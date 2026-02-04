El Atlético fulmina al Athletic y se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina
- Las colchoneras golean (4-1) con un doblete de Amaiur Sarriegi y tantos de Synne Jansen y Fiamma Benítez
- En directo: Real Madrid - FC Barcelona: cuartos de la Copa de la Reina este jueves a las 21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
El Atlético de Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de fútbol tras su victoria (4-1) ante el Athletic Club en el encuentro disputado en Alcalá de Henares este miércoles, donde el equipo de José Herrera impusieron su mayor pegada ante un Athletic que no supo reaccionar a los tantos de Jensen y Amaiur.
Las colchoneras han impuesto su mayor contundencia con cuatro auténticos golazos por parte de Jansen, Amaiur (2) y Fiamma, ante un Athletic que se vio superado por el juego más vertical e intenso de su rival, y la gran exhibición de Amaiur Sarriegi con un doblete y dos asistencias.
Fue el Athletic el primero en intentarlo cuando Clara Pinedo puso a prueba a Lola Gallardo en el minuto 4 con un disparo cruzado que se marchó ligeramente desviado en un arranque de encuentro donde las visitantes, mejor plantadas en el césped, con Leire Baños, Maite Valero y la propia, Pinedo, como parapeto a los intentos de las locales de progresar por el centro hacia la portería de Olatz Santana, quien respondió al cabezazo de Andrea Medina en el minuto 17.
Con el paso de los minutos, el Atlético comenzó a dominar la posesión, fruto de ello logró sumar una segunda ocasión de gol en las botas de Syinne Jansen tras una buena combinación de Amaiur Sarriegi con Fiamma que la noruega culminó con un remate demasiado alto.
Y tras el aviso llegó la sentencia del Atlético con dos jugadas muy similares de forma consecutiva, con la misma con idéntica factura: dos balones largos y sendas definiciones precisas por parte de Jansen y Amaiur para poner tierra de por medio (2-0).
Festival de Amaiur
Superada la primera media hora de juego, un balón despejado de cabeza por Lauren Leal, llegó hasta Alexia, quien alargó para una Amaiur que se la puso a Jansen a la carrera para que la noruega abriera el marcador con un remate certero (1-0). Y cinco minutos después, el Athletic encajó el segundo cuando Amaiur Sarriegi durmió el balón que le envió Lauren Leal desde su propia área, y la delantera colchonera no perdonó en el remate (2-0).
El Athletic se veía obligado a una remontada que se antojaba complicada, y así se evidenció en el arranque de la segunda parte, con mayor presencia en campo contrario, pero fue de nuevo el Atlético el equipo que volvía a anotar, en esta ocasión con un tanto de Fiamma en el minuto 63, quien aprovechó una llegada de Amaiur por la banda izquierda para driblar a su par en una baldosa, y batir a Santana con el exterior del pie (3-0).
Amaiur Sarriegi puso la rúbrica al buen partido de su equipo y, especialmente, a su gran actuación -doblete de goles y asistencias-, tras aprovechar un pase filtrado en el minuto 79 (4-0) y cerrar de forma brillante su gran actuación individual camino de las semifinales, mientras Ane Azkona antotaba el tanto del honor del Athletic (4-1) en un remate de cabeza.
Costa Adeje, semifinalista tras vencer al Madrid CFF
El Costa Adeje Tenerife es el segundo equipo clasificado para las semifinales de Copa de la Reina tras su victoria a domicilio ante el Madrid CFF (0-1)gracias al tanto temprano de Sakina Ouzaroui en el segundo minuto del choque. Un centro desde la banda provocó el error de Paola Ulloa, y Sakina Ouzraoui aprovechó la indecisión de la arquera para mandar la pelota al fondo de la red.
En la segunda mitad, el Madrid CFF lo intentó, pero fue Sandra Castelló la que puso el peligro con un disparo que se marchó al lateral de la red. Anita Marcos también probó fortuna, pero Nay Cáceres desbarató la ocasión evitando el tanto del empate.