta, el Galatasaray, el Bodo-Glimt, el Newcastle y el Bayer Leverkusen.

Además del Barcelona, que es cabeza de serie tras acabar en la quinta plaza de la fase regular, los otros siete que sellaron el 'top' ocho y que tendrán el factor campo a favor son, por orden de clasificación, Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

El cuadro con los posibles cruces. es.uefa.com

Los ocho cabezas de serie, que son los primeros ocho clasificados de la fase regular, se medirán a los otros ocho clasificados de la fase de los dieciseisavos de final, pero no será un sorteo puro, ya que queda dirigido y son ellos los que pueden ir por un lado del cuadro, el azul, o por el otro, el plateado.

El Real Madrid, PSG, Galatasaray, y Atalanta irán por el lado plateado del cuadro; Atlético de Madrid, Newcastle, Bodo-Glimt y Leverkusen por la ruta azul.

La ida de los octavos de final se jugará el 10 y 11 de marzo y la vuelta el 17 y 18 del mismo mes. Atlético y Madrid jugarán la vuelta fuera y el Barcelona en casa, por ser cabeza de serie.

Las opciones del Barça según la vía azul o la plateada Los azulgrana, el único equipo español clasificado en el 'top 8', tendrá que sortear unos octavos complicados, ya sea ante el Newcastle o ante el vigente campeón, el PSG. Dos huesos duros de roer que pondrán a prueba su candidatura a una Champions que se va a vender muy cara. En el caso de quedar emparejado con el conjunto de la Premier, el Barça podría medirse al Atlético de Madrid en cuartos de final e, incluso, encontrarse con el Real Madrid en una hipotética final que sería inédita. Este lado de la suerte se podría dar si los culés caen en la ruta azul. En cambio, si el azar desea que vayan por la ruta plateada, la cosa será bien distinta y, a priori, más complicada. La otra combinación posible es que se cruce en octavos con el PSG, que llega desde la repesca, como la temporada pasada cuando se proclamaron campeones, y tras pasar muchos apuros ante el Mónaco. Si los de Hansi Flick logran superar esta fase, en cuartos de final podría encontrarse con el ganador de la eliminatoria entre Galatasaray y Liverpool o Tottenham. Además, si el camino sigue siendo positivo para el Barcelona, en semis podría darse un Clásico español trasladado a Europa al enfrentarse al Real Madrid. Y de llegar a la gran final, por ese lado del cuadro no se vería las caras con el Atlético hasta el día 'D'.

Las opciones del Atlético, encuadrado en la ruta azul Asimismo, el Atlético de Madrid ya sabe por qué ruta le toca ir, la azul, por lo que, pase lo que pase, no se enfrentaría al Real Madrid, bajo ningún concepto, hasta la final de Budapest del próximo 30 de mayo. Pero antes de ir tan lejos, los rojiblancos tendrán que superar una prueba de fuego que determinará el nivel del equipo para aspirar a una competición que se les resiste históricamente. Los de Simeone tienen dos opciones en octavos y las dos vienen de la mejor liga de Europa, la Premier League. Liverpool o Tottenham, es decir, susto o muerte. Sea cual sea de los dos, la exigencia para estar en cuartos será máxima. De lograr el pase, el club 'colchonero' se mediría al ganador del enfrentamiento entre el Newcastle y Chelsea o Barcelona, por lo que, en el mejor de los casos, los equipos españoles se podrían medir en los cuartos de final de la competición. En el peor, tendría que seguir superando obstáculos de Premier para llegar a las semis. En el penúltimo escalón antes de la gran final, el Atlético podría cruzarse, de nuevo, con dos equipos ingleses, Arsenal o Manchester City. También podrían llegar a semis la revelación del torneo y 'matagigantes', el Bodo-Glimt, el Sporting de Lisboa, el Leverkusen o el Bayern de Múnich. Decida lo que decida la diosa azar, el Atlético de Madrid tendría más que merecido estar en la final si es capaz de superar a tanto 'coco'. Y en esa última lucha podría estar el Real Madrid, en la que sería la tercera final entre ambos y donde los rojiblancos querrían saldarse su deuda histórica con Europa y el eterno rival.