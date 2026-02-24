El cuento de hadas del Bodo/Glimt, la historia de un milagro que se ha cobrado otra gran víctima en la Champions

Corría el mes de agosto cuando el Bodo/Glimt hacía historia y se clasificaba para la Champions League por primera vez. Lo hacía tras triturar al Sturm Graz en la fase previa de la competición, mostrando un fútbol vertical y haciendo de su estadio, situado en el Círculo Polar Ártico, un fortín.

La mera clasificación para la fase final de la máxima competición continental ya podía encuadrarse en la categoría de hazaña. El cuadro noruego ya había avisado de su potencial en la Europa League en los años previos, alcanzando las semifinales de la pasada edición, pero la Champions parecía otro nivel, un paso quizás demasiado grande para un club tan humilde.

Lo que ha pasado en los siguientes seis meses ha desmentido esta teoría y ha dejado a toda Europa con la boca abierta. Un semestre que se culminó este martes con la clasificación del Bodo/Glimt para octavos de final tras dejar en la cuneta, nada más y nada menos, que al Inter de Milán, subcampeón de Europa la pasada edición. Una gesta de proporciones incalculables que puede que aún no haya escrito su último capítulo.

El Inter, la última víctima 'top' del Bodo El Bodo/Glimt ya había mostrado sus credenciales durante la fase de grupos, ganándose el apodo de 'matagigantes' del fútbol europeo. El cuadro noruego logró puntuar ante el Tottenham, vigente campeón de la Europa League, en la segunda jornada. Sin embargo, tres derrotas consecutivas le dejaron con pocas opciones de meterse en el playoff. El equipo de Kjetil Knutsen tenía que visitar al Borussia Dortmund, recibir al City y viajar a Madrid para cerrar la fase de liga de la Champions ante el Atlético. Parecía imposible, pero el equipo del Círculo Polar Ártico empató en el Signal Iduna Park (2-2), sorprendió al cuadro 'citizen' en casa (3-1) y asaltó el Metropolitano (1-2) para obtener el billete para el playoff de manera milagrosa tras acabar en la 23ª posición. El Bodo/Glimt sorprende al Atlético y los dos jugarán la repesca RTVE.es El sorteo deparó un enfrentamiento a doble partido con el Inter en el playoff. La empresa parecía imposible, otra vez. Pero el cuadro noruego dio un nuevo golpe sobre la mesa eliminando al subcampeón de Europa. Ganó 3-1 en el Aspmyra Stadion para dejar al conjunto italiano contra las cuerdas. Este martes ha completado la gesta venciendo en el Giuseppe Meazza (1-2) y convirtiéndose en el primer equipo noruego en meterse en octavos de final.

El Bodo contra los elementos Hay varios datos que son necesarios para contextualizar la hazaña que está realizando este equipo. En primer lugar, hay que destacar que tiene su casa en Bodo, una pequeña ciudad ubicada al norte del Círculo Polar Ártico donde viven 53.000 personas. El equipo juega en el Aspmyra Stadion, con una capacidad que sobrepasa ligeramente las 8.000 localidades y que cuenta con césped artificial. Las gélidas temperaturas y la intensidad de la afición han hecho de este estadio un lugar único, diferente, un auténtico fortín para el Bodo que muchos en Europa quieren evitar visitar. Según Transfermarkt, su plantilla tiene un valor total de 57 millones de euros, una cifra irrisoria si la comparamos con la de los grandes del continente a los que ha conseguido superar. Además, el equipo tiene un claro sello noruego: 19 jugadores son locales. Para darle más epicidad a la historia, la liga noruega terminó en noviembre. Es decir, el Bodo solo ha disputado partidos de Champions durante los últimos tres meses.