Choque de inercias en el primer asalto del derbi vasco de semifinales de Copa del Rey

Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles el tercer derbi vasco de la temporada, el primero de los dos que decidirán al finalista de la Copa del Rey, en un partido de ida de semifinales que se disputa en el Estadio de San Mamés, con los rojiblancos asomando la cabeza de una pésima racha liguera, y los blanquiazules, a lomos de una inercia abrumadora tras sumar 14 de 18 puntos posibles en la Liga.

La victoria en Mestalla ante el Valencia en el descuento de los cuartos de final dio alas a un Athletic que se aferra a su competición fetiche, aún más después de su victoria liguera ante el Levante, que rompe una racha de seis partidos sin ganar, mientras la Real llega al choque tras sumar 14 de los últimos 18 puntos posibles bajo la batuta de un Pellegrino Matarazzo que ha conseguido reconducir al equipo.

El sorteo deparó un nuevo derbi vasco que llega diez días después del encuentro de la jornada 22 de Liga, donde ambos equipos firmaron tablas (1-1) con un duelo de golazos y una mejor versión de los donostiarras que ya había ganado el primer derbi liguero disputado en el Reale Arena el pasado mes de noviembre (3-2).