El Atlético fulmina al Athletic y se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina

El Atlético de Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de fútbol tras su victoria (4-1) ante el Athletic Club en el encuentro disputado en Alcalá de Henares este miércoles, donde el equipo de José Herrera impusieron su mayor pegada ante un Athletic que no supo reaccionar a los tantos de Jensen y Amaiur.

Las colchoneras han impuesto su mayor contundencia con cuatro auténticos golazos por parte de Jansen, Amaiur (2) y Fiamma, ante un Athletic que se vio superado por el juego más vertical e intenso de su rival, y la gran exhibición de Amaiur Sarriegi con un doblete y dos asistencias.

Fue el Athletic el primero en intentarlo cuando Clara Pinedo puso a prueba a Lola Gallardo en el minuto 4 con un disparo cruzado que se marchó ligeramente desviado en un arranque de encuentro donde las visitantes, mejor plantadas en el césped, con Leire Baños, Maite Valero y la propia, Pinedo, como parapeto a los intentos de las locales de progresar por el centro hacia la portería de Olatz Santana, quien respondió al cabezazo de Andrea Medina en el minuto 17.

Con el paso de los minutos, el Atlético comenzó a dominar la posesión, fruto de ello logró sumar una segunda ocasión de gol en las botas de Syinne Jansen tras una buena combinación de Amaiur Sarriegi con Fiamma que la noruega culminó con un remate demasiado alto.

Y tras el aviso llegó la sentencia del Atlético con dos jugadas muy similares de forma consecutiva, con la misma con idéntica factura: dos balones largos y sendas definiciones precisas por parte de Jansen y Amaiur para poner tierra de por medio (2-0).