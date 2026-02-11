Choque de inercias en el primer asalto del derbi vasco de semifinales de Copa del Rey
- Los rojiblancos quieren dejar definitivamente atrás una racha pésima en Liga ante una Real Sociedad que llega disparada
- En directo: Athletic Club - Real Sociedad, ida de semifinales de Copa del Rey este miércoles a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles el tercer derbi vasco de la temporada, el primero de los dos que decidirán al finalista de la Copa del Rey, en un partido de ida de semifinales que se disputa en el Estadio de San Mamés, con los rojiblancos asomando la cabeza de una pésima racha liguera, y los blanquiazules, a lomos de una inercia abrumadora tras sumar 14 de 18 puntos posibles en la Liga.
La victoria en Mestalla ante el Valencia en el descuento de los cuartos de final dio alas a un Athletic que se aferra a su competición fetiche, aún más después de su victoria liguera ante el Levante, que rompe una racha de seis partidos sin ganar, mientras la Real llega al choque tras sumar 14 de los últimos 18 puntos posibles bajo la batuta de un Pellegrino Matarazzo que ha conseguido reconducir al equipo.
El sorteo deparó un nuevo derbi vasco que llega diez días después del encuentro de la jornada 22 de Liga, donde ambos equipos firmaron tablas (1-1) con un duelo de golazos y una mejor versión de los donostiarras que ya había ganado el primer derbi liguero disputado en el Reale Arena el pasado mes de noviembre (3-2).
Matarazzo vs. Valverde
Será la undécima eliminatoria entre ambos después de siete victorias vizcaínas y tres guipuzcoanas, con el precedente más cercano de la victoria txuri-urdin en la final del año 2020 disputada en Sevilla sin público por la pandemia de la COVID-19 con un gol de penalti de Mikel Oyarzábal (1-0).
Aparte de la racha liguera, la Real suma la mejor racha de la historia sin perder a domicilio en la Copa del Rey tras 12 victorias y un empate en 14 partidos disputados y diez porterías a cero, curiosamente en 20 de sus últimos 30 encuentros de la competición.
Los donostiarras llegan subidos a la ola goleadora de Gonçalo Guedes, quien ha participado en seis goles en sus últimos cinco partidos oficiales con la Real Sociedad —tres tantos y tres asistencias—, mientras el Athletic tiene en Gorka Guruzeta a su hombre gol en los últimos partidos, máximo goleador del equipo en Copa (2) y Champions (5), y autor de un doblete el pasado domingo ante el Levante.
La llegada el pasado mes de diciembre del estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo es la mejor noticia para una Real Sociedad que ha remontado el vuelo de un equipo que se mantiene invicto en este 2026, lo que le permite ser ligeramente favorito, a tenor de las estadísticas, en una eliminatoria de resultado incierto y un perfil marcadamente emocional que este miércoles escribe su primer capítulo.