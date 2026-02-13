Álvaro Arbeloa: "El máximo interesado en tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha hablado este viernes en rueda de prensa previa al partido de liga contra la Real Sociedad sobre la situación del capitán, Dani Carvajal, con el que parece no contar demasiado aún. El salmantino asegura que habla con el defensa "y con todos los jugadores. Tengo un sofá gris muy cómodo donde nos sentamos. El primer interesado en ver a Carvajal a su mejor nivel soy yo. No entendería que un jugador que no tiene minutos esté contento con su situación".

El capitán madridista sólo ha jugado 29 minutos en el mes que lleva Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco y ha sido noticia esta semana por una aparente discusión con Antonio Pintus, el preparador físico, en un entrenamiento.

"Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente, aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos", ha dicho Arbeloa a modo anecdótico para añadir después: "Carvajal está cada vez mejor, ha sumado otra gran semana de entrenamientos, y el máximo interesado en tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel".

Y ha continuado el técnico con la anécdota del sofá: "Les animo a trabajar cada día más fuerte los entrenamientos; cuando uno no está contento, viene a sofá gris. No hay otra respuesta posible, desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponiendo el interés del equipo al individual".

En ese sentido, sobre la unidad, Arbeloa ha sido preguntado por la cena de conjura de la plantilla: "Me encanta verles unidos. Una de las cosas en las que más les he insistido es en lo importante de estar juntos. Verles cenar juntos es algo que me hace muy feliz. Echo de menos las cenas que tenía yo en mi época, y Cristiano (Ronaldo) también venía mucho".

En lo deportivo, el entrenador del Madrid ha confirmado la recuperación de Kylian Mbappé, que había entrenado al margen los dos días anteriores: "Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana".