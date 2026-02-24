El cuento de hadas del Bodo/Glimt, la historia de un milagro que se ha cobrado otra gran víctima en la Champions
- El conjunto del Círculo Polar Ártico ha conseguido apear al Inter, subcampeón de Europa
- El cuadro noruego se ha metido en octavos de final en su primera participación
Corría el mes de agosto cuando el Bodo/Glimt hacía historia y se clasificaba para la Champions League por primera vez. Lo hacía tras triturar al Sturm Graz en la fase previa de la competición, mostrando un fútbol vertical y haciendo de su estadio, situado en el Círculo Polar Ártico, un fortín.
La mera clasificación para la fase final de la máxima competición continental ya podía encuadrarse en la categoría de hazaña. El cuadro noruego ya había avisado de su potencial en la Europa League en los años previos, alcanzando las semifinales de la pasada edición, pero la Champions parecía otro nivel, un paso quizás demasiado grande para un club tan humilde.
Lo que ha pasado en los siguientes seis meses ha desmentido esta teoría y ha dejado a toda Europa con la boca abierta. Un semestre que se culminó este martes con la clasificación del Bodo/Glimt para octavos de final tras dejar en la cuneta, nada más y nada menos, que al Inter de Milán, subcampeón de Europa la pasada edición. Una gesta de proporciones incalculables que puede que aún no haya escrito su último capítulo.
El Inter, la última víctima 'top' del Bodo
El Bodo/Glimt ya había mostrado sus credenciales durante la fase de grupos, ganándose el apodo de 'matagigantes' del fútbol europeo. El cuadro noruego logró puntuar ante el Tottenham, vigente campeón de la Europa League, en la segunda jornada. Sin embargo, tres derrotas consecutivas le dejaron con pocas opciones de meterse en el playoff.
El equipo de Kjetil Knutsen tenía que visitar al Borussia Dortmund, recibir al City y viajar a Madrid para cerrar la fase de liga de la Champions ante el Atlético. Parecía imposible, pero el equipo del Círculo Polar Ártico empató en el Signal Iduna Park (2-2), sorprendió al cuadro 'citizen' en casa (3-1) y asaltó el Metropolitano (1-2) para obtener el billete para el playoff de manera milagrosa tras acabar en la 23ª posición.
El sorteo deparó un enfrentamiento a doble partido con el Inter en el playoff. La empresa parecía imposible, otra vez. Pero el cuadro noruego dio un nuevo golpe sobre la mesa eliminando al subcampeón de Europa. Ganó 3-1 en el Aspmyra Stadion para dejar al conjunto italiano contra las cuerdas.
Este martes ha completado la gesta venciendo en el Giuseppe Meazza (1-2) y convirtiéndose en el primer equipo noruego en meterse en octavos de final.
El Bodo contra los elementos
Hay varios datos que son necesarios para contextualizar la hazaña que está realizando este equipo. En primer lugar, hay que destacar que tiene su casa en Bodo, una pequeña ciudad ubicada al norte del Círculo Polar Ártico donde viven 53.000 personas.
El equipo juega en el Aspmyra Stadion, con una capacidad que sobrepasa ligeramente las 8.000 localidades y que cuenta con césped artificial. Las gélidas temperaturas y la intensidad de la afición han hecho de este estadio un lugar único, diferente, un auténtico fortín para el Bodo que muchos en Europa quieren evitar visitar.
Según Transfermarkt, su plantilla tiene un valor total de 57 millones de euros, una cifra irrisoria si la comparamos con la de los grandes del continente a los que ha conseguido superar. Además, el equipo tiene un claro sello noruego: 19 jugadores son locales.
Para darle más epicidad a la historia, la liga noruega terminó en noviembre. Es decir, el Bodo solo ha disputado partidos de Champions durante los últimos tres meses.
Hauge, la estrella que cerró el círculo en San Siro
Su gran estrella es Jans Petter Hauge, uno de los goleadores de la mágica noche en San Siro. El '10' volvió a la que fue su casa con el equipo de su vida. Marcó, se exhibió y cerró el círculo.
Y es que Hauge abandonó el Bodo, el equipo de su vida, con 21 años rumbo a Milán. El equipo 'rossonero' de la ciudad lo fichó cuando era una de las promesas del panorama europeo.
Jens no cuajó en el Milan y pasó por el Eintracht de Frankfurt y el KAA Gent antes de regresar a casa, donde está viviendo un cuento de hadas. Ha marcado seis goles en esta Champions, la mayoría ante rivales de enjundia (dos ante el Tottenham, uno ante el Borussia Dortmund, uno ante el Manchester City y dos ante el Inter).
A la estrella noruega le acompañan jugadores de calidad como los centrocampistas Patrick Berg y Hakon Evjen, autor de un golazo en la vuelta del playoff ante el Inter. Además, el equipo también cuenta con el delantero danés Kasper Hogh, que ha sorprendido gratamente en esta Champions con cuatro dianas.
Todos ellos están dirigidos por Kjetil Knutsen, una de las revelaciones de los banquillos en Europa. Su Bodo es un equipo claramente de autor. El noruego lleva en el cargo desde 2018 y es uno de los nombres propios del crecimiento del club.
En octavos ya esperan el Manchester City, que ya sabe cómo se las gastan los noruegos, o el Sporting de Portugal. Que pase el siguiente, que el Bodo quiere seguir sumando epopeyas a su historia.